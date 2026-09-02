Con George Clooney, Penélope Cruz y Robert Pattinson, el Festival de Venecia abre su edición 83 como antecedente de los Oscar

El Festival de Cine de Venecia, fundado en 1932 por la Bienal de Venecia, es uno de los certámenes más prestigiosos del cine internacional y un actor clave en la carrera por los Oscar

Guardar

Algunas de las mayores estrellas de Hollywood se dirigen a Venecia, Italia, para la 83ª edición del Festival de Cine de Venecia, que comienza este miércoles. Es una obviedad, pero debe decirse: se trata de uno de los festivales de cine más prestigiosos del mundo, solo superado por Cannes, y técnicamente el más antiguo. Venecia también es un evento que siempre reúne a grandes estrellas, presentando algunas de las mejores películas del cine internacional, y suele ser un factor importante en la carrera por los Oscar.

El festival de cine fue fundado en 1932 por la Bienal de Venecia, entonces un evento no competitivo, que proyectó películas como Grand Hotel y Sucedió una noche. En 1935, se decidió convertirlo en un evento anual. Las sospechas de que el festival estaba sucumbiendo a influencias fascistas llevaron a la creación del Festival de Cannes como alternativa tras la edición de 1938.

PUBLICIDAD

El premio León de Oro, tal como lo conocemos hoy, no se introdujo hasta 1949. Rashômon lo ganó en 1951, y otros ganadores a lo largo de la historia incluyen Belle de jour en 1967, Au revoir les enfants en 1987, Brokeback Mountain en 2005, Somewhere en 2010, Poor Things en 2023 y, el año pasado, Father Mother Sister Brother.

Comienza la temporada de festivales

El festival se extenderá hasta el sábado 12 de septiembre, cuando se anunciarán los premios. La película de la noche inaugural es Ink, de Danny Boyle, una adaptación de la aclamada obra de teatro sobre los primeros años de Rupert Murdoch —interpretado por Guy Pearce— y la adquisición del diario The Sun. Jack O’Connell y Claire Foy también forman parte del reparto.

PUBLICIDAD

El León de Oro del Festival de Venecia se instauró en 1949 y premió a películas como" Rashômon", "Brokeback Mountain", "Poor Things" y "Father Mother Sister Brother"

Estrellas y grandes películas de Venecia 2026

George Clooney vuelve a ser una presencia casi anual. Esta vez asistirá al festival para recibir un premio a su trayectoria. También es productor de Furies. Entre otras estrellas que se espera que asistan se encuentran Noel y Liam Gallagher de Oasis, Rooney y Kate Mara, Robert Pattinson, Penélope Cruz, Javier Bardem, Pamela Anderson, Sam Rockwell, John Malkovich, Louis Garrel, Cho Yeo-jeong y Ellen Burstyn, quien también recibirá un premio a su trayectoria.

En lo que respecta a las películas, quizás la más esperada sea la comedia negra de Martin McDonagh, Wild Horse Nine, protagonizada por Rockwell y Malkovich como dos agentes de la CIA antes del golpe de Estado chileno de 1973. Las películas anteriores de McDonagh, The Banshees of Inisherin y Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, se estrenaron en Venecia y recibieron nominaciones a mejor película. También hay entusiasmo por Robert Pattinson interpretando a Chris Hansen, presentador de To Catch a Predator, en Primetime, Penélope Cruz y Javier Bardem coprotagonizando el drama psicológico de Florian Zeller, Bunker, las hermanas Mara interpretando a gemelas en Bucking Fastard de Werner Herzog y la primera película de Lee Chang-dong en ocho años, Possible Love.

PUBLICIDAD

En la categoría de documentales, Alex Gibney presenta Musk, su investigación de casi cuatro horas sobre el hombre más rico del mundo, y Julia Loktev continúa su extenso retrato de periodistas rusos independientes en My Undesirable Friends: Part II — Exile. Oasis: Don’t Look Back in Anger también sigue a los hermanos Gallagher durante su gira de reunión de 2025.

Pronóstico de constroversias

La película DAU de Ilya Khrzhanovsky, inspirada en la vida de los físicos soviéticos que trabajaron en la bomba atómica, ha generado un acalorado debate. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, el Ministerio de Cultura y la Embajada de Ucrania en Italia cuestionaron su inclusión en el festival, donde compite, calificándola de “proyecto vinculado al Estado ruso y sus redes de influencia”.

PUBLICIDAD

El director del festival, Alberto Barbera, defendió su selección, escribiendo en un comunicado que “no es una película rusa. No es propaganda pro-Putin. Es una película que denuncia los regímenes totalitarios y su intromisión en la vida de los ciudadanos para restringir su libertad”.

