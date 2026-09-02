Economía

Efecto amortiguador: el Gobierno fijó aumentos de tarifas para septiembre por debajo de la inflación proyectada

La boleta del agua de AySA tendrá la mayor actualización mientras que la luz y el gas se ajustaran por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio. La razón detrás de la medida y cómo ayuda a la desaceleración inflacionaria

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La Secretaría de Energía dio a conocer que la boleta de luz va a aumentar 1,75% mientras que la de gas lo hará 1,4 por ciento. (Foto: Imagen Ilustrativa Infobae)
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Luego del 2,1% que marcó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en julio y ante la expectativa de una fuerte desaceleración en agosto, el Gobierno definió aumentos en las tarifas públicas para este mes por debajo de la inflación esperada y mayores bonificaciones, como un mecanismo para proteger a los hogares más vulnerables, pero que ayuda a no generar presiones vía regulados y consolidar la tendencia a la baja de la dinámica inflacionaria.

Este martes, la Secretaría de Energía informó que las facturas de electricidad aumentarán en promedio 1,75% durante septiembre, mientras que las de gas natural registrarán una suba media de 1,40%. Los dos porcentajes quedaron por debajo del 2,1% que informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) para julio, el último dato oficial de inflación disponible.

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A su vez, Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) comunicó una actualización de 2,37% para el servicio de agua y cloaca. La empresa indicó que el incremento responde a la Resolución ERAS N.º 24/26, publicada en el Boletín Oficial, y proyectó una factura media mensual sin impuestos de $36.790,85 para los usuarios residenciales que cuentan con ambos servicios.

Las actualizaciones tarifarias se conocieron mientras las consultoras privadas ajustaron a la baja sus proyecciones para la inflación de agosto. Las estimaciones se ubicaron entre 1,4% y 1,9%, después de que el IPC de julio llegó a 2,1% por factores estacionales relacionados con las vacaciones de invierno.

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Por debajo de la inflación y bonificaciones

La suba promedio de 1,75% en electricidad regirá para los usuarios de Edenor y Edesur dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Es que el Gobierno Nacional solo tiene competencia sobre el servicio eléctrico en esa jurisdicción.

Pero no solo contempla una suba por debajo de la inflación sino que se combina con una ampliación de las bonificaciones. En el caso de la boleta de la luz, para el noveno mes del año, el Gobierno elevó la bonificación extraordinaria de electricidad al 25%, que se suma a una bonificación base de 50 por ciento. De esta forma, el descuento total llegará a 75% en las facturas de electricidad de los usuarios incluidos en el esquema.

Una mujer calcula facturas sobre una mesa donde hay libros de texto, un uniforme, una mochila y un niño que dibuja.
En la Secretaría de Energía aseguran que con estas decisiones buscan proteger a los hogares más vulnerables. (Foto: Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la comunicación de la cartera energética, las decisiones tarifarias buscan sostener la protección de los sectores más vulnerables sin dejar de lado el proceso de normalización de los precios de los servicios públicos y las metas fiscales.

Por su parte, en el caso del gas natural, informó un incremento promedio de 1,40% en septiembre tras el 2,99% que se aplicó en agosto. Pero a diferencia de lo que sucederá con la boleta de luz, esta medida tendrá alcance nacional porque la regulación de ese servicio es de carácter federal. Y también habrá una bonificación extraordinaria de 24,5% para el gas natural. Ese beneficio se agrega a la bonificación base, por lo que el descuento total alcanzará 74,5% para los usuarios que estén incluidos en el esquema actual.

Mayor aumento

El mayor aumento del mes lo tendrá la boleta de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) que informó un ajuste 2,37% en septiembre. La empresa vinculó la actualización con la Resolución ERAS N.º 24/26 y señaló que el ajuste regirá durante el mes. La compañía calculó una factura media mensual sin impuestos de $36.790,85 para usuarios residenciales con agua y cloaca.

“Hasta agosto estaba el tope del Ministerio de Economía de aumentos del 3%, esto era para recuperar todo lo que no se había podido aumentar en el 2025. A partir de septiembre no hay una nueva normativa y se vuelve al esquema donde se aumenta a través de la formula polinómica que tiene Índice de salarios, Índice de Precios al Consumidor (IPC) e Indice de Precios Mayoristas (IPIM)”, comentaron fuentes de la empresa a Infobae.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La boleta de AySA va a aumentar 2,37% en septiembre. (Foto: Imagen Ilustrativa Infobae)

La actualización de AySA supera los porcentajes promedio comunicados para electricidad y gas natural. Mientras la luz aumentará 1,75% y el gas tendrá una suba de 1,40%, la tarifa de agua y cloaca registrará un ajuste de 2,37 por ciento.

La empresa confirmó la continuidad de la Tarifa Social, que ofrece opciones para regularizar deudas de acuerdo con la capacidad económica de cada hogar. Los usuarios pueden gestionar la solicitud a través de los canales online de AySA. Y que mantendrá un descuento de 15% para los usuarios de zonales bajos.

Tendencia a la baja

La decisión del Gobierno de autorizar aumentos en las tarifas por debajo de la inflación esperada y de otorgar mayores bonificaciones en septiembre se comunicó en una semana en donde las consultoras privadas redujeron sus estimaciones para agosto a partir de los nuevos relevamientos.

Las proyecciones privadas ubicaron la inflación de agosto en un rango de entre el 1,4% y el 1,9%, a partir de las estimaciones elaboradas por la Fundación Libertad y Progreso (1,4%), Eco Go (1,5%), C&T Asesores Económicos (1,6%), Analytica (1,7%) e Invecq (1,9%). A pesar de la dispersión de medio punto porcentual entre los pronósticos, todas las mediciones mostraron un aflojamiento respecto del 2,1% que registró el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en julio.

De concretarse la previsión del 1,4%, el indicador mensual mostraría un descenso de 0,7 puntos porcentuales frente al mes previo y se posicionaría por debajo del 1,5% informado por el Indec para mayo de 2025, el menor registro en la era Milei. Para septiembre, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central anticipó un 1,8 por ciento.

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