El desplome de los 0 km: por qué el mercado automotor está en su peor momento del año

Las ventas de autos 0 km cayeron entre enero y agosto un 13,3% en Argentina. En agosto dos pickups lideraron las ventas, con precios promedio superior a $60.000.000. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Contrariamente a lo que se esperaba, a medida que pasa el año, la caída de las ventas de autos 0 km en Argentina se sigue profundizando, y con el reciente dato de agosto alcanzaron su punto más bajo, al acumular una baja del 13,3% respecto al período enero-agosto de 2025.

El informe mensual de la Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara) publicó una cifra de 44.415 autos nuevos matriculados en el mes y un total de 385.091 unidades en los primeros ocho meses de 2026, un dato que contrasta fuertemente con los 444.256 que se llevaban registrados al 31 de agosto del año pasado. En resumen, el mercado automotor vendió 59.165 unidades menos, un promedio mensual de casi 7.400 autos menos por mes que en 2025.

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Un mercado que se aleja de las proyecciones

El número es contundente y preocupante, porque la industria pensaba vender este año más de 650.000 autos nuevos, y algunos hablaron a fin de año pasado de 700.000 unidades, pero el año parece encaminado a cerrar con 550.000 como mucho, es decir con 100.000 menos que un año antes.

El propio presidente de Acara, Sebastián Beato, reconoció que “la caída interanual es importante”, al analizar los resultados de los últimos dos meses, ya dentro del segundo semestre en el que el sector tenía expectativas por comenzar la recuperación del mercado.

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“Estamos convencidos que en la medida que la actividad económica siga hacia arriba, nuestro sector va a ser destinatario de un mayor número de operaciones, pero hoy nos toca esperar”, destacó.

Los principales referentes del mercado aseguran que la falta de crédito es la que generó la caída de ventas. Los autos más accesibles son los que más perdieron. (Freepik)

Este martes, Daniel Herrero, presidente de Prestige Auto, comentó durante una entrevista con Infobae que “estamos creciendo en producción, crecemos en exportaciones, pero el 60% de nuestras ventas salen por plan de ahorro. Y cuando veo las suscripciones de plan de ahorro son más altas que los planes de ahorro que entregamos. Quiere decir que el cliente está, lo que no tiene es la plata para sacar el vehículo. El cliente quiere el auto pero no tiene para sacarlo. Entonces, se está suscribiendo porque quiere ese vehículo a futuro. Creo que el crédito podría llegar a ayudar a, a levantar el mercado”.

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Esa es la palabra clave que parecen argumentar desde todos los sectores. En la medida que el crédito no se extienda y no permita vender autos a mayores plazos, y con mayor financiación, las ventas de los modelos más accesibles será la que se ajusta.

Los que resisten mejor la caída

Y las cifras de agosto lo confirman, porque los dos vehículos más vendidos del mes son dos pickups, la Toyota Hilux y la Ford Ranger, dos modelos que entre todas sus versiones promedian un precio de entre $60.000.000 y $65.000.000, mientras que los autos más económicos del mercado son los que más cayeron.

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El Fiat Cronos quedó quinto el mes pasado con una caída de ventas del 33% respecto a julio y una similar en comparación con el volumen de ventas de agosto de 2025. El otro auto económico que estuvo en los primeros tres puestos en 2025 en varias oportunidades, e incluso en el primer lugar absoluto es el Peugeot 208, que en agosto quedó octavo cayendo un 10,9% respecto a julio pero un 39% comparado con agosto del año pasado.

Esos son los dos modelos que relacionan la caída de ventas con la menor oferta crediticia que hay en el mercado, y que llevan a muchos usuarios a no cambiar el auto o a buscar un refugio en autos usados.

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El escenario no es el mismo para todos. Algunas marcas empezaron el segundo semestre con ventas cercanas a las de 2025, pero otras se hundieron más del 40% y arrastran al mercado por su volumen de unidades.

En ese rubro, la caída fue menor, lo que evidencia una contracción de la economía en general, pero menor cuando se buscan autos de ocasión que tienen un menor precio. Así, mientras la baja en los patentamientos fue progresiva con caída constante desde abril (solo marzo tuvo una suba del 1,2%), que pasaron de caer un 5,7% luego de abril al actual 13,3% tras los registros de agosto, los autos usados se mantienen estables entre una baja del 4 al 6% depende de cada mes.

Como dato final, la electromovilidad parece ser uno de los motivadores de ventas, en un mercado automotor que combina todavía marcas tradicionales que ofrecen vehículos con motores únicamente de combustión, y marca que apostaron al crecimiento de la mano de una gama de modelos con motorización híbrida.

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Los números vuelven a respaldar este dato porque las marcas que menos perdieron son las que tienen ofertas de autos híbridos en gran volumen, especialmente Toyota y Ford, aunque también Chevrolet, cuyas ventas comenzaron a recuperarse desde julio y están muy cerca de los resultados de 2025 de esos dos períodos. Mientras que las marcas que más perdieron son las que no tienen modelos accesibles con motores híbridos, y la caída de ventas se profundiza más. Son los casos de Volkswagen y Renault, con bajas superiores al 40% interanual.

La otra variable que apoya esa interpretación es que las marcas importadas, que están nucleadas en Cidoa (Cámara de Importadores y Distribuidores Oficiales de Automotores), anunciaron a última hora del lunes que en el último mes sus ventas subieron un 12% y que ya tienen una cuota de mercado del 13,8% cuando un año atrás esa cuota era apenas del 6% y antes del cupo del Gobierno, que habilitó 50.000 unidades exentas de arancel de importación, había tenido una participación mínima de solo el 3 por ciento.

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