Dolly Parton dejó un mensaje para graduados de Imagination Library: “Cada libro es un tesoro”

La Imagination Library entrega libros gratuitos desde el nacimiento hasta los cinco años y en 2025 distribuía más de 3,4 millones de ejemplares por mes - REUTERS/Mario Anzuoni

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Una carta de graduación escrita por Dolly Parton para los niños que completan su programa de alfabetización infantil recibió atención renovada tras la muerte de la cantante, ocurrida el 25 de agosto a los 80 años. El texto, incluido con el último libro que reciben los pequeños al cumplir cinco años dentro de la fundación Imagination Library, resume en pocas líneas la filosofía que guio buena parte del trabajo filantrópico de la artista country: la lectura como puerta de entrada a una vida sin límites.

“Estimado/a graduado/a de la Imagination Library”, comienza el texto, según reportó la periodista Hannah Sampson en The Washington Post. En sus líneas, Parton reflexiona sobre la rapidez con que crecen los niños inscritos en el programa, recuerda el momento en que sus familias les leyeron por primera vez y los invita a seguir visitando las bibliotecas públicas de sus comunidades una vez que el envío mensual de libros llega a su fin. “Cada libro es un tesoro y cada vez que abres uno conocerás nuevos amigos y emprenderás viajes maravillosos a lugares mágicos”, escribió la cantante. El mensaje incluye también una dedicatoria para el momento en que los chicos comienzan la etapa escolar: “No hay límites para lo que puedes hacer ni para lo lejos que puedes llegar”.

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La carta de graduación de Dolly Parton para la Imagination Library volvió a circular tras la muerte de la cantante el 25 de agosto a los 80 años - John Partipilo/USA Today Network via REUTERS NO RESALES. NO ARCHIVES. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

El cierre de la carta condensa tres principios que Parton atribuyó a su educación familiar: “Sueña en grande; aprende todo lo que puedas; y cuida de quienes te cuidan”. La artista aseguró a los jóvenes lectores que, si siguen esos consejos, “podrán ser quienes quieran ser”. La despedida final quedó grabada como una de las frases más citadas del texto, “eres estupenda, y recuerda... Siempre te querré, Dolly”. Aunque la carta circula con fuerza desde la muerte de la cantante, no se trata de un mensaje escrito para la ocasión: un video difundido en 2022 ya mostraba a Parton transmitir el mismo contenido a cámara, como parte del material institucional de la Imagination Library, el programa que fundó en 1995 a través de la Fundación Dollywood.

Parton contó en más de una ocasión que la iniciativa surgió por su padre, Robert Lee, quien nunca aprendió a leer ni escribir porque tuvo que abandonar la escuela de niño para trabajar. “Eso siempre me hizo sentir mal por mi padre, así que lo empecé basándome en eso, solo para nuestro condado”, declaró la cantante a la revista PEOPLE en 2022. “Desde entonces ha crecido a pasos agigantados, pero surgió de un sentimiento profundo de querer ayudar a los niños en sus primeros años, sus años más impresionables, a aprender a leer y escribir”, agregó.

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La carta acompaña el último libro que reciben a los cinco años los niños que completan el programa de lectura Imagination Library - REUTERS/Eric Lee

El programa envía libros gratuitos adecuados a la edad de cada niño inscrito, desde el nacimiento hasta los cinco años, sin importar los ingresos familiares. Para 2025, la Imagination Library distribuía más de 3,4 millones de libros al mes en Estados Unidos y en el extranjero, y había entregado más de 300 millones de ejemplares desde su creación. Al recibir la Medalla Carnegie de Filantropía en 2022, Parton definió el lugar que ocupaba el proyecto en su vida, “Estoy tan orgullosa de la Imagination Library como de cualquier otra cosa que haya hecho en mi vida”, dijo a PEOPLE en aquel momento.

La faceta de Parton como promotora de la lectura no se limitó a la infancia. La cantante fue además autora publicada en distintos géneros, desde su serie infantil ilustrada sobre Billy the Kid hasta la novela de suspenso Run, Rose, Run (2022), escrita junto al autor James Patterson. Según recogió PEOPLE, Patterson recordó que, al conocerla en su oficina antes de comenzar a trabajar juntos, la encontró “con los pies en la tierra, genuina, reflexiva, inteligente como pocas, divertida y sin pretensiones”. La colaboración se selló sin intermediarios, “Nos dimos la mano en el acto para escribir nuestro libro. Sin agentes, sin abogados, nada más que una promesa entre los dos”, relató el escritor.

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Dolly Parton alentó a los chicos a seguir leyendo y a visitar las bibliotecas públicas cuando termina el envío mensual de libros - REUTERS/Seth Herald

Parton compartió también sus propias preferencias literarias en una entrevista con Jenna Bush Hager, del programa Today. Entre sus libros favoritos mencionó La pequeña locomotora que sí pudo, de Watty Piper, un relato que su madre le narraba de niña para darle ánimo. “Mientras la escuchaba, cerraba los ojos y me imaginaba como la pequeña locomotora, repitiendo una y otra vez, puedo, puedo, puedo. Me dio fuerza, esperanza y el coraje para seguir persiguiendo mis sueños”, contó la cantante, según PEOPLE.

La lista incluyó también El conde de Montecristo, de Alexandre Dumas; Water for Elephants, de Sara Gruen; Black Mountain Breakdown, de Lee Smith, a quien Parton definió como su escritora sureña favorita; The Girl with the Louding Voice, de Abi Daré, y Dear Edward, de Ann Napolitano, adaptada como serie por Apple TV+.

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Dolly Parton fundó la Imagination Library en 1995 a través de la Fundación Dollywood inspirada por la historia de su padre Robert Lee, que no sabía leer ni escribir - REUTERS/Seth Herald

Tras el fallecimiento de la cantante, su familia pidió a los seguidores que canalizaran homenajes hacia la causa que más le importó. “En lugar de flores, la familia solicita que se hagan donaciones a la Imagination Library de Dolly Parton”, señaló un comunicado publicado en la cuenta oficial de Parton en Instagram.

El pedido se sumó a un antecedente reciente: en julio, Taylor Swift y Travis Kelce habían donado 2 millones de dólares al programa, en el marco de las organizaciones benéficas que la pareja decidió apoyar antes de su boda. Parton respondió entonces con un video de agradecimiento en el que bromeó sobre el gesto, “Estoy impresionada y muy contenta con tanta gratitud. Ahora es evidente que ustedes dos han hecho de la generosidad una parte fundamental de sus vidas. Así que, oigan, cuando tengan a su primer hijo, ¿me lo pueden dar? Porque va a ser un bebé muy especial”.

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