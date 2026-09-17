Cultura

Chango Spasiuk y Hamilton de Holanda encabezan el FIMBA, con más de 20 conciertos gratuitos en Bariloche hasta el domingo

El Festival Internacional de Música se desarrolla en seis sedes de la ciudad rionegrina con una variada programación de folklore, tango, jazz, rock, trap y propuestas sinfónicas

Los dos músicos se presentan en Bariloche
Chango Spasiuk y Hamilton de Holanda, artistas principales de FIMBA 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Chango Spasiuk y Hamilton de Holanda encabezan la grilla del FIMBA 2026, el Festival Internacional de Música de Bariloche, que se desarrolla hasta el domingo 20 de septiembre con más de 20 conciertos de entrada libre y gratuita en seis sedes de la ciudad patagónica. La programación, organizada por la Secretaría de Cultura de Río Negro, reúne a artistas de Argentina, Brasil, España, Chile, Uruguay y México en un cruce de géneros que incluye música popular, tango, jazz, rock, trap y propuestas sinfónicas. Los escenarios son el Teatro La Baita, la Catedral Nuestra Señora del Nahuel Huapi, la Biblioteca Sarmiento, Puerto San Carlos, el Camping Musical Bariloche y el INVAP.

La grilla incorpora también a la Orquesta Filarmónica de Río Negro, el Coro Polifónico Nacional y Fidel Nadal como protagonista de un abordaje sinfónico de la obra de Bob Marley, junto con la chilena Elizabeth Morris, la uruguaya Samantha Navarro, The League of Crafty Guitarists, la mexicana Cecilia Eguiarte, el Cuarteto de Cuerdas Atlas de Brasil, Sol Liebeskind, La Ferni, Daniel Ruggiero Cuarteto, Guillo Espel Cuarteto y The Camarada Tango.

PUBLICIDAD

El festival nació en 2019 y desde entonces convirtió el cruce de lenguajes en una de sus marcas. Por sus escenarios pasaron en ediciones anteriores artistas como Toquinho, Chico César, Liliana Herrero, Juan Carlos Baglietto, Lito Vitale, Ana Prada, Nahuel Pennisi, Paulinho Moska, Fernando Cabrera, Escalandrum y Maggie Cullen, junto con intérpretes y agrupaciones de distintos lugares del mundo.

La filosofía del cruce de géneros

Su creador, Martín Fraile Milstein, prefiere evitar la idea de que el FIMBA sea una suma de figuras. “El FIMBA 2026 tiene una identidad particularmente definida: no busca simplemente reunir grandes artistas, sino ponerlos en diálogo”, explica. Para el también director general y artístico de la Orquesta Filarmónica de Río Negro, se trata de “un festival de encuentros”: entre músicas, generaciones, artistas de distintas procedencias y la producción de Río Negro con las escenas nacional e internacional.

PUBLICIDAD

Esa filosofía se traduce en decisiones concretas de programación. El acordeón de Chango Spasiuk llevará al festival uno de los sonidos más reconocibles de la música del Litoral; Hamilton de Holanda aportará el virtuosismo de su bandolín y su universo brasileño; Alba Carmona llegará desde España con su exploración del flamenco y las músicas de raíz. Habrá lugar incluso para un encuentro entre la música de Bob Marley y el universo sinfónico, mientras que el local Tobi llevará el trap urbano a una programación en la que también conviven formaciones de cámara, tango, jazz y repertorio coral.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El Festival Internacional de Música de Bariloche se realiza hasta el domingo 20 de septiembre en varias sedes de la ciudad rionegrina (Foto: prensa FIMBA)

“La música es música. No necesitamos ponerla en compartimentos para reconocer su valor”, dice Fraile Milstein, quien explica que el armado de la programación no comienza con la pregunta de a quién convocar sino con el interrogante de qué se busca provocar desde el festival. “Cada edición parte de una idea artística y de la búsqueda de encuentros que no sean obvios”, concluye.

El rol de la Filarmónica y la presencia local

Esa premisa permite entender por qué la Filarmónica de Río Negro ocupa un lugar singular en la arquitectura del FIMBA. No funciona como orquesta anfitriona solamente. En palabras de su director, es “un instrumento del propio festival”: puede compartir escenario con artistas de otros géneros, generar encuentros o simplemente formar parte de la estructura que los hace posibles.

