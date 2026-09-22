Cultura

La subasta póstuma de Brigitte Bardot: cómo sus objetos cotidianos convirtieron 50.000 euros en casi un millón y desataron una batalla familiar

El remate de 285 pertenencias de la actriz francesa multiplicó por casi 20 la tasación inicial, con participación de unas 3.000 personas registradas desde Francia y otros países durante la jornada del lunes

La subasta de 285 objetos personales de Brigitte Bardot recaudó cerca de un millón de euros en París
La subasta de 285 objetos personales de Brigitte Bardot recaudó cerca de un millón de euros en París
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Una subasta de 285 objetos personales de la legendaria actriz francesa Brigitte Bardot alcanzó en París cerca de un millón de euros, casi 20 veces más que la estimación inicial, informó a esta agencia la casa de remates Millon.

Sombreros de paja, gafas, camisones… provenían de las dos casas que la actriz tenía en Saint-Tropez (sureste de Francia) y de su apartamento parisino.

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Los 953.531 euros (un millón de dólares) de la venta, celebrada el lunes, serán para la Fundación Brigitte Bardot y para Nicolas-Jacques Charrier, hijo único de la estrella, fallecida a los 91 años en diciembre.

Unas 3.000 personas, de Francia y otros países, se registraron para participar en el remate.

Brigitte Bardot habrá sido, una vez más, una formidable alquimista: transformó unos 50.000 euros (57.000 dólares) de estimaciones en cerca de un millón de euros, gastos incluidos”, comentó el subastador Alexandre Millon.

La venta de objetos de Brigitte Bardot multiplicó casi por 20 la estimación inicial de 50.000 euros
La venta de objetos de Brigitte Bardot multiplicó casi por 20 la estimación inicial de 50.000 euros

Dos collares para perros de la actriz, con una placa de identificación a su nombre y el número de teléfono de la casa de La Madrague, estimados en 30 euros (34 dólares) el conjunto, fueron adquiridos por 9.400 euros (10.800 dólares) por una compradora rusa.

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Un autorretrato alcanzó los casi 40.000 euros (45.900 dólares), y un lote de tres peluches que representaban crías de foca, el animal fetiche de Bardot, se vendió por unos 2.200 euros (2.500 dólares).

“Esta venta es la continuación lógica de la que ella misma organizó en 1987 con sus objetos más preciados para crear su fundación. Hoy, su lucha continúa a través de estos remates”, dijo a esta agencia Ghyslaine Calmels, directora general de la Fundación Bardot, al final de la subasta.

Dos días antes de esta venta, Bernard d’Ormale, el último marido de la conocida actriz, la criticó y dijo que era “escandalosa”.

Dos collares para perros de Brigitte Bardot se vendieron por 9.400 euros a una compradora rusa
Dos collares para perros de Brigitte Bardot se vendieron por 9.400 euros a una compradora rusa

“Son objetos íntimos, ¿por qué hacer esta venta? ¿Para los animales? Es una broma [...] Es una falta de respeto a la memoria de Brigitte”, dijo D’Ormale, y aseguró que no había sido informado de la operación, algo que la fundación negó.

Según la fundación, la venta fue aprobada en junio, incluso por D’Ormale, que entonces presidía su consejo de administración.

Fuente: AFP.

Fotos de archivo.

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