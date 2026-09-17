“Invasiones I” vuelve al Teatro San Martín en 2027: Elena Roger, 88 funciones agotadas y el elogio de Charly García

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La ópera rock Invasiones I, protagonizada por Elena Roger, regresará en 2027 a la Sala Martín Coronado del Teatro San Martín tras reunir 82.280 espectadores en 88 funciones agotadas desde su estreno.

Charly García asistió a una de las presentaciones y expresó su admiración por la producción. Durante las funciones, espectadores de distintas edades permanecieron en la sala para cantar las canciones del músico.

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La obra, cuyo título completo es Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires, aborda la primera invasión inglesa de 1806 desde una combinación de historia, teatro y rock. La trama sigue a Cassandra, interpretada por Roger, una joven que encuentra refugio entre los faroleros, personajes que representan la influencia de las sociedades secretas de la época.

Charly García junto a Elena Roger

El espectáculo cuenta con más de 30 artistas en escena, una banda en vivo y la curaduría histórica de Felipe Pigna. La narrativa se construye con canciones del universo musical de García, arreglos de Murci Bouscayrol y coreografía de Elizabeth de Chapeaurouge.

La producción conjunta del Complejo Teatral de Buenos Aires, Club Media, Carlos Mentasti y Alephmedia se estrenó el 18 de abril en el Teatro San Martín. Dos meses antes del cierre de la temporada ya no quedaban entradas disponibles.

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