Khrzhanovsky también publicó una extensa refutación en Facebook, donde escribió que la película “no debería juzgarse prematuramente basándose en asociaciones falsas, cronologías distorsionadas o suposiciones que contradicen la historia documentada del proyecto. Siempre me he opuesto a la guerra de Rusia contra Ucrania y al sistema político que la hizo posible”. El cineasta renunció a su ciudadanía rusa y actualmente posee la ciudadanía alemana, británica e israelí.

PUBLICIDAD

A principios de este año , las tensiones geopolíticas se hicieron patentes en la Bienal de Venecia, una exposición de arte contemporáneo, después de que el jurado renunciara en protesta por la participación de Rusia e Israel.

El grupo Venice4Palestine que el año pasado organizó una protesta multitudinaria durante el festival, solicitó la suspensión de todos los acuerdos con entidades e instituciones vinculadas al gobierno israelí, aunque no especificó ninguna película. También pidió que la bandera palestina ondeara durante todo el festival. En la selección oficial figuran dos películas palestinas: Al Mowaten Osama, de Ahmed Hassouna, y Hiwar ma’ albahr, de Muayad Alayan.

PUBLICIDAD

Entre las películas de ficción, el presentador de To Catch a Predator, Hansen, podría estar preocupado por su representación en Primetime, basada en el artículo de Esquire de 2007, “Esta noche en Dateline, este hombre morirá”. No participó en la producción de la película, cuyo guion fue escrito por Ajon Singh y dirigida por Lance Oppenheim.

Además, de las 21 películas que competían por el León de Oro, solo una estaba dirigida por una mujer: Mujer desconocida, de May el-Toukhy. La última vez que la competición contó con una sola directora, en 2018, el festival se comprometió a que al menos la mitad de las películas en competición estuvieran dirigidas por mujeres para 2020. Sin embargo, esto aún no se ha cumplido.

PUBLICIDAD

El festival se celebra en una isla

Cuando la gente piensa en Venecia, suele pensar en lugares emblemáticos como el Puente de Rialto y la Plaza de San Marcos. El festival se celebra en otro lugar, en una isla barrera de casi 11 kilómetros (7 millas) llamada Lido, a la que se llega en unos 20 minutos en ferry o vaporetto.

Puesto militar en el siglo XII, se transformó en un balneario, predilecto de la aristocracia europea, a finales del siglo XIX. El Lido de Venecia fue el escenario principal de la novela corta de Thomas Mann, Muerte en Venecia, y de la adaptación cinematográfica de Luchino Visconti de 1971.

PUBLICIDAD

Maggie Gyllenhaal preside el jurado principal del Festival de Venecia, en una competencia por el León de Oro donde solo una película está dirigida por una mujer

La carrera por el Oscar

Barbera cree que la posición de Venecia en la carrera por los Oscar se consolidó en 2013 con el estreno de Gravity, que ganó siete premios Oscar en marzo del año siguiente, estableciendo así a Venecia como un lugar ideal para lanzar una campaña. Esta posición se ha intensificado a medida que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas se ha vuelto más internacional. Desde 2014, el festival ha acogido a cuatro ganadoras del Oscar a la mejor película: Birdman, Spotlight, The Shape of Water y Nomadland. El año pasado, fue sede de dos películas nominadas a mejor película: Frankenstein y Bugonia.

En el Lido, el único hotel de cinco estrellas es el Hotel Excelsior, que data de 1908. Pero hay muchos hoteles de lujo en las diferentes islas que ofrecen un poco más de privacidad, lejos del bullicio del festival y de los fotógrafos.

Quizás el más famoso de todos sea el Hotel Cipriani, en la calle Giudecca, donde se encuentra uno de los bares favoritos de George Clooney. Otro favorito es el Gritti Palace, donde se han hospedado personalidades como Brad Pitt y Elizabeth Taylor. También está el St. Regis y el Aman Venice, donde se casaron George y Amal Clooney. El histórico Hotel Danieli reabrió sus puertas recientemente como hotel Four Seasons tras una importante renovación.

La dispersión de los hoteles explica también por qué se ven tantas celebridades fotografiadas en los muelles del Excelsior: llegan al festival, incluidas las ruedas de prensa y los estrenos, en taxi acuático privado. A veces, los trasladan en coche, generalmente de la compañía automovilística patrocinadora del evento, a una corta distancia del Excelsior hasta la alfombra roja. A diferencia de la isla principal de Venecia, en el Lido se permiten vehículos motorizados, incluidos autobuses y coches privados. Sin embargo, muchos asistentes al festival prefieren ir en bicicleta.

La actriz y cineasta Maggie Gyllenhaal preside el jurado de la competición principal, integrado por la cineasta tunecina Kaouther Ben Hania, el compositor inglés Daniel Blumberg, el cineasta francés Xavier Giannoli, la cineasta afgana Shahrbanoo Sadat y el cineasta hongkonés Johnnie To. Los ganadores se anunciarán el 12 de septiembre.

Fuente: AP

Fotos: Reuters/ Yara Nardi; Reuters/ Yves Herman.

* Es redactora de cine de AP.