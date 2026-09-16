Cultura

Pablo Trapero, director de cine argentino: “No importa el idioma de las películas, sino lo que dicen los personajes”

El realizador defendió que las historias deben hablar a las personas más allá de fronteras o banderas, y sostuvo que el cine es libre y celebra la diversidad cultural. “Sus hijos” llega a las salas con Bill Nighy como protagonista, en una historia basada en la novela de David Gilbert y con adaptación de Sarah Polley

El trailer de "& sons", la película británica de Pablo Trapero
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Considerado uno de los máximos exponentes del Nuevo Cine Argentino, el director Pablo Trapero llega a las salas el próximo día 18 con su nuevo título, Sus hijos, la primera película que dirige íntegramente en inglés, con el veterano Bill Nighy como protagonista.

En una entrevista, Trapero ha explicado que se trata de un drama familiar al que le tiene mucho cariño y que, de alguna manera, “dialoga” con La quietud, la última obra que rodó en Argentina, en aquel caso, el encuentro de una madre con sus hijas, mientras que ahora el espectador conocerá el porqué del reencuentro de un padre con sus tres hijos.

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Sin sus habituales actores fetiche como Martina Gusmán, Bérénice Bejo o Ricardo Darín, el cineasta viaja hasta Inglaterra, donde actores de la talla de Bill Nighy junto a Imelda Staunton, Johnny Flynn, George MacKay, la joven promesa Noah Jupe o Dominic West dan vida a unos personajes que se reencontrarán con el patriarca de la familia, Andrew Dyer, al creer que morirá pronto.

Basada en la novela estadounidense El extravagante señor Dyer, de David Gilbert, con guion adaptado de Sarah Polley y del mismo Pablo Trapero, la historia que narra Sus hijos muestra a un autor de fama mundial, protagonizado por Nighy, quien lleva dos décadas sin salir de casa, sin escribir y sin dirigir la palabra ni a sus hijos mayores Richard y Jamie, ni a su exmujer (Imelda Stauton), a causa de su hijo pequeño Andy (Noah Jupe).

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Noah Jupe y Bill Nighy en 'Sus hijos'
La trama de 'Sus hijos' sigue a un autor de fama mundial que lleva dos décadas sin salir de casa, sin escribir y sin hablar con parte de su familia

Trapero, con un pie en Barcelona desde hace unos años por los estudios de su hijo mayor en la ciudad, defiende que “no importa el idioma en el que están rodadas las películas, porque lo que importa es lo que dicen los personajes”.

El cine es una celebración de la diversidad

En su estudio del barrio de Gràcia, pero con las maletas en la puerta, a punto de volver a cruzar el océano, el autor de El clan o Elefante blanco está ilusionado a la espera de cómo se reciba aquí su último proyecto, una experiencia “muy bonita, sobre todo, por el vínculo que se estableció con los actores”.

“Fue primero una sorpresa y luego un placer poder trabajar con ellos, un lujo, porque, a medida que se iba formando el casting, cada nombre era más increíble que el otro. Por supuesto, Bill Nighy, como patriarca de la familia, era fundamental, pero cada uno de ellos está increíble”, asevera.

Defiende que no importa el idioma en el que se ruede ni la edad del espectador, ni si la acción transcurre en Oxford -como aquí- ni en Barcelona o Buenos Aires -la ciudad que más veces ha aparecido en sus cintas- porque, para él, lo trascendente es lo que queda “de ese vínculo entre los personajes de la historia y lo que nos cuentan y lo que nos regalan de su vida a nosotros como espectadores”.

Un hombre con anteojos oscuros, barba y camisa negra sentado en un sillón mientras se toca el cabello
Pablo Trapero estrena en España el 18 de septiembre 'Sus hijos', su primera película dirigida íntegramente en inglés. Pablo Trapero afirmó que el idioma de rodaje no define una película y sostiene que el cine debe hablar con las personas más allá de las fronteras

A su juicio, las películas “son libres, no están atrapadas por las fronteras en las que nosotros como realizadores podemos vivir o haber nacido”.

“El desafío más grande en los tiempos que corren -prosigue- es que nuestras historias hablen con las personas, no con ciudadanos de un país, una bandera o cierto idioma. Lo que nos hace iguales, justamente, son nuestras diferencias y el cine es una celebración de esa diversidad”.

Homenaje a Buñuel

Sus hijos, según destaca su director, es un drama familiar, aunque, advierte, tiene un componente importante de ciencia ficción y un “gran componente del absurdo, lo que, de alguna manera, me dio la oportunidad de hacer un homenaje a uno de mis directores de referencia, Luis Buñuel”.

A pesar de que la textura y la presentación de la historia sea la de un drama clásico, mostrando la cotidianidad de unos personajes, hay una revelación y “algo del absurdo se vuelve cotidiano para ellos”.

& Sons - Pablo Trapero
'Sus hijos' presenta a Bill Nighy como Andrew Dyer, un patriarca cuyo inminente final reúne a sus tres hijos

A la vez, la película “ha sido una linda experiencia para poder hablar en profundidad y detalle del amor, principalmente, y sobre qué dejamos cuando van pasando los años y qué dejamos a los que vienen detrás”, aderezado todo ello con un particular toque de humor.

Nueva serie para Netflix y un rodaje en España

Pablo Trapero desvela que está terminando una nueva serie para Netflix, rodada en Argentina, basada en Aníbal Gordon, un personaje real de los años sesenta y setenta del siglo pasado, al que ya aludía en El clan, que se estrenará el próximo mes de noviembre.

Asimismo, está preparando un filme para rodar en España el próximo año, en el que será su primer largometraje en la península, y tiene previsto otro proyecto cinematográfico en Argentina, también para 2027.

Fuente: EFE.

Fotos: Vercine, Infinity Hill y archivo.

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