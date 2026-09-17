Chango Spasiuk y Hamilton de Holanda encabezan el FIMBA, con más de 20 conciertos gratuitos en Bariloche hasta el domingo

Chango Spasiuk y Hamilton de Holanda, artistas principales de FIMBA 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Chango Spasiuk y Hamilton de Holanda encabezan la grilla del FIMBA 2026, el Festival Internacional de Música de Bariloche, que se desarrolla hasta el domingo 20 de septiembre con más de 20 conciertos de entrada libre y gratuita en seis sedes de la ciudad patagónica. La programación, organizada por la Secretaría de Cultura de Río Negro, reúne a artistas de Argentina, Brasil, España, Chile, Uruguay y México en un cruce de géneros que incluye música popular, tango, jazz, rock, trap y propuestas sinfónicas. Los escenarios son el Teatro La Baita, la Catedral Nuestra Señora del Nahuel Huapi, la Biblioteca Sarmiento, Puerto San Carlos, el Camping Musical Bariloche y el INVAP.

La grilla incorpora también a la Orquesta Filarmónica de Río Negro, el Coro Polifónico Nacional y Fidel Nadal como protagonista de un abordaje sinfónico de la obra de Bob Marley, junto con la chilena Elizabeth Morris, la uruguaya Samantha Navarro, The League of Crafty Guitarists, la mexicana Cecilia Eguiarte, el Cuarteto de Cuerdas Atlas de Brasil, Sol Liebeskind, La Ferni, Daniel Ruggiero Cuarteto, Guillo Espel Cuarteto y The Camarada Tango.

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El festival nació en 2019 y desde entonces convirtió el cruce de lenguajes en una de sus marcas. Por sus escenarios pasaron en ediciones anteriores artistas como Toquinho, Chico César, Liliana Herrero, Juan Carlos Baglietto, Lito Vitale, Ana Prada, Nahuel Pennisi, Paulinho Moska, Fernando Cabrera, Escalandrum y Maggie Cullen, junto con intérpretes y agrupaciones de distintos lugares del mundo.

La filosofía del cruce de géneros

Su creador, Martín Fraile Milstein, prefiere evitar la idea de que el FIMBA sea una suma de figuras. “El FIMBA 2026 tiene una identidad particularmente definida: no busca simplemente reunir grandes artistas, sino ponerlos en diálogo”, explica. Para el también director general y artístico de la Orquesta Filarmónica de Río Negro, se trata de “un festival de encuentros”: entre músicas, generaciones, artistas de distintas procedencias y la producción de Río Negro con las escenas nacional e internacional.

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Esa filosofía se traduce en decisiones concretas de programación. El acordeón de Chango Spasiuk llevará al festival uno de los sonidos más reconocibles de la música del Litoral; Hamilton de Holanda aportará el virtuosismo de su bandolín y su universo brasileño; Alba Carmona llegará desde España con su exploración del flamenco y las músicas de raíz. Habrá lugar incluso para un encuentro entre la música de Bob Marley y el universo sinfónico, mientras que el local Tobi llevará el trap urbano a una programación en la que también conviven formaciones de cámara, tango, jazz y repertorio coral.

El Festival Internacional de Música de Bariloche se realiza hasta el domingo 20 de septiembre en varias sedes de la ciudad rionegrina (Foto: prensa FIMBA)

“La música es música. No necesitamos ponerla en compartimentos para reconocer su valor”, dice Fraile Milstein, quien explica que el armado de la programación no comienza con la pregunta de a quién convocar sino con el interrogante de qué se busca provocar desde el festival. “Cada edición parte de una idea artística y de la búsqueda de encuentros que no sean obvios”, concluye.

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El rol de la Filarmónica y la presencia local

Esa premisa permite entender por qué la Filarmónica de Río Negro ocupa un lugar singular en la arquitectura del FIMBA. No funciona como orquesta anfitriona solamente. En palabras de su director, es “un instrumento del propio festival”: puede compartir escenario con artistas de otros géneros, generar encuentros o simplemente formar parte de la estructura que los hace posibles.

