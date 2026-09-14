España Cultura

Helen Mirren sobre interpretar a Patricia Highsmith: “Es uno de los papeles más difíciles de mi carrera, porque era una mujer áspera que estaba muy jodida”

La actriz protagoniza ‘Talento para matar’, un biopic especulativo sobre la escritora dirigido por Anton Corbijn

Helen Mirren en 'Talento para matar', donde interpreta a la escritora Patricia Highsmith.
Helen Mirren en 'Talento para matar', donde interpreta a la escritora Patricia Highsmith.
Guardar

Helen Mirren ha asumido el papel de Patricia Highsmith en Talento para matar, el thriller de Anton Corbijn que se ha estrenado en el Festival Internacional de Cine de Toronto antes de llegar a las salas el próximo 27 de noviembre. La actriz la manifestado que la autora de Ripley ha sido una de las personas reales más difíciles de interpretar de toda su carrera por su personalidad áspera y distante.

Helen Mirren rodó todas sus escenas en dos semanas, principalmente en una casa inglesa que describe como sombría y extraña. La actriz interpreta a Highsmith en Suiza, donde la escritora recibe a un joven agente literario enviado para obtener una última novela de Ripley.

PUBLICIDAD

Tom Ripley apareció por primera vez en 1955 en El talento de Mr. Ripley y regresó en otras cuatro novelas de Highsmith. El personaje, un estafador y asesino de modales encantadores, ha llegado al cine y la televisión a través de adaptaciones como Extraños en un tren, de Alfred Hitchcock, Carol, de Todd Haynes, y la serie de Netflix Ripley, estrenada en 2024 con Andrew Scott.

Una historia ficticia basada en una obra de teatro

La película presenta a Highsmith instalada en Suiza durante el tramo final de su vida, acompañada por cientos de caracoles domésticos. Allí recibe a Edward Ridgeway, encarnado por Alden Ehrenreich, un joven enviado por su editor neoyorquino para persuadirla de que firme una nueva entrega de la saga Ripley.

PUBLICIDAD

El argumento parte de la figura de la novelista, pero desarrolla una historia ficticia. Ridgeway conoce en un tren suizo a una mujer interpretada por Olivia Cooke y, a medida que avanza el relato, Highsmith acepta estudiar su propuesta con una condición: que la ayude a concebir el asesinato perfecto.

Helen Mirren en 'Talento para matar', la nueva película de Anton Corbijn basada en una obra de teatro
Helen Mirren en 'Talento para matar', la nueva película de Anton Corbijn basada en una obra de teatro.

La cinta también cuenta con Juliet Stevenson y adapta la obra teatral Switzerland, escrita por Joanna Murray-Smith. La autora estrenó el texto en la Sydney Theatre Company en 2014, antes de que llegara al Reino Unido en 2018, y ha trasladado al guion sus diálogos.

Corbijn ha cambiado el título original porque Switzerland le parecía demasiado asociado a “flores bonitas en los prados” y no reflejaba la oscuridad del relato. El realizador neerlandés, responsable de El americano, Control y Life, no había dirigido un largometraje en 10 años y se interesó por el juego de la obra entre mito y realidad: “Se vuelve complejo y ya no sabes qué es qué, qué creer”.

Cómo meterse en la piel de Patricia Highsmith

Mirren ha explicado a The Hollywood Reporter que Highsmith se distancia de los personajes históricos a los que había dado vida. “Diría que Patricia es probablemente una de ellas, sinceramente, porque es muy diferente de cómo soy yo”, ha afirmado sobre una interpretación que sitúa junto a Isabel II y Golda Meir entre las más exigentes de su carrera.

La actriz ha definido la imagen de Highsmith que propone la película con dureza: “Era muy, muy áspera, muy recluida y, básicamente, estaba muy jodida”. Para Mirren, resulta más sencillo encarnar a una persona “absolutamente horrible” que a alguien “absolutamente amable”.

Helen Mirren en 'Talento para matar', en la que asegura que ha interpretado a uno de los personajes más difíciles de su carrera.
Helen Mirren en 'Talento para matar', en la que asegura que ha interpretado a uno de los personajes más difíciles de su carrera.

La intérprete ya había asumido papeles de figuras reales como la reina Isabel II en La reina, Maria Altmann en La dama de oro, Cleopatra en Antonio y Cleopatra, Golda Meir en Golda, Ayn Rand en La pasión de Ayn Rand, Isabel I en Elizabeth I, la abogada defensora Linda Kenney Baden en Phil Spector, Catalina la Grande en Catalina la grande y Alma Reville, esposa de Alfred Hitchcock, en Hitchcock.

En una entrevista de 2015 con el diario, Mirren sostuvo que interpretar a una persona existente implica una responsabilidad añadida: reproducir su aspecto, voz, forma de andar y gestos. Aun así, considera que el recorrido esencial coincide con el de un personaje ficticio, porque depende de la imaginación y de contar una historia.

Para preparar el papel, Mirren ha estudiado fotografías y vídeos de Highsmith disponibles en internet. Le impresionó especialmente una aparición de la escritora en el programa nocturno After Dark en 1988, cuando mostró un interés perturbador por el asesinato de la hija de otro invitado.

La investigación también le reveló una faceta menos impenetrable. “Se enamoraba de mujeres de una forma absoluta, obsesiva, loca e insensata”, ha dicho la actriz, que identifica en esa conducta una vulnerabilidad profunda.

