Guatemala

El Congreso de Guatemala levanta la sesión y deja sin votación una exoneración de combustibles mientras los bloqueos continúan en once puntos

La plenaria se interrumpió el 1 de septiembre cuando la moción del bloque Vamos estaba próxima a someterse al pleno, tras marcar el tablero electrónico la asistencia de 73 diputados

La iniciativa 6810 de Vamos propone eliminar por seis meses el IDP y el IVA a la gasolina regular y superior, además de otorgar Q12 por galón de diésel.
El Congreso de Guatemala cerró el 1 de septiembre sin debatir ni votar de urgencia la iniciativa para suspender por seis meses impuestos a los combustibles. (Congreso de Guatemala)
Guardar

El Congreso de Guatemala cerró el 1 de septiembre sin debatir ni votar de urgencia nacional una iniciativa que planteaba suspender durante seis meses impuestos a los combustibles y otorgar un aporte temporal al diésel. La falta de quórum interrumpió la sesión cuando la moción impulsada por el bloque Vamos estaba próxima a someterse al pleno.

La propuesta buscaba responder al incremento de los precios de las gasolinas y el diésel, que también ha generado cuestionamientos por su efecto sobre la canasta básica. Durante la jornada, varios legisladores criticaron la ausencia de medidas tras el fin del subsidio anterior y en medio de dos días consecutivos de bloqueos de carreteras en distintas zonas del país.

PUBLICIDAD

La discusión legislativa también abordó la sequía vinculada a la variabilidad climática y los riesgos para la seguridad alimentaria de millones de familias. Ninguno de los dos asuntos logró avances concretos en la plenaria.

La iniciativa oficialista sigue pendiente de dictamen

La bancada oficialista presentó el 27 de julio una propuesta de subsidio respaldada por el Ejecutivo. Sus impulsores fueron los diputados José Carlos Sanabria y Victoria Godoy Palala, pero el proyecto fue remitido a una comisión y aún no cuenta con dictamen.

La iniciativa 6810 de Vamos propone eliminar por seis meses el IDP y el IVA a la gasolina regular y superior, además de otorgar Q12 por galón de diésel.
La falta de cuórum interrumpió la sesión del Congreso de Guatemala cuando la moción impulsada por el bloque Vamos estaba por someterse al pleno. (Congreso de Guatemala)

La iniciativa encontró resistencias entre legisladores oficialistas, aliados y opositores. Parte de los cuestionamientos se concentró en el manejo de los Q2 mil millones (USD 260 millones) que fueron autorizados para un subsidio previo a los combustibles.

PUBLICIDAD

Autoridades de los ministerios de Finanzas Públicas, Economía y Energía y Minas se reunieron con jefes de bloque para defender la propuesta gubernamental. Según expusieron, eliminar gravámenes a los combustibles podría tener efectos contraproducentes. Los diputados reclamaron mayor transparencia sobre el destino de los recursos utilizados en el programa anterior.

La diputada Sonia Gutiérrez, del bloque Winaq, cuