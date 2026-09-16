Cultura

50 años de la Noche de los Lápices: 4 libros sobre la memoria de las aulas

A cinco décadas del secuestro de los estudiantes secundarios en La Plata, un recorrido por las obras fundamentales que desarmaron la verdad oficial de la dictadura, rescataron las voces de los sobrevivientes y extendieron las fronteras del horror al interior profundo del país

Cuatro portadas de libros colocados en fila sobre una mesa de madera junto a una lámpara y dos bolígrafos.
La memoria de las aulas: cuatro libros esenciales para entender el horror y el legado de la Noche de los Lápices (Imagen Ilustrativa Infobae)
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A medio siglo de una de las jornadas más oscuras de la última dictadura militar en Argentina, la memoria colectiva sobre el secuestro de aquellos estudiantes secundarios en La Plata sigue siendo un terreno en constante reconstrucción. Aquella fatídica noche del 16 de septiembre de 1976 no solo marcó el destino de un grupo de jóvenes que reclamaban por el boleto estudiantil, sino que se convirtió en el símbolo universal de la persecución civil y de los sueños truncados de toda una generación.

Más allá del mito y de la simplificación histórica, la literatura, el periodismo de investigación y los testimonios en primera persona han funcionado como herramientas indispensables para rescatar las identidades políticas de las víctimas y mantener viva la exigencia de Justicia. A continuación, repasamos cuatro obras fundamentales que desarman el horror, devuelven la voz a los protagonistas y expanden los límites geográficos de un dolor que atravesó a las aulas de todo el país.

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“La noche de los lápices” por María Seoane y Héctor Ruiz Núñez

Portada del libro La noche de los lápices con texto en azul sobre una fotografía en blanco y negro de manifestantes con banderas.
"La noche de los lápices" por María Seoane y Héctor Ruiz Núñez (Imagen Ilustrativa Infobae)

El punto de partida ineludible para abordar este quiebre histórico sigue siendo La noche de los lápices por María Seoane y Héctor Ruiz Núñez, una monumental investigación periodística publicada en 1986. El libro, estructurado meticulosamente a partir del desgarrador testimonio judicial del sobreviviente Pablo Díaz y del cruce de documentos de la época, logró ponerle rostro, nombre y militancia a los adolescentes secuestrados en el Circuito Camps.

Su aparición no solo consolidó la narrativa pública del episodio en los primeros años de la transición democrática —impulsada fuertemente por su contemporánea adaptación al cine—, sino que operó como un documento clave para entender que el ensañamiento militar no buscaba castigar un reclamo corporativo, sino desarticular de raíz el despertar político de la juventud secundaria platense.

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“La larga noche de los lápices” por Emilce Moler

Portada roja de un libro con una hoja de cuaderno que contiene calendarios dibujados a mano y textos con el título y el nombre de la autora.
"La larga noche de los lápices", de Emilce Moler (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frente a las visiones que muchas veces congelaron a las víctimas en la pura condición de víctimas, por Emilce Moler alzó su propia voz en 2020 con un libro que rompe los moldes tradicionales del ensayo histórico para narrar desde la más íntima humanidad: La larga noche de los lápices.

A través de 28 relatos breves nacidos de apuntes guardados durante décadas y de sus recuerdos en la cárcel de Villa Devoto, esta sobreviviente directa del operativo teje un puente entre el horror de los centros clandestinos y la luminosidad de la militancia de los setenta. Su pluma elude el golpe bajo y se concentra en humanizar a sus compañeros, devolviéndoles sus risas, sus contradicciones, sus amores de adolescencia y, sobre todo, una profunda reflexión sobre cómo continuar una vida marcada por la supervivencia sin abandonar jamás los ideales de justicia.

“Memorias de la Noche de los Lápices” por Sandra Raggio

Portada de un libro blanco con el dibujo de un lápiz verde entre triángulos, con texto impreso y logotipos en el borde inferior.
"Memorias de la Noche de los Lápices" por Sandra Raggio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, el campo académico aportó una mirada imprescindible para comprender el fenómeno a largo plazo con esta rigurosa obra de 2017, coordinada por la historiadora Sandra Raggio y editada en colaboración por las universidades nacionales de La Plata, General Sarmiento y Misiones: Memorias de la Noche de los Lápices. Lejos de proponer una cronología lineal de los secuestros, este ensayo analiza minuciosamente cómo se construyó, se transformó y se tensionó la memoria social en torno al hecho a lo largo de las décadas de democracia.

El libro resulta fundamental para advertir cómo las diferentes épocas políticas argentinas utilizaron, resignificaron o matizaron el recuerdo de los estudiantes platenses, evidenciando que la memoria nunca es una foto fija, sino un territorio en disputa permanente donde la sociedad elige qué recordar y cómo narrar su pasado reciente.

“La otra noche de los lápices” por Francisco Figueroa

Portada del libro La otra noche de los lápices de Francisco Figueroa sobre un fondo azul con fotografía de una escuela en blanco y negro.
"La otra noche de los lápices" por Francisco Figueroa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Finalmente, la cartografía del horror estudiantil se expande hacia el interior profundo del país con La otra noche de los lápices, la reveladora investigación que el politólogo santiagueño Francisco Figueroa presentó en 2023. Con el subtítulo Estudiantes desaparecidos y presos políticos, Santiago del Estero, 1974-1983, este trabajo rompe con el arraigado centralismo porteño y platense para rescatar las historias de persecución, secuestro y detención de la comunidad educativa en el norte argentino, iniciadas incluso antes del golpe de Estado de 1976.

Al documentar el destino de los jóvenes militantes de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) en Santiago del Estero, el autor demuestra que el dispositivo represivo contra la juventud estudiantil fue un plan sistemático, de alcance nacional y con raíces previas que todavía exigen ser leídas a la luz de una memoria verdaderamente federal.

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