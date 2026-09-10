Ana Correa presentó Ciberfeminismo: “Hoy la inteligencia artificial está discutida entre cinco tipos multimillonarios”

Ana Correa presentó Ciberfeminismo y advirtió que la violencia digital golpea sobre todo a las mujeres que defienden derechos en las redes sociales

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Las redes sociales llegaron acompañadas por la promesa de democratizar la participación pública, pero con el tiempo también se transformaron en un espacio de violencia y hostigamiento contra quienes intervienen en determinadas discusiones. Las mujeres que utilizan su voz para defender derechos son, según Ana Correa, uno de los principales blancos de esas agresiones. La escritora presentó ‘Ciberfeminismo. La hora de la acción’ en Infobae a la Tarde, donde analizó la violencia digital, los discursos contra el feminismo y los desafíos que plantea el avance de la inteligencia artificial.

“Todos vivíamos con la ilusión de que las redes sociales iban a democratizar la participación pública”, recordó Correa. Para explicar aquel momento, mencionó distintos movimientos políticos y sociales que encontraron en las plataformas una herramienta para organizarse y amplificar sus reclamos, entre ellos la Primavera Árabe, el movimiento de los indignados en España, las protestas en Estados Unidos posteriores a la crisis hipotecaria y las campañas feministas internacionales.

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La autora también recordó las acciones digitales vinculadas con Malala Yousafzai y con las mujeres árabes que reclamaban el derecho a conducir vehículos. Sobre la activista paquistaní, destacó el papel de las redes en la difusión de las campañas: “Se generaron a través de Twitter muchos hashtags para su liberación”. Sin embargo, ese escenario de participación terminó dando paso, según su análisis, a una dinámica de violencia que afectó especialmente a determinadas mujeres.

“¿Cómo vino después la violencia digital? Un retroceso enorme de las mujeres en las redes”, sostuvo Correa. Y precisó que no se refiere a todas las mujeres con exposición pública, sino especialmente a aquellas que intervienen para defender derechos: “No de cualquier mujer. En general, las mujeres que luchan por los derechos de todos”.

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Ana Correa vinculó los ataques al feminismo y la diversidad con discursos de odio que buscan instalar chivos expiatorios en el debate público (Infobae en Vivo)

Las amenazas que reciben las mujeres en las redes

Correa sostuvo que existen estudios cualitativos y cuantitativos que analizaron las diferencias entre las agresiones que reciben hombres y mujeres en las plataformas. Entre los casos que mencionó, se refirió a las elecciones presidenciales de Brasil en las que fue elegido Jair Bolsonaro y aseguró que algunas candidatas que habían sido atacadas perdieron posteriormente visibilidad en las redes. “A la semana siguiente dejaban de aparecer en las redes”, afirmó.

También relató experimentos en los que se utilizaron perfiles falsos con identidades masculina y femenina para publicar los mismos mensajes. Según explicó, la reacción de los usuarios era mucho más agresiva cuando el contenido aparecía asociado a una mujer. Para Correa, además, el problema no se encuentra solamente en la cantidad de mensajes hostiles, sino en la naturaleza de las amenazas.

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Feminismo, diversidad y discursos de odio

La autora también analizó los ataques contra el feminismo y la diversidad y sostuvo que la violencia digital se concentra especialmente sobre quienes utilizan su exposición pública para cuestionar desigualdades o defender derechos de otras personas.

“Los ataques están exactamente dirigidos por quienes levantan la voz en nombre de otros para defender derechos”, afirmó Correa. En su análisis, esa dinámica puede afectar no solo a quienes reciben las agresiones, sino también a quienes observan las consecuencias de intervenir públicamente en determinadas discusiones.

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En ese contexto, vinculó los ataques con discursos que buscan identificar determinados grupos como responsables de distintos problemas sociales. “Busquemos chivos emisarios: los migrantes y el feminismo y la diversidad”, resumió.

Ana Correa presentó Ciberfeminismo y advirtió que la violencia digital golpea sobre todo a las mujeres que defienden derechos en las redes sociales

Correa también se refirió a las narrativas antiwoke y señaló que algunas campañas pueden responder a estrategias coordinadas, mientras que otras se amplifican mediante el llamado rage bait, contenido diseñado para provocar reacciones. “Alguien empieza y se prenden todos”, explicó.

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Frente a este escenario, la escritora rechazó que la respuesta vuelva a limitarse a producir nuevos estudios sobre el fenómeno. “Basta, ya sabemos cómo son las cosas. Estudios, los estudios están, hay que leerlos”, sostuvo. En cambio, propuso avanzar con acciones concretas y construir alianzas entre distintos sectores. “Hay que unir voces”, planteó.

La inteligencia artificial y la concentración del poder

El desarrollo de la inteligencia artificial fue otro de los grandes ejes de la entrevista. Correa vinculó el avance de estas tecnologías con las mismas preguntas sobre poder y participación que atraviesan su libro y puso el foco en la concentración de las decisiones en un grupo reducido de grandes actores tecnológicos.

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“Hoy la inteligencia artificial, que está transformando a la humanidad en este momento, está discutida entre cinco tipos multimillonarios y un poco locos”, afirmó.

Para desarrollar su planteo, recuperó Three Guineas, el ensayo publicado por Virginia Woolf en 1938. Correa recordó que Woolf había sido consultada sobre qué podía hacerse para frenar la guerra y vinculó su respuesta con la necesidad de ampliar el acceso de las mujeres a la educación y a los espacios donde se toman decisiones.

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La autora pidió una regulación global de la inteligencia artificial y advirtió que el debate no puede quedar solo en manos de empresas tecnológicas (Imagen ilustrativa IA Infobae México)

La autora trasladó esa reflexión al presente porque considera que el desarrollo de la inteligencia artificial también está atravesado por cuestiones vinculadas con la guerra. En ese sentido, mencionó las discusiones sobre contratos con el Pentágono y el desarrollo de armas manejadas mediante inteligencia artificial sin intervención humana.

Correa aclaró que su propuesta no consiste simplemente en reemplazar a los hombres por mujeres en los lugares de poder, sino en incorporar a la discusión a aquellas mujeres que ya intervienen públicamente en defensa de derechos. “Cambiaría que las mujeres que son atacadas por defender los derechos de las mujeres levanten la voz”, afirmó.

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La autora también mencionó una declaración conjunta que, según contó, reunió a 1.400 empleados, directivos, científicos e ingenieros de OpenAI, Anthropic, Google y DeepMind para pedir una pausa en el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial.

Para Correa, el debate sobre el futuro de la inteligencia artificial no puede quedar exclusivamente en manos de las compañías que desarrollan estas tecnologías. Considera necesario establecer reglas que trasciendan los intereses particulares de las empresas y tengan alcance internacional.

“Creo que es impensable seguir sin regulación internacional”, sostuvo. Y concluyó: “Hay que tener una regulación global, no puede ser que se estén decidiendo estas cosas entre pocos”.

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