Cultura

Entre sudor, risas y confesiones de vestuario, ‘Los pasteleros’ convierte al público en testigo de lo que pasa después del partido

La obra de Ricardo Tamburrano se representa dentro de un club de barrio real y tiene funciones esta fin de semana en el Festival Llegás y luego dentro de la programación de FIBA

Pasteleros
El vestuario, el sindicato y el partido de fútbol funcionan como metáforas de la pertenencia, el estatus y la vida fuera de la cancha
Guardar

¿Qué sucede en los vestuarios masculinos de fútbol? ¿Qué se pone en juego en esos encuentros deportivos marcados por el sudor y la testosterona? Hay partidos de fútbol entre amigos, entre familiares, entre conocidos, entre compañeros de trabajo e intersindicales, y en cada uno se registran intercambios propios de cada caso, de cada vínculo que amalgama a los jugadores.

Con frecuencia, la adrenalina imperante en ese juego traspasa el amateurismo para convertirse en pasión desenfrenada y acerca a los miembros del equipo, los hermana o los enemista al calor de la competencia. Alguna vez escuché por ahí que cualquier escenario o historia es susceptible de convertirse en algo atractivo y digno de ser contado. Lo interesante es cómo hacerlo.

PUBLICIDAD

Pasteleros
"Los pasteleros" transcurre en el vestuario de un club de barrio y convierte ese espacio en el centro de la obra

Un vestuario de un club no es ajeno a esto –un vivo ejemplo de ello es la serie Ted Lasso, que acaba de estrenar su cuarta temporada–, y sobre la idea de lo posible y lo novedoso, a nivel local, es el escenario –pero no solo– de Los pasteleros. Vale aclarar como punto de partida que la obra es una experiencia, no solo porque comienza con una “previa” de picada y vino, sino porque, efectivamente, el escenario es el propio vestuario de un club de barrio.

La sala como tal es inexistente y eso tal vez sea uno de los elementos más sugestivos de una pieza que va por su séptima temporada y que podrá disfrutarse, además, esta semana en el marco del Festival Llegás y luego en el Festival Internacional de Buenos Aires (FIBA). Los pasteleros se inscribe dentro de un proyecto mayor, el Circuito SITE Buenos Aires, de producciones en espacios no convencionales de la ciudad de Buenos Aires.

PUBLICIDAD

Pasteleros
Ricardo Tamburrano (der.) actúa, dirige y firma una obra en la que participan Pablo Chao (centro) y Yamil Chadad (izq.)

Esta cercanía no es un detalle anecdótico, si se tiene en cuenta que el público cumple un rol preciso, tal vez incluso aún más que en una obra puesta en una sala tradicional, de voyeur, un testigo privilegiado dentro de ese vestuario. Porque allí se desnudan intimidades, se confiesan pequeños crímenes cotidianos y hasta, incluso, se confabulan planes de estafa.

Con humor, tres actores, Pablo Chao, Yamil Chadad, Ricardo Tamburrano –quien además es autor y director de la pieza–, encarnan a dos afiliados del sindicato de los pasteleros y un “externo” al gremio, todos miembros del equipo de fútbol de esa asociación. La obra se centra en el final de un partido más, en que la charla entre los dos afiliados comienza con el balance del partido, para transitar por la queja acerca de la presencia del foráneo dentro del equipo, las confesiones sobre sus relaciones de pareja, mientras se bañan, se secan y se visten.

Pasteleros
El público en "Los pasteleros" ocupa un rol de testigo dentro del vestuario, donde se revelan intimidades, delitos cotidianos y planes de estafa

El vestuario, el sindicato y el partido son metáforas para dar cuenta, en paños menores, de la vida. Un equipo amateur oficia de lugar de pertenencia pero también de estatus para ganar. ¿Qué? Poco importa, pero sí el ser parte. Se es o no se es. Y el resultado es proporcional al sudor derramado en la cancha, donde hasta la fe cobra relevancia para ganar o perder.

Mientras tanto, como si un hechizo se rompiera al finalizar ese intercambio deportivo, sucede la vida, con sus bemoles y baños de realidad. Es notoriamente significativo cómo para esos personajes el partido es, un poco, su vida; se ubican allí como si se tratara de un equipo profesional, una selección nacional...

Las actuaciones se sostienen al poner el cuerpo en un espacio ajeno al artístico y lo sortean con creces. La risa del público los cobija y se convierte en el sonido ambiente propio de un club, aquel no lugar que es escenario de paso. Y así como sucede en la cancha, la obra termina como empezó, tras una hora y media de adrenalina, para dejar el vestuario vacío para volver a la vida fuera del campo de juego.

