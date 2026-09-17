Panamá registra casi 230 mil nuevos contratos laborales y supera en 25.3% la cifra de 2025

Las inscripciones laborales aumentaron 25.3% frente a los 183,508 documentos contabilizados durante el mismo periodo de 2025. JUNTAEX

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Panamá registró 229,904 contratos de trabajo entre enero y agosto de 2026, una expansión de 25.3% frente a los 183,508 contabilizados en igual periodo de 2025. En términos absolutos, el mercado incorporó 46,396 registros adicionales, según las cifras preliminares del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).

La contratación alcanzó su punto más alto en julio, con 33,154 registros, seguido de junio con 32,784 y marzo con 31,516. Agosto cerró con 22,367, el menor resultado de 2026, pero aun así superó en 17.1% los 19,094 contratos reportados durante ese mes de 2025.

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Los contratos definidos continuaron dominando el mercado con 124,407 registros, equivalentes al 54.1% del total, y crecieron 26% frente a los 98,700 del año anterior. Esta modalidad establece una fecha de terminación previamente acordada, por lo que no garantiza continuidad después del periodo pactado entre la empresa y el trabajador.

Los contratos indefinidos, que no establecen una fecha específica para finalizar la relación laboral, llegaron a 54,768 y representaron el 23.8% de las inscripciones. Aunque aumentaron 16.2% frente a los 47,143 de 2025, mostraron un avance menor que las otras modalidades, reduciendo ligeramente su participación dentro del conjunto nacional.

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La contratación por obra determinada presentó el crecimiento proporcional más elevado, de 34.7%, al pasar de 37,665 a 50,729 registros. En esta modalidad, el vínculo termina cuando concluye la obra, fase o servicio para el cual fue contratada la persona. Su peso aumentó hasta 22.1% de los documentos laborales registrados.

Los contratos definidos concentraron 124,407 registros y se mantuvieron como la principal modalidad del mercado laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

René Quevedo, experto en temas laborales y asesor empresarial, comentó que el crecimiento de los contratos permite proyectar una reducción del desempleo en 2026. A su juicio, la tasa podría ubicarse por lo menos un punto porcentual por debajo del 10.4% registrado en septiembre de 2025, según la última Encuesta de Mercado Laboral del INEC.

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La sede central de Ciudad de Panamá concentró 126,687 contratos, el 55.1% del total nacional, mientras las direcciones regionales aportaron 103,217. El volumen tramitado en la capital aumentó 20.1% frente a los 105,473 de 2025, aunque las oficinas del interior crecieron con mayor fuerza, al avanzar 32.3%.

Por sexo, los registros identificaron 156,042 contratos correspondientes a hombres y 73,267 a mujeres. Ambas categorías crecieron a ritmos similares: 25.1% y 24.6%, respectivamente. No obstante, los datos mantienen una amplia brecha, debido a que aproximadamente dos de cada tres contrataciones identificadas correspondieron a trabajadores masculinos.

Panamá Oeste encabezó las regionales con 16,507 contratos, un aumento de 19.8%, seguida de Chiriquí con 15,066 y Colón con 11,366. Esta última registró uno de los mayores avances al crecer 80.5%. Bocas del Toro pasó de 2,667 a 10,805, aunque su base de 2025 no incluyó registros en junio, lo que distorsiona la comparación.

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También aumentaron Darién, con 43.8%; Herrera y Los Santos, ambos alrededor de 20%; San Miguelito, con 9.5%, y Veraguas, con 8.6%. En sentido contrario, Panamá Este bajó 10% al pasar de 7,017 a 6,314 contratos, mientras Coclé retrocedió 7.5%, de 7,025 a 6,499.

Ciudad de Panamá concentró 126,687 contratos, equivalentes a más de la mitad del total nacional. Cortesía

Bocas del Toro encabezó la contratación definida entre las regionales, con 10,140 registros de esta modalidad, seguida de Panamá Oeste, con 9,369, y Chiriquí, con 9,074. Sin embargo, la comparación interanual de Bocas del Toro debe tomarse con cautela porque el reporte de 2025 no incorporó movimientos durante junio, reduciendo su base estadística.

Los contratos indefinidos tuvieron su mayor presencia regional en Chiriquí, donde se contabilizaron 3,235 registros hasta agosto de 2026. Colón ocupó la segunda posición con 2,391 y Panamá Oeste la tercera con 2,029. Esto muestra que la contratación permanente mantuvo mayor dinamismo en las provincias con economías diversificadas, actividad logística y concentración comercial.

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Panamá Oeste lideró los contratos por obra determinada con 5,109 registros, equivalentes a casi una quinta parte del total regional de esta modalidad. Chiriquí acumuló 2,757; Colón, 2,705, y Coclé, 1,951. Esta contratación suele vincularse con proyectos de construcción, infraestructura, mantenimiento y servicios que tienen una duración previamente delimitada.

La contratación por obra determinada presentó el mayor crecimiento proporcional al avanzar 34.7% en un año. (Captura de video)

Accidentes laborales se duplican

El crecimiento contractual coincidió con un fuerte aumento de los accidentes atendidos por el Mitradel. Entre enero y agosto de 2026 se reportaron 196 episodios, frente a 86 durante el mismo periodo de 2025, lo que representa un incremento de 127.9% y más del doble de casos en un año.

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Los eventos de 2026 afectaron a 192 trabajadores, frente a 91 durante el mismo periodo del año anterior. Julio concentró la mayor cantidad de accidentes, con 44, seguido de marzo y junio, con 29 cada uno. En contraste, agosto cerró con 15 episodios, la cifra mensual más baja registrada desde abril.

Las autoridades contabilizaron 11 muertes entre enero y agosto de 2026, dos más que las nueve reportadas durante igual periodo de 2025. Marzo fue el mes con mayor mortalidad laboral, con seis fallecimientos, mientras abril registró tres y enero otros dos. No se reportaron víctimas fatales entre mayo y agosto.

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Entre las personas que sobrevivieron, 121 sufrieron lesiones leves, 55 graves y cinco muy graves. Las dos categorías de mayor severidad representaron 33.1% de los trabajadores afectados no fallecidos, frente al 18.3% observado en 2025, lo que evidencia un incremento en la gravedad de los casos atendidos.