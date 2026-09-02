Gobierno panameño aprueba presupuesto del Canal con ingresos proyectados por $5,555.3 millones para el 2027

Un buque de carga avanza por el sistema de esclusas del Canal de Panamá, un paso clave para el comercio marítimo global. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Consejo de Gabinete aprobó el proyecto de Ley N. 32-26, que establece el Presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para el año fiscal 2027, que comprende del 1 de octubre de 2026 al 30 de septiembre de 2027, el cual proyecta ingresos totales por $5,555.3 millones, representando un incremento de 6.7% con respecto al año anterior.

La información oficial señala que el presupuesto, presentado por el ministro del Canal, Jose Ramón Icaza, y la sub administradora de la Autoridad del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta, contempla un aporte directo al Estado panameño de $3,607.8 millones, unos $414 millones más que en el de 2026, como resultado de una gestión financiera y la capacidad del Canal, a pesar de los riesgos asociados a una posible ocurrencia del fenómeno de El Niño.

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A los aportes, añade, se suman otros pagos al Estado en concepto de impuesto sobre la renta, seguro social, seguro educativo de empleados del Canal y cuota obrero patronal por $328.5 millones.

Se indica que el proyecto de Presupuesto 2027 del Canal también establece una utilidad neta proyectada de $3,249.5 millones, o 4.5% menos con relación al 2026.

En este presupuesto se afirma que la Autoridad del Canal de Panamá toma en cuenta los pronósticos de tránsito según las proyecciones del comercio, la industria marítima, la condición económica de los mercados y rutas que sirve el Canal, recalcando la posible ocurrencia del fenómeno atmosférico de El Niño y las restricciones hídricas que pueden limitar la capacidad operativa y moderar las expectativas de crecimiento del tráfico.

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El Consejo de Gabinete autorizó al ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, para que presente el proyecto de Presupuesto ante la Asamblea Nacional. (Presidencia)

No obstante, se añade que la Autoridad del Canal de Panamá resalta en su exposición de motivos que el presupuesto para este nuevo periodo está orientado a fortalecer la competitividad de la ruta, avanzar en nuevos proyectos vinculados al desarrollo del negocio, consolidar la formación de capital humano y profundizar las acciones de sostenibilidad que aseguren las continuidad, eficiencia y rentabilidad de la vía interoceánica.

En cuanto al crecimiento de los ingresos, la información gubernamental explica que obedece, principalmente, al aumento de los ingresos de tránsito, estimados en $5,408.1 millones, superiores en $291.4 millones o 5.7% al año fiscal 2026 aprobado.

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La Autoridad del Canal de Panamá reiteró durante la presentación en el Consejo de Gabinete, siempre según la información oficial, que el presupuesto responde a tres prioridades estratégicas: proteger el negocio, asegurar la operación y preparar el futuro.

En ese marco, agrega una nota de la Secretaría de Comunicación de la presidencia de la República, contempla recursos para la sostenibilidad operativa, la protección de activos y la gestión de riesgos; programas de mantenimiento, seguros, conservación y reforestación de la cuenca; ciberseguridad y continuidad tecnológica; así como inversiones en formación y bienestar del capital humano, relevo generacional y el fortalecimiento de capacidades.

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También acompaña el avance de las principales iniciativas estratégicas del Canal, entre ellas el proyecto de lago de Río Indio, el corredor energético, las terminales portuarias y el corredor logístico, como parte de la estrategia de largo plazo para fortalecer la competitividad y sostenibilidad de la ruta.

La sub administradora de la Autoridad del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta, presentó el presupuesto. (Presidencia)

Se advierte que la estructura de peajes del Canal de Panamá se mantiene sin cambios para el año fiscal 2027 y el proyecto de presupuesto no contempla modificaciones a las tarifas vigentes aplicables a sus clientes.

Tras la aprobación del Presupuesto del Canal 2027 por parte del Consejo de Gabinete, se autorizó al ministro para Asuntos del Canal, Jose Ramón Icaza, para que, junto a las autoridades de la Autoridad del Canal de Panamá, presente este proyecto de Presupuesto ante la Asamblea Nacional de Diputados, en cumplimiento del proceso establecido por la Constitución Política y la Ley Orgánica de la Autoridad del Canal de Panamá.

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