El encuentro contempla también una fuerte presencia local y un enfoque federal, con la participación de la Camerata Juvenil Municipal barilochense, la Agrupación Coral Cantores de Bariloche, los Niños y Jóvenes Cantores de Bariloche y el Ensamble Viento Sur, además de la Orquesta Infantil Argentina, de Fundación SOIJAr, integrada por chicos de distintos puntos del país.

Fraile Milstein considera que en ese punto reside una de las claves del crecimiento del encuentro: “El FIMBA no vino a Bariloche: nació en Bariloche”. El festival, recuerda, recogió una aspiración previa de músicos, artistas, instituciones y vecinos que querían contar con un encuentro propio y proyectar musicalmente a la ciudad.

“Por eso el vínculo con la comunidad no se construyó después, sino que estaba en el ADN del festival desde su nacimiento. Con cada edición, ese vínculo se fue profundizando a través de los músicos locales, los espacios, las instituciones, los distintos públicos y las múltiples formas de participación que fue generando. Por eso hoy podemos hablar de un festival internacional, pero también de algo mucho más sencillo y más importante: un festival que la ciudad siente propio”, explica.

Cartel con el texto FIMBA del 16 al 20 de septiembre, una lista de artistas, el logotipo de Cultura RN y detalles de una guitarra y un saxofón
El afiche oficial de Cultura Río Negro anuncia los artistas participantes en el Festival Internacional de Música Bariloche edición 2026

En sintonía con la idea de articular cada vez más el festival con la ciudad, este año la organización del FIMBA incluye la participación de jóvenes que colaborarán en la recepción del público, los accesos, la circulación en las sedes, la asistencia a artistas y el apoyo a los equipos de producción. “Para nosotros esto tiene un sentido político más profundo: queremos que los jóvenes de Bariloche no sean solamente destinatarios de las políticas culturales, sino protagonistas de ellas. Que puedan conocer desde adentro cómo se produce un festival internacional, adquirir herramientas y descubrir que también pueden ocupar un lugar en la construcción cultural de su ciudad”, señala el director.

La iniciativa se complementa con la proyección que va desarrollando el encuentro en la agenda musical nacional. “Todavía estamos construyendo ese lugar, y está bien que así sea. Una identidad no se construye de un día para otro, y mucho menos se logra que trascienda una ciudad y llegue a otras comunidades”, dice Fraile Milstein.

Y agrega: “Lo que sí sentimos es que el FIMBA empieza a ser reconocido, que los artistas reciben muy bien las invitaciones y que existe interés por lo que estamos haciendo en Bariloche. Y para nosotros eso ya es muy valioso. No tenemos apuro por decir que llegamos a ningún lugar. Preferimos seguir haciendo, seguir aprendiendo y dejar que el tiempo y los propios artistas vayan diciendo qué lugar puede ocupar.”

Este año la programación coincide con los 50 años del INVAP, empresa tecnológica que integra por primera vez la lista de sedes. Fraile Milstein incorpora esa celebración a la narrativa del festival: para él, música y tecnología expresan dos caras de una misma capacidad de Río Negro: “imaginar, crear y hacer posible lo que antes no existía”.

Programación de FIMBA 2026

Jueves 17: Hamilton de Holanda – Elizabeth Morris – La Ferni – Tobi Dolezor – Daniel Ruggiero Cuarteto.

Viernes 18: The League of Crafty Guitarists – The Camarada Tango Quartet – Camerata Juvenil Municipal – Coro Polifónico Nacional.

Sábado 19: Chango Spasiuk – Carmen, Debussy y los grandes clásicos franceses – Viento Sur y Cuarteto Atlas – Sol Liebeskind – Sebastián Prada + Samantha Navarro + Clarissa Ferreira – Guillo Espel Cuarteto – Coro Polifónico Nacional + Orquesta Filarmónica de Río Negro + Cecilia Eguiarte.

Domingo 20: Bob Marley Sinfónico – Cuarteto Atlas – Niños y Jóvenes Cantores Agrupación Coral de Bariloche – Daniela Salinas + Lilia Salsano.

Temas Relacionados

BarilocheMúsicaFIMBAMúsica popularFestivales

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

José Carlos Mariátegui, filósofo peruano: “No importa en la historia el valor abstracto de una idea, sino su valor concreto”

El origen de una de sus máximas más potentes, el contexto de su obra educativa y por qué su mirada materialista interpela de forma directa un presente dominado por la retórica virtual y el vacío de los debates abstractos

José Carlos Mariátegui, filósofo peruano: “No importa en la historia el valor abstracto de una idea, sino su valor concreto”

Ortografía y redacción: cuásar, adaptación de quasar

La Real Academia Española promulga normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante

Ortografía y redacción: cuásar, adaptación de quasar

Flor Núñez Graiño reconstruyó el jazz, el charleston y los trucos de magia del Nueva York previo al crack del 29 en su última novela

En diálogo con Infobae, la escritora repasa sus inicios en el fanfic, el año de documentación detrás de “La ilusionista Esmeralda” y su debut en una antología junto a voces de España y América Latina

Flor Núñez Graiño reconstruyó el jazz, el charleston y los trucos de magia del Nueva York previo al crack del 29 en su última novela

Todo lo que revela ‘Musk’, el explosivo documental de casi cuatro horas que logró enfurecer al hombre más rico del mundo

La película del realizador Alex Gibney disecciona la historia del empresario tecnológico, desde sus inicios en Silicon Valley hasta su paso por el gobierno de Estados Unidos y su giro a la derecha

Todo lo que revela ‘Musk’, el explosivo documental de casi cuatro horas que logró enfurecer al hombre más rico del mundo

‘Querida hija’: la mujer nacida de un amor juvenil que acompañó a Sarmiento hasta su muerte

Ana Faustina nació en Chile cuando el sanjuanino tenía 21 años. El ebook gratuito de Infobae reconstruye una vida atravesada por el exilio, la vocación docente y el reencuentro con su padre

‘Querida hija’: la mujer nacida de un amor juvenil que acompañó a Sarmiento hasta su muerte

DEPORTES

El encuentro de Messi con sus hijos tras el título del Inter Miami: de la ayuda de Thiago y Mateo a la graciosa reacción de Ciro

El encuentro de Messi con sus hijos tras el título del Inter Miami: de la ayuda de Thiago y Mateo a la graciosa reacción de Ciro

La agenda de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, día 5: chances de medallas en tiro, boxeo y el debut del equipo de fútbol

El penal en el minuto final que falló Memphis Depay en la eliminación de Corinthians contra Estudiantes: la furia de un hincha en la tribuna

La peculiar historia detrás del primer partido de Messi en un Mundial: su reacción tras ser suplente y el “operativo clamor”

Así nació y se afianzó la amistad entre Colapinto y “Pechito” López, el “guardián” de Franco: ciclismo, comidas y pasión por la F1

TELESHOW

El rating de la final de Gran Hermano: cuánto midió la definición entre Sol Abraham y Yipio

El rating de la final de Gran Hermano: cuánto midió la definición entre Sol Abraham y Yipio

Quién es Sol Abraham, la tucumana que se transformó para ganar Gran Hermano y tener la revancha que esperó 15 años

El divertido sketch con el que MasterChef Celebrity anunció su fecha de estreno: "Ajusten sus delantales"

La reacción de Evelyn Botto luego de que Mario Pergolini y Rada cuestionaran los viajes de Fede Bal: “Avivate hermana”

Ángel de Brito celebró los 2.500 programas de LAM junto a todo su equipo: “Un éxito increíble”

INFOBAE AMÉRICA

Guatemala implementará un plan de emergencia y prevé asistencia para 1 millón 212 mil 178 familias hasta diciembre

Guatemala implementará un plan de emergencia y prevé asistencia para 1 millón 212 mil 178 familias hasta diciembre

Aeropuerto de Tocumen en Panamá movilizó más de 15.8 millones de pasajeros hasta agosto

Bloqueadores en cárceles de Guatemala: una prueba “satisfactoria”, un salto de Q10 millones a Q110 millones y la compra sin ruta definida

Jamaica gana peso como destino de cubanos ante el aumento de solicitudes de residencia

José Carlos Mariátegui, filósofo peruano: “No importa en la historia el valor abstracto de una idea, sino su valor concreto”