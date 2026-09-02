Cultura

Maggie Gyllenhaal cuestiona en Venecia por qué solo dos mujeres dirigen películas que compiten por el León de Oro

La actriz estadounidense, que este año preside el jurado del festival italiano, señaló un “problema sistémico” en el acceso de las cineastas a la financiación de sus proyectos

La presidenta del jurado del Festival de Venecia, Maggie Gyllenhaal, cuestiona la falta de directoras de cine
La presidenta del jurado del Festival de Venecia, Maggie Gyllenhaal, cuestiona la falta de directoras de cine
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La presidenta del jurado del Festival de Cine de Venecia de este año, Maggie Gyllenhaal, cuestionó este miércoles por qué solo dos directoras fueron seleccionadas para la competencia principal del evento italiano este año. “Hay un problema sistémico”, dijo la actriz estadounidense convertida en directora a los periodistas en una conferencia de prensa durante la jornada inaugural del festival, sentada junto al director de la Mostra, Alberto Barbera.

“Creo que es mucho más difícil para las mujeres conseguir financiación para sus películas. Además, ¿podría ser posible que los temas sobre los que las mujeres, por haber tenido una experiencia distinta de estar vivas en el mundo, quieren hacer películas no siempre sean considerados arte elevado? ¿Quién decide qué es bueno? ¿Quién decide qué es valioso?“. “Esa también es una pregunta que me hago, y es legítima”, agregó.

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Woman Unknown, de la directora danesa-egipcia May El-Toukhy, era la única película dirigida por una mujer en la lista inicial de 20 títulos que compiten por el prestigioso León de Oro en la principal competencia de Venecia.

La incorporación de último momento de NAZA, sobre los ataques de Israel contra civiles en Gaza, mejoró ligeramente el equilibrio de género: está codirigida por una mujer, la cineasta israelí ganadora del Oscar Rachel Szor. Barbera dijo que la selección de este año se había hecho “sin prejuicios”.

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En una conferencia de prensa para anunciar la selección en julio, dijo que la calidad de las postulaciones de directoras “no fue suficiente para incluirlas en la competencia”, lo que provocó una carta abierta crítica de grupos de campaña y de la industria en Italia.

Aunque sus comentarios parecían una crítica implícita a las decisiones de Barbera, Gyllenhaal subrayó que su papel como presidenta del jurado también era significativo. “Realmente llego con la pregunta de por qué hay tan pocas mujeres en la competencia principal como cineastas este año. Pero creo que... pedirme que presida el jurado principal de la competencia después de las dos películas que hice también es algo muy importante a tener en cuenta”, añadió.

Fuente: AFP

[Fotos: REUTERS/Yves Herman]

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