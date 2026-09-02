Economía

Las exportaciones de carne argentina aportaron USD 3.464 millones hasta julio y marcaron un máximo en una década

El salto del 35% interanual en valor abarcó todos los complejos cárnicos, con el porcino liderando el crecimiento con un alza del 111% y China, Estados Unidos e Israel entre los principales compradores

exportacion de carne vacuna
Las exportaciones de proteínas animales argentinas alcanzaron USD 3.464 millones entre enero y julio de 2026 (Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca)
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Las exportaciones de proteínas animales acumularon USD 3.464 millones entre enero y julio de 2026, el valor más alto en una década para ese período, según datos oficiales. El resultado consolida una tendencia de crecimiento sostenido que abarca carnes bovina, porcina, aviar, caprina, equina y ovina, junto con todos sus subproductos.

Según informó la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional con base en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el desempeño acumulado implica un alza del 35% en valor respecto al mismo período de 2025. En ese contexto, el complejo bovino lideró el crecimiento en términos absolutos con un avance del 37% interanual, mientras que el porcino registró el salto más pronunciado —111%— y el ovino creció un 87 por ciento.

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La carne bovina superó los USD 2.700 millones en siete meses

Dentro del total de proteínas animales, la carne vacuna concentró la mayor porción: USD 2.768 millones en los primeros siete meses del año y unas 403.100 toneladas peso producto, según el informe del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC). Frente a igual lapso de 2025, el volumen creció un 6,7% y el valor un 41,8 por ciento.

China, Estados Unidos e Israel fueron los principales destinos de las carnes argentinas REUTERS/Martin Cossarini
China, Estados Unidos e Israel fueron los principales destinos de las carnes argentinas REUTERS/Martin Cossarini

El precio promedio de exportación de carne bovina refrigerada y congelada en julio se ubicó en USD 7.123 por tonelada, un 27,5% por encima del registro de julio de 2025. El pico de USD 7.300 por tonelada alcanzado en mayo de este año representa el nivel más alto desde que los precios tocaron un piso de USD 3.740 a mediados de 2024.

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China y Estados Unidos, los principales destinos por volumen

China consolidó su posición como principal comprador de la carne argentina al absorber el 59,8% del volumen acumulado entre enero y julio. En julio se enviaron 21.000 toneladas de carne deshuesada por USD 126,3 millones y 16.500 toneladas de cortes con hueso por 46,3 millones de dólares. El precio medio de la carne sin hueso con destino al país asiático se situó en torno a los USD 6.010 por tonelada, por encima del máximo previo de USD 5.900 registrado en mayo de 2022.

Estados Unidos, por su parte, se posicionó como el segundo destino en importancia, impulsado por la ampliación del cupo libre de aranceles —que pasó de 20.000 a 100.000 toneladas anuales tras gestiones del gobierno argentino en Washington—. En los primeros siete meses, la Argentina exportó 67.118 toneladas de carne vacuna al mercado estadounidense, frente a las 22.183 toneladas del mismo período de 2025, un incremento del 202,6% que elevó la participación de ese destino del 6% al 17% del total embarcado.

En este escenario, la semana pasada, la administración de Donald Trump anunció un cupo temporal de importación de carne vacuna sin aranceles por 300.000 toneladas, con el objetivo de ampliar la oferta interna y contener los precios al consumidor. La medida entró en vigor este martes 1° de septiembre y tendrá una vigencia de 90 días, en tres tramos mensuales de 100.000 toneladas.

Carne de res cruda en cortes de lomo y molida, costillas de cordero y chuletas de cerdo sobre tablas de madera y pizarras.
El complejo porcino lideró el crecimiento con un alza del 111% interanual (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, la Argentina no forma parte de este esquema ya que fue incluida en el anterior acuerdo. El beneficio aplica únicamente al contingente denominado “otros países o áreas”, al que acceden naciones sin cuota preferencial propia, como Brasil, Paraguay o Irlanda. Los países que ya cuentan con un cupo específico —entre ellos Argentina, Australia, Nueva Zelanda y Uruguay— no son elegibles para esta ampliación.

El consultor ganadero Víctor Tonelli minimizó el impacto para el sector local: “A Brasil le sirve, a Paraguay le sirve, a nosotros no nos va a afectar en nada. Si hubiera venido, bienvenido, algo hubiéramos metido por ese lado, pero tenemos cuota todavía de las 80.000, y también de las 20.000. Así que no nos cambia mucho”, declaró en diálogo con Infobae.

El acuerdo Mercosur-UE suma impulso a las ventas al bloque europeo

Las exportaciones hacia Europa también mostraron un desempeño favorable. Entre enero y julio, los envíos argentinos a la Unión Europea (UE) crecieron casi un 20% interanual hasta USD 5.191 millones, su tercer mayor nivel para ese período en 14 años, según un informe de la BCR. El impulso se aceleró a partir de mayo, mes en que entró en vigencia el acuerdo Mercosur-UE: entre mayo y julio, las exportaciones al bloque sumaron USD 2.476 millones, con un alza del 13,1% frente al mismo trimestre de 2025.

En el segmento de carnes, el país concentra casi un tercio del cupo de carne bovina fresca asignado al Mercosur y el 7% del cupo de carne congelada. La Cuota Hilton —históricamente gravada con un arancel del 20%— pasó a ingresar libre de derechos al bloque desde la entrada en vigor del tratado.

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