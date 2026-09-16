Trabajó en las dos películas argentinas que ganaron el Oscar: Félix “Chango” Monti, Personalidad Destacada de la Cultura por su trayectoria como director de fotografía

Félix “Chango” Monti, Personalidad Destacada de la Cultura por su trayectoria como director de fotografía (GPS Audiovisual)

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La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires declaró a Félix “Chango” Monti Personalidad Destacada de la Cultura por su trayectoria como director de fotografía y su aporte al cine argentino, informó GPS Audiovisual. La distinción fue entregada el lunes en el Salón Presidente Perón del Palacio Legislativo. La ceremonia estuvo encabezada por la diputada Fernanda Mollard, autora de la iniciativa, y reunió a referentes de la actividad audiovisual.

Con actividad profesional desde la década de 1960, Monti desarrolló trabajos para cine, televisión y teatro. A lo largo de su carrera colaboró con realizadores como Fernando “Pino” Solanas, María Luisa Bemberg, Luis Puenzo, Lucrecia Martel y Juan José Campanella.

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Su filmografía incluye La historia oficial, estrenada en 1985, y El secreto de sus ojos, de 2009. Ambas obtuvieron el Oscar a la Mejor Película Internacional, lo que ubica a Monti entre los pocos técnicos que participaron de las dos producciones argentinas premiadas por la Academia de Hollywood. Por su trabajo en El secreto de sus ojos, recibió el Premio Sur a la Mejor Fotografía. El reconocimiento porteño puso el foco en una tarea central de la realización cinematográfica: la elaboración de la imagen a través de la luz y la cámara.

Monti continúa vinculado a la Asociación de Autores de Fotografía Cinematográfica Argentina (ADF), entidad creada en 1996 para reunir a profesionales del área y promover el intercambio técnico y artístico. Su recorrido también está ligado a la formación de nuevas generaciones de directores de fotografía.

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La Legislatura reconoció así una carrera que atravesó distintas etapas de la producción audiovisual nacional y que acumuló premios de instituciones especializadas. Entre ellos figuran el Konex de Platino 2001-2010, en la categoría Iluminación, y el Premio de Honor de la Academia de Cine. En 2021, el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata le otorgó el Premio Astor Piazzolla a la Trayectoria y programó una sección dedicada a su trabajo.

La figura del director de fotografía fue retratada en el documental Chango, la luz descubre, dirigido por Alejandra Martín y Paola Rizzi. La película acompañó a Monti en proyectos de cine y teatro, e incorporó testimonios de cineastas y artistas con quienes compartió rodajes. Entre los entrevistados estuvieron Solanas, Lita Stantic, Puenzo, Pompeyo Audivert, Campanella y Ariel Winograd. La producción obtuvo el Premio Sur al Mejor Documental en 2022.

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De acuerdo con la información publicada por GPS Audiovisual, la ceremonia en el Palacio Legislativo contó con la presencia de integrantes de la comunidad cinematográfica. La convocatoria había sido difundida previamente por la ADF y la Asociación Argentina de Directores de Arte (AADA).