Costa Rica reunirá a las principales Bolsas de Iberoamérica para debatir integración, inversión e inteligencia artificial

Representantes de bolsas de valores posan durante la Asamblea General y Reunión Anual de la Federación Iberoamericana de Bolsas con pantallas bursátiles de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Costa Rica se convertirá esta semana en punto de encuentro para algunos de los principales actores de los mercados financieros de Iberoamérica con la realización de la 53ª Asamblea General y Reunión Anual de la Federación Iberoamericana de Bolsas (FIAB).

El encuentro reunirá a representantes de bolsas de valores, entidades reguladoras, autoridades económicas y empresas vinculadas con la industria financiera, quienes analizarán los principales desafíos relacionados con la integración regional, innovación tecnológica, competitividad y desarrollo de los mercados de capitales.

PUBLICIDAD

La actividad contempla además una nueva edición de FIAB High Tech, iniciativa que este año tendrá como tema central el potencial de los agentes de inteligencia artificial para modificar la forma en que funcionan las infraestructuras financieras.

A diferencia de sistemas tradicionales de inteligencia artificial capaces principalmente de responder consultas o procesar información, los agentes de IA pueden planificar tareas, interactuar con distintos sistemas, utilizar datos y herramientas y ejecutar determinados procesos bajo supervisión humana.

Esta evolución tecnológica abre posibilidades de aplicación en distintas áreas de los mercados de capitales, entre ellas post-trade, vigilancia de mercado, incorporación de clientes, atención a inversionistas, análisis de riesgo y elaboración de reportes regulatorios.

PUBLICIDAD

Seis proyectos tecnológicos competirán en Costa Rica

Como parte de FIAB High Tech, seis proyectos provenientes de Uruguay, Chile, Argentina y Costa Rica fueron seleccionados como finalistas.

Las iniciativas están orientadas a resolver desafíos concretos vinculados con la infraestructura y operación de los mercados financieros.

La organización busca que este espacio permita explorar cómo las nuevas tecnologías pueden contribuir al desarrollo de mercados más eficientes, conectados e interoperables, especialmente en una industria que enfrenta una creciente necesidad de procesar información en tiempo real, reducir costos operativos y fortalecer los mecanismos de supervisión.

La inteligencia artificial se ha convertido además en uno de los temas centrales de transformación dentro del sector financiero global, con aplicaciones que van desde la automatización de procesos hasta el análisis masivo de información para detectar riesgos o comportamientos inusuales.

PUBLICIDAD

En ese contexto, la edición de FIAB High Tech pretende mostrar aplicaciones concretas de estas herramientas dentro de los mercados de capitales iberoamericanos.

La agenda reunirá a representantes de bolsas, autoridades económicas y reguladores para discutir integración, innovación, competitividad y nuevas oportunidades de inversión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Presidentes y CEO de bolsas se reunirán el 18 de septiembre

Uno de los principales espacios de la programación será la jornada pública del 18 de septiembre, que contará con la participación de autoridades económicas y regulatorias costarricenses junto con ejecutivos de algunas de las principales bolsas de valores de Iberoamérica.

Durante esa jornada se desarrollará el Panel de Presidentes y CEOs de Bolsas.

Entre los participantes anunciados se encuentra Juan Pablo Córdoba, presidente de la FIAB y CEO de nuam; Jorge Alegría, vicepresidente de la FIAB y CEO del Grupo Bolsa Mexicana de Valores; Juan Flames, CEO de BME; y Rodrigo Bolaños, presidente de la Junta Directiva del Grupo Financiero Bolsa Nacional de Valores.

PUBLICIDAD

El encuentro pretende servir como plataforma para analizar de qué manera los distintos mercados de la región pueden fortalecer su cooperación y aumentar su capacidad para atraer inversión.

Córdoba destacó que los países iberoamericanos enfrentan desafíos comunes dentro de sus mercados financieros y consideró que la Asamblea puede servir para avanzar hacia mecanismos concretos de colaboración.

“Los mercados de capitales de Iberoamérica enfrentamos desafíos comunes y esta Asamblea representa una oportunidad para avanzar desde esos diagnósticos compartidos hacia mecanismos concretos de cooperación”, indicó.

Según el presidente de FIAB, la escala y la conectividad se han convertido en elementos cada vez más relevantes dentro del sistema financiero internacional.

“Necesitamos mercados capaces de relacionarse de manera más eficiente, reducir barreras y aprovechar la tecnología para generar nuevas oportunidades de financiamiento e inversión”, agregó.

PUBLICIDAD

Córdoba señaló además que “la integración, la innovación y la construcción de confianza entre nuestros mercados serán fundamentales para fortalecer la competitividad de Iberoamérica”.

Costa Rica busca fortalecer su papel en los mercados regionales

Desde la Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica, sus representantes destacaron la importancia de que el país sea anfitrión del encuentro.

Mario Vásquez, director general corporativo de la Bolsa Nacional de Valores, aseguró que recibir a los principales representantes del sector permitirá generar nuevas oportunidades de cooperación.

“Es un honor para Costa Rica recibir a los principales representantes de los mercados de capitales iberoamericanos”, afirmó.

El ejecutivo señaló que la actividad permitirá “intercambiar conocimientos, promover nuevas oportunidades de colaboración y seguir fortaleciendo el papel de los mercados de valores como motores del desarrollo económico de la región”.

PUBLICIDAD

La celebración de la Asamblea en Costa Rica se produce en momentos en que distintos mercados latinoamericanos buscan aumentar su profundidad, facilitar el acceso de nuevas empresas e inversionistas y generar mecanismos de integración que permitan ampliar las posibilidades de financiamiento.

En ese escenario, temas como la interoperabilidad entre bolsas, la reducción de barreras regulatorias y el uso de nuevas tecnologías aparecen entre los principales desafíos del sector.

La presencia de representantes de distintos países permitirá discutir además mecanismos que faciliten una mayor conexión entre los mercados de la región y analizar cómo herramientas como la inteligencia artificial pueden utilizarse para mejorar procesos sin dejar de lado aspectos relacionados con supervisión, transparencia y gestión de riesgos.

PUBLICIDAD