*Los Pasteleros se presenta en el Festival Llegás el sábado 5 de septiembre a las 21:30; y luego los sábados 12 y 26 de septiembre, en el mismo horario, y los domingos 13 y 29 de septiembre a las 19:30 en el club Estrella de Maldonado (El Salvador 5470, CABA).

[Fotos: prensa Los pasteleros y autora]

Temas Relacionados

Los pastelerosFestival LlegásFIBATeatro en Buenos AiresUltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Maggie Gyllenhaal cuestiona en Venecia por qué solo dos mujeres dirigen películas que compiten por el León de Oro

La actriz estadounidense, que este año preside el jurado del festival italiano, señaló un “problema sistémico” en el acceso de las cineastas a la financiación de sus proyectos

Maggie Gyllenhaal cuestiona en Venecia por qué solo dos mujeres dirigen películas que compiten por el León de Oro

“La IA abre una frontera ilimitada para la creatividad de autor”: el director del Festival de Venecia plantea el debate sobre el futuro del cine

Alberto Barbera inauguró la 83ª edición del tradicional certamen italiano, con una reflexión sobre el impacto de la inteligencia artificial en la industria audiovisual que viene

“La IA abre una frontera ilimitada para la creatividad de autor”: el director del Festival de Venecia plantea el debate sobre el futuro del cine

Una noche de gala, el regreso de Frida Kahlo, un desfile de modas y 3 días de entrada gratis: así serán los festejos del Malba por sus 25 años

Del 17 al 21 de septiembre, el museo arma una semana de muestras, conversaciones y actividades en sus sedes. Habrá preaperturas, noches al aire libre y una agenda que se despliega por etapas

Una noche de gala, el regreso de Frida Kahlo, un desfile de modas y 3 días de entrada gratis: así serán los festejos del Malba por sus 25 años

“Muy ansiosos por verlo”: Macron y el rey Carlos III se reúnen para visitar la exhibición del Tapiz de Bayeux en el Museo Británico

El presidente francés y el monarca británico comparten una jornada dedicada a la obra medieval que narra la conquista normanda, expuesta en Londres por primera vez desde su creación en el siglo XI

“Muy ansiosos por verlo”: Macron y el rey Carlos III se reúnen para visitar la exhibición del Tapiz de Bayeux en el Museo Británico

Correr, conducir y disparar: el adelanto del esperado GTA VI promete un mundo más humano, pero mantiene la fórmula clásica

El videojuego ofrece una versión actual de Estados Unidos con la textura caótica y genuina de la vida real, en la que el porvenir digital termina por parecerse, de forma notable, al presente

Correr, conducir y disparar: el adelanto del esperado GTA VI promete un mundo más humano, pero mantiene la fórmula clásica

DEPORTES

Boca Juniors y Vélez definirán el pase a los cuartos de final de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

Boca Juniors y Vélez definirán el pase a los cuartos de final de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

“¡No te va a contestar!”: a 30 años del inolvidable Vélez-Boca que tuvo como protagonistas a Maradona, Chilavert y Castrilli

“Lo agarro y era mi diente”: el percance que sufrió una de Las Leonas en medio de los festejos en un club nocturno tras ganar el Mundial

Inter Miami anunció el fichaje de “Riquelme”: la curiosa historia detrás del nuevo refuerzo del equipo de Lionel Messi

Equipos del ascenso que alguna vez lograron jugar en Europa

TELESHOW

Luisana Lopilato recordó la noche que conoció a Michael Bublé: el rol que tuvo Romina Yan en el romántico encuentro

Luisana Lopilato recordó la noche que conoció a Michael Bublé: el rol que tuvo Romina Yan en el romántico encuentro

Luchi Patrone aclaró su polémica actitud tras el desafortunado chiste sobre Sasha Ferro: “Está fuera de contexto”

Rodrigo Lussich celebró el cumpleaños de su madre con fotos y recuerdos de su infancia: “77 años, mil vidas”

La divertida estrategia de Sofía Pachano y Santiago Raimundo para viajar por primera vez en avión con su bebé

La tajante condición de Edith Hermida antes de debutar en MasterChef Celebrity: “Es lo único que pido”

INFOBAE AMÉRICA

Netanyahu entró a Gaza y reafirmó: “Controlamos el 60% de la Franja, no nos retiramos”

Netanyahu entró a Gaza y reafirmó: “Controlamos el 60% de la Franja, no nos retiramos”

Israel destruyó otro túnel en Gaza: ya neutralizó más de 26 kilómetros desde el alto el fuego

El Congreso de Guatemala analiza reformar la Ley de Adopciones para evitar institucionalización de niños

Cinco personas vinculadas con el Tren de Aragua han sido detectadas en Panamá durante 2026

Honduras municipios siguen perdiendo su cosecha y piden declarar emergencia nacional