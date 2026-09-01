Cultura

“Manon Lescaut” vuelve en versión de concierto y ya tiene fechas para sus funciones en Buenos Aires

La puesta del Teatro Colón se verá en septiembre en el Palacio Libertad con cuatro citas programadas, mientras la venta de entradas ya está disponible en boletería y en la web oficial

El Teatro Colón anuncia su temporada 2026 INTERIOR
El Teatro Colón presentará en septiembre Manon Lescaut de Puccini en versión de concierto en el Palacio Libertad
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El Teatro Colón presentará en septiembre la versión en concierto de Manon Lescaut, la ópera de Giacomo Puccini, en cuatro funciones que se realizarán en el Palacio Libertad. La producción contará con la dirección musical de Henrik Nánási, quien encabezará a la Orquesta Estable de la sala porteña junto al Coro Estable, a cargo de Miguel Martínez.

La propuesta lírica convocó a un grupo de cantantes de distintos países para los papeles principales. La soprano italiana Chiara Isotton interpretará a Manon Lescaut, mientras que su compatriota, el tenor Francesco Pio Galasso, dará vida a Renato Des Grieux. El barítono surcoreano Junhyeok Felix Park se hará cargo del rol de Lescaut y el bajo-barítono chileno Ricardo Seguel encarnará a Geronte de Ravoir.

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El resto del reparto está integrado por Andrés Cofré en el papel de Edmondo, Lídice Robinson como la figura del Músico, Ramiro Pérez como maestro de baile, Juan Barrile como el posadero, Gastón Oliveira Weckesser como el farolero, Carlos Esquivel como comandante de la marina y Claudio Rotell en el rol de sargento.

Las representaciones se llevarán a cabo en el Palacio Libertad, ubicado en Sarmiento 151, con la siguiente programación: domingo 6 de septiembre a las 17:00 horas, y martes 8, jueves 10 y sábado 12 de septiembre, todas a las 20:00 horas.

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La ópera, estructurada en cuatro actos, tiene libreto en italiano escrito por varios autores y se basa en la novela Histoire du chevalier des Grieux et de Manon Lescaut, publicada en 1731 por el Abad Prévost. Puccini, compositor italiano que vivió entre 1858 y 1924, firmó la partitura de esta obra que integra el repertorio operístico más representado a nivel internacional.

Las localidades pueden adquirirse en la boletería del Teatro Colón, situada en Tucumán 1171, de lunes a sábado de 9:00 a 20:00 horas, y los domingos de 9:00 a 17:00 horas. También existe la opción de compra a través del sitio web oficial, www.teatrocolon.org.ar.

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“Manon Lescaut”Giacomo PucciniTeatro ColónÓperaPalacio Libertad

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