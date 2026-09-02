Juan Cruz de Urquiza rinde homenaje a Miles Davis en su centenario: “El músico de jazz que más ha pateado el tablero en toda su carrera”

Juan Cruz de Urquiza homenajea a Miles Davis, en el año del centenario de su nacimiento, con un recital este viernes 11 en Bebop Club

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En el año del centenario del nacimiento de Miles Davis, el trompetista Juan Cruz de Urquiza regresa a una de las noches más singulares del jazz moderno con un recital homenaje centrado en My Funny Valentine y Four & More, los dos álbumes que surgieron de un mismo concierto grabado en febrero de 1964. La presentación será este viernes 11 en Bebop Club, con funciones a las 20 y a las 22.30, junto a un quinteto que completan Ricardo Cavalli en saxo tenor, Francisco LoVuolo en piano, Sebastián De Urquiza en contrabajo y Tobías De Urquiza en batería.

Urquiza no llega a este material por primera vez. Durante años, el segundo gran quinteto de Davis funcionó como una referencia de fondo en su trabajo sobre la improvisación. Ahora, en el marco del centenario, esa relación toma forma de concierto. “Encuentro absoluta vigencia y un desafío enorme, ya que estos dos álbumes reflejan el nivel único de interacción que tenía esa agrupación de Miles, sin dudas uno de los grupos más importantes de la historia”, señaló el músico. Sobre esa dificultad, agregó que “poder recrear esa manera de abordar estos standards es un grandísimo desafío”.

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Lo que vuelve peculiar a ese material es la distancia de humor entre los dos álbumes que produjo una misma noche. Mientras My Funny Valentine quedó asociado a un registro introspectivo, apoyado en las baladas y en la economía de medios, Four & More desplegó una energía rítmica de otra densidad. Para Urquiza, esa convivencia de climas en una sola actuación es uno de los rasgos que hace perdurable ese concierto. “Aquel gran concierto de febrero del 64 de por sí plantea grandes contrastes entre los up tempos y las baladas; al quedar agrupados de la manera que se agruparon en cada álbum hace parecer como si fueran de distintas noches”, señaló. En esa amplitud encuentra una de las claves del repertorio que interpretará este viernes: “Ese contraste me resulta súper atractivo ya que da posibilidades enormes a la hora de abordar los solos”, sostuvo.

Al explicar qué aspectos de la obra de Miles Davis considera más vivos, el músico distinguió dos momentos decisivos. El primero, en la era de Kind of Blue, supuso un cambio de concepción ligado al espacio y a la construcción melódica. El segundo, ya en los años 60, transformó el modo en que toda la banda participa durante los desarrollos solistas.

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El icónico trompetista Miles Davis, uno de los músicos más revolucionarios e influyentes del siglo XX

“Yo creo que ese gran cambio él lo plantea a partir de Kind of Blue, un cambio conceptual enorme con su agrupación de la década del 50. Creo que el gran cambio que plantea a partir de los 60 con su nueva agrupación es la interacción tan elevada de toda la banda en el desarrollo de los solos, generando un montón de diferentes situaciones a lo largo de todas las improvisaciones”, explicó. A partir de esa lectura, el trompetista argentino trazó el horizonte de su propio proyecto: “Lo importante para nosotros es rescatar esa idea conceptual y con nuestros recursos hacer nuestra propia versión de esos conceptos”.

Para Urquiza, lo que convierte en irrepetible a aquel quinteto —integrado por Miles Davis, George Coleman, Herbie Hancock, Ron Carter y Tony Williams— no es únicamente el peso individual de cada uno de sus integrantes, sino la manera en que el diálogo musical transforma cada solo en algo distinto de lo que podría haber sido. “La interacción es única; de la manera que van sucediendo situaciones a lo largo de los solos es increíble”, afirmó. Ese principio será también la guía central del recital del viernes: “Nosotros buscaremos escucharnos al ciento por ciento, que si bien es un aspecto clave para hacer música en general, me parece importante predisponernos de manera especial para abordar este particular desafío y que el diálogo que se genere sea lo más logrado posible”, señaló.

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El segundo quinteto de Miles Davis

El vínculo de Juan Cruz de Urquiza con esa etapa de la obra de Miles Davis es anterior a este homenaje. Ya en sus primeros proyectos, la forma en que aquel quinteto articulaba la improvisación colectiva funcionó como un modelo. Con el tiempo, esa influencia se fue integrando a distintas formaciones y búsquedas, sin perder su lugar como referencia central. “Ya desde el Quinteto Urbano me inspiré en ese período de Miles en cuanto a esa búsqueda del desarrollo en la sección de solos”, recordó. Y precisó que “más allá de distintos proyectos que he generado, siempre tengo como gran referencia ese período en cuanto a la interacción y desarrollo de distintas situaciones improvisadas que puedan suceder dentro de una forma musical”.

Al frente de un quinteto, Juan Cruz de Urquiza recreará dos discos claves en la obra de Miles Davis

Al situar a Miles Davis en el mapa del jazz del siglo XX, Urquiza destacó la capacidad del trompetista para desplazarse entre estéticas muy distintas —el bebop, las experiencias modales, el segundo quinteto, el período eléctrico— sin que ninguna de esas etapas anule a las demás. Esa disposición al cambio es, para él, la enseñanza más duradera de su obra. “Creo que es su gran impronta, siempre abriendo puertas a nuevas estéticas, formas, sonoridades, conceptos”, dijo. Y definió a Miles Davis como “el músico de jazz que más ha pateado el tablero a lo largo de una carrera por demás rica y extensa”.

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Al referirse al sentido actual de volver sobre ese repertorio, Urquiza fue preciso: la figura de Miles Davis es para él una presencia constante, no una referencia de ocasión. En este homenaje, la intención es transmitir al público algo de lo que hace valiosa esa música: la tensión, la variación, la escucha como acto colectivo. “Para mí es la gran referencia, sea cual sea el proyecto que esté transitando. En este caso me toca recrear este álbum doble y me llena de expectativa, me honra y me ilusiona mucho poder compartir con el público el riesgo, los contrastes, la expresión, las dinámicas y así poder generar la mayor cantidad posible de emociones”.

Quién es Juan Cruz de Urquiza

Juan Cruz de Urquiza es uno de los referentes del jazz argentino. Egresado de Berklee College of Music en Boston, desarrolló una trayectoria internacional junto a artistas como Caetano Veloso, Paquito D’Rivera, Chano Domínguez, Chucho Valdés y Fred Hersch. Como líder editó diez discos, entre ellos Indómita luz, distinguido como Mejor Álbum de Jazz en los Premios Gardel 2013.

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Entre otros reconocimientos, recibió el Berklee College of Music Award in Argentina, el Boston Jazz Society Achievement Award, el Clark Terry Award y el Konex como Solista de Jazz de la Década. En 2020 la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires lo declaró Personalidad Destacada de la Cultura. Es además docente de trompeta, audio perceptiva y ensambles en la Escuela de Música Contemporánea y dicta clínicas y seminarios de improvisación en la Argentina y el exterior.7

[Fotos: prensa Bebop]