El encuentro contempla también una fuerte presencia local y un enfoque federal, con la participación de la Camerata Juvenil Municipal barilochense, la Agrupación Coral Cantores de Bariloche, los Niños y Jóvenes Cantores de Bariloche y el Ensamble Viento Sur, además de la Orquesta Infantil Argentina, de Fundación SOIJAr, integrada por chicos de distintos puntos del país.

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Fraile Milstein considera que en ese punto reside una de las claves del crecimiento del encuentro: “El FIMBA no vino a Bariloche: nació en Bariloche”. El festival, recuerda, recogió una aspiración previa de músicos, artistas, instituciones y vecinos que querían contar con un encuentro propio y proyectar musicalmente a la ciudad.

“Por eso el vínculo con la comunidad no se construyó después, sino que estaba en el ADN del festival desde su nacimiento. Con cada edición, ese vínculo se fue profundizando a través de los músicos locales, los espacios, las instituciones, los distintos públicos y las múltiples formas de participación que fue generando. Por eso hoy podemos hablar de un festival internacional, pero también de algo mucho más sencillo y más importante: un festival que la ciudad siente propio”, explica.

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El afiche oficial de Cultura Río Negro anuncia los artistas participantes en el Festival Internacional de Música Bariloche edición 2026

En sintonía con la idea de articular cada vez más el festival con la ciudad, este año la organización del FIMBA incluye la participación de jóvenes que colaborarán en la recepción del público, los accesos, la circulación en las sedes, la asistencia a artistas y el apoyo a los equipos de producción. “Para nosotros esto tiene un sentido político más profundo: queremos que los jóvenes de Bariloche no sean solamente destinatarios de las políticas culturales, sino protagonistas de ellas. Que puedan conocer desde adentro cómo se produce un festival internacional, adquirir herramientas y descubrir que también pueden ocupar un lugar en la construcción cultural de su ciudad”, señala el director.

La iniciativa se complementa con la proyección que va desarrollando el encuentro en la agenda musical nacional. “Todavía estamos construyendo ese lugar, y está bien que así sea. Una identidad no se construye de un día para otro, y mucho menos se logra que trascienda una ciudad y llegue a otras comunidades”, dice Fraile Milstein.

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Y agrega: “Lo que sí sentimos es que el FIMBA empieza a ser reconocido, que los artistas reciben muy bien las invitaciones y que existe interés por lo que estamos haciendo en Bariloche. Y para nosotros eso ya es muy valioso. No tenemos apuro por decir que llegamos a ningún lugar. Preferimos seguir haciendo, seguir aprendiendo y dejar que el tiempo y los propios artistas vayan diciendo qué lugar puede ocupar.”

Este año la programación coincide con los 50 años del INVAP, empresa tecnológica que integra por primera vez la lista de sedes. Fraile Milstein incorpora esa celebración a la narrativa del festival: para él, música y tecnología expresan dos caras de una misma capacidad de Río Negro: “imaginar, crear y hacer posible lo que antes no existía”.

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Programación de FIMBA 2026

Jueves 17: Hamilton de Holanda – Elizabeth Morris – La Ferni – Tobi Dolezor – Daniel Ruggiero Cuarteto.

Viernes 18: The League of Crafty Guitarists – The Camarada Tango Quartet – Camerata Juvenil Municipal – Coro Polifónico Nacional.

Sábado 19: Chango Spasiuk – Carmen, Debussy y los grandes clásicos franceses – Viento Sur y Cuarteto Atlas – Sol Liebeskind – Sebastián Prada + Samantha Navarro + Clarissa Ferreira – Guillo Espel Cuarteto – Coro Polifónico Nacional + Orquesta Filarmónica de Río Negro + Cecilia Eguiarte.

Domingo 20: Bob Marley Sinfónico – Cuarteto Atlas – Niños y Jóvenes Cantores Agrupación Coral de Bariloche – Daniela Salinas + Lilia Salsano.