Tom Ripley, un estafador que vive en Nueva York a principios de los sesenta, recibe una oferta interesante de un hombre adinerado: viajar a Italia para convencer a su hijo errante de volver a casa. (Netflix)

Mirren ha transformado su aspecto con el corte de pelo corto de Highsmith, jerséis holgados, chaquetas amplias y camisas abotonadas. Tras observar la postura ligeramente encorvada de la autora, incorporó rellenos en los hombros del vestuario para reproducirla.

Corbijn ha destacado la inteligencia de Ehrenreich, ganador reciente de un premio Tony, en el papel del agente literario estadounidense que intenta conseguir el manuscrito. El director ha elogiado también los enfrentamientos entre ambos personajes, construidos como duelos de ingenio y manipulación.

Mirren espera que la película deje al público “hipnotizado” y fascinado por Highsmith, y que despierte el interés por conocer mejor a la escritora. La actriz sostiene que la grandeza artística no exige que su autor sea una buena persona: “Muy a menudo los grandes artistas no son buenas personas en absoluto”.

Temas Relacionados

Helen MirrenPatricia HighsmithActricesCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Todo lo que sabemos sobre ‘Yo soy Rocky’: el biopic que recrea el duro rodaje de la mítica película de Sylvester Stallone

Se acaba de presentar en el Festival de Toronto la última película de Peter Farrelly, que se adentra en el imaginario de ‘Rocky’ y su proceso de creación

Todo lo que sabemos sobre ‘Yo soy Rocky’: el biopic que recrea el duro rodaje de la mítica película de Sylvester Stallone

Tras su salida de DC y Netflix, Zack Snyder apuesta por el cine independiente y presenta una película que ha sido comparada con ‘Apocalypse Now’

El director de ‘300′ ha estrenado en el Festival de Toronto ‘The Last Photograph’, que no ha sido respaldada por ningún estudio y fue rodada en Colombia durante 32 días.

Tras su salida de DC y Netflix, Zack Snyder apuesta por el cine independiente y presenta una película que ha sido comparada con ‘Apocalypse Now’

Seis grandes escritores que publican libro este otoño: de Ian McEwan a Roberto Saviano

Repasamos algunos grandes nombres de la literatura y la no ficción contemporánea que serán protagonistas estos próximos meses

Seis grandes escritores que publican libro este otoño: de Ian McEwan a Roberto Saviano

Tom Felton sobre la vuelta de Rupert Grint a Broadway para reinterpretar a Ron Weasley: “Somos malos hablando por teléfono, pero cuando me enteré, lo llamé inmediatamente”

Rupert Grint anunció su aparición en ‘Harry Potter y el legado maldito’ en Broadway el pasado 26 de agosto

Tom Felton sobre la vuelta de Rupert Grint a Broadway para reinterpretar a Ron Weasley: “Somos malos hablando por teléfono, pero cuando me enteré, lo llamé inmediatamente”

La segunda parte de ‘Enfrentados: Marfil’ ya está confirmada: el rodaje ha terminado, pero falta por confirmar la fecha de estreno

Ester Expósito ha afirmado que “se vuelve mucho, mucho más oscura”

La segunda parte de ‘Enfrentados: Marfil’ ya está confirmada: el rodaje ha terminado, pero falta por confirmar la fecha de estreno
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juan José Ebenezer, mecánico: “Me da igual lo que diga el fabricante, la caja de cambio automática necesita mantenimiento”

Juan José Ebenezer, mecánico: “Me da igual lo que diga el fabricante, la caja de cambio automática necesita mantenimiento”

Las elecciones en Suecia posicionan como vencedores a los socialdemócratas y el bloque de la izquierda se impone por la mínima

El pueblo del sur de Francia que obsesionó a Dan Brown: el misterio de Rennes-le-Château

Pablo Casado soñó con volar en los Falcon como presidente... ahora podría gestionar sus reparaciones por 80,5 millones a través de su fondo de defensa Hyperion

El escrito que complica que Begoña Gómez se siente en el banquillo: el juez Peinado no notificó el auto de apertura de juicio en plazo por las dudas sobre la acusación

ECONOMÍA

Guardar las nóminas puede evitar errores en tu pensión de jubilación: cuánto tiempo debes conservarlas

Guardar las nóminas puede evitar errores en tu pensión de jubilación: cuánto tiempo debes conservarlas

Alemania sale de la recesión gracias al gasto público y la elevada inversión en defensa, pero los hogares alemanes apenas lo notan

El gas vuelve a poner a Europa contra las cuerdas: el invierno amenaza con reavivar la inflación y provocar “otra crisis energética”

Alejandro de Paz, abogado laboralista: “No es legal ordenar al trabajador que registre la salida y continúe prestando servicios”

Hasta 450 euros de ayuda para cambiar la lavadora, el frigorífico o el lavavajillas: se puede pedir desde el 15 de septiembre

DEPORTES

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

El ‘paquete’ que perdió el miedo a caer y ha ganado la Vuelta a España: Enric Mas logra el mayor éxito de su carrera en el momento más inesperado

La debacle del Valencia en una década: once entrenadores, tres veces en Europa y varias tentaciones con el descenso

España no se achica en tierra hostil y se cuelga el bronce en el Mundial Femenino de Baloncesto ante Alemania

Fernando Alonso decepciona en Madring y no consigue mejorar su marca en la clasificación, a pesar de que cuatro pilotos abandonaron la carrera