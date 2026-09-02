Cultura

“Muy ansiosos por verlo”: Macron y el rey Carlos III se reúnen para visitar la exhibición del Tapiz de Bayeux en el Museo Británico

El presidente francés y el monarca británico comparten una jornada dedicada a la obra medieval que narra la conquista normanda, expuesta en Londres por primera vez desde su creación en el siglo XI

Un gran tapiz antiguo bordado con figuras de personas a caballo, animales y texto en latín. Tres figuras humanas borrosas con batas blancas
Desde esta semana, el Tapiz de Bayeux se exhibe en el Museo Británico hasta julio de 2027, tras casi mil años sin salir de Francia (Foto: AFP)
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El presidente francés Emmanuel Macron inicia una visita de dos días a Reino Unido este miércoles, contemplando junto al rey Carlos III la emblemática exposición del Tapiz de Bayeux y convirtiéndose en el primer líder de la UE recibido por el primer ministro Andy Burnham. Carlos y la reina Camila tienen previsto unirse a Macron y su esposa Brigitte más tarde para ver el tapiz, que representa la conquista normanda de Inglaterra en el año 1066. La obra, que estará expuesta al público a partir de la próxima semana en el Museo Británico, no ha salido de Francia desde que fue creada hace casi 1.000 años. Las dos parejas estarán acompañadas por Burnham y su esposa Marie-France van Heel en la exposición, que culmina años de diplomacia y se considera otro paso hacia la reconciliación tras los años de tensión derivados del Brexit.

El presidente francés ha sido decisivo en los últimos años al impulsar la arriesgada apuesta de prestar el tapiz medieval, que muestra la conquista normanda de Inglaterra, al Museo Británico. Permanecerá expuesto hasta julio de 2027. “El préstamo del tapiz es un gran ejemplo de cooperación franco-británica —la misma cooperación que nos ha ayudado a reducir los cruces de pequeñas embarcaciones en verano a su nivel más bajo en siete años”, dijo el primer ministro británico al parlamento. El dirigente se ha centrado principalmente en la política nacional desde que asumió el cargo, pero ha mantenido el apoyo de Londres a Ucrania en su guerra con Rusia.

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Anand Menon, profesor de política europea y asuntos exteriores en el King’s College de Londres, advirtió que existe el riesgo de que la visita sea “más apariencia que sustancia”, aunque Reino Unido y Francia puedan parecer “los mejores amigos” en asuntos ajenos a la UE, como Ucrania. Macron y Starmer mantenían buenas relaciones y asumieron roles principales en la llamada Coalición de Naciones Dispuestas, que apoya a Ucrania. “El presidente había desarrollado con el primer ministro Starmer una relación muy amistosa y altamente efectiva, especialmente en lo relativo a Ucrania y Oriente Medio”, señaló un responsable de la presidencia francesa que pidió no ser identificado. Se espera que la coordinación con Burnham sea “igual de importante y frecuente”, añadió el funcionario. Para Macron, que llegará tras un viaje a los Países Bajos, la visita también será significativa cuando se acerca a los últimos meses de su mandato presidencial.

El presidente francés y el rey Carlos III visitan juntos la exposición del Tapiz de Bayeux en el Museo Británico (Foto: REUTERS/Hollie Adams/Pool)
El presidente francés y el rey Carlos III visitan juntos la exposición del Tapiz de Bayeux en el Museo Británico (Foto: REUTERS/Hollie Adams/Pool)

El mandatario francés sigue siendo partidario de impulsar su visión de una soberanía europea que no dependa de Estados Unidos, y se considera que el Reino Unido tiene un papel crucial que desempeñar incluso después del Brexit. Starmer también formó parte de un estrecho trío E3 con Macron y el canciller alemán Friedrich Merz, vínculo que Burnham probablemente desee mantener. Sin embargo, será consciente de que un nuevo presidente francés podría estar por llegar en menos de un año, mientras que el líder alemán se enfrenta a una enorme presión interna debido al auge de la extrema derecha.

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Desde que asumió el cargo de primer ministro, Burnham solo ha recibido en su despacho de Downing Street al presidente ucraniano Volodímir Zelenski y realizó una visita a Kiev en su primer viaje internacional. En el tren hacia Ucrania, se reunió con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, a quien le dijo que “el Reino Unido debía ser más audaz en términos de acercarse al bloque”, según Downing Street.

El Tapiz de Bayeux, que data del siglo XI y que representa la conquista normanda de Inglaterra por Guillermo el Conquistador, llegó a Londres en julio para una exposición con todas las entradas agotadas. Macron está “muy ansioso” por ver el tapiz expuesto “en condiciones óptimas”, desplegado en toda su longitud sobre una mesa, explicó el funcionario presidencial francés. En su lugar de origen, en Bayeux, Normandía, la obra ha estado exhibida en una pared.

Fuente: AFP

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