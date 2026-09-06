11 artistas exploran los vínculos entre arte y arquitectura, en torno a Clorindo Testa

La muestra “Habitar la forma” toma al referente argentino como punto de partida en el Centro Cultural Rojas

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El Centro Cultural Rojas presenta Habitar la forma, una muestra que reúne a once artistas para explorar los vínculos entre arte y arquitectura a través de pinturas, dibujos, fotografías y obras gráficas que proyectan ciudades reales e imaginadas, estructuras, paisajes y construcciones, con el foco puesto en cómo esas formas permiten pensar de qué manera se construye y se experimenta el espacio.

La exposición se titula Habitar la forma. Desde el arte a la arquitectura y propone una reflexión sobre las maneras en que las personas habitan el mundo y sobre cómo las formas que crean terminan por modelar también su experiencia.

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La figura de Clorindo Testa, señalado en la presentación como un referente de la arquitectura y el arte argentino, funciona como punto de partida del recorrido. A partir de esa presencia, la muestra establece un diálogo con obras de Andrea Fried, Fabián Attila, Claudio Gallina, Horacio Sánchez Fantino, Pablo Siquier, José María Bayala, Horacio Spinetto, Claudio Margolin, Ezequiel Narcisi y Emilio Reato.

La propuesta articula diversos lenguajes de las artes visuales para examinar un territorio común entre creación artística y pensamiento arquitectónico

La propuesta articula diversos lenguajes de las artes visuales para examinar un territorio común entre creación artística y pensamiento arquitectónico. El núcleo de ese cruce está en la posibilidad de imaginar, construir y experimentar el espacio desde disciplinas diferentes.

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La exhibición responde de manera directa a esa premisa: reúne obras que presentan ciudades, estructuras, paisajes y construcciones, tanto existentes como imaginadas. Ese conjunto busca abrir una lectura sobre la relación entre las formas materiales y la experiencia cotidiana de habitar.

Las curadoras de la muestra son Andrea Tettamanti y Daniela Zattara. La coordinación artística está a cargo de Claudia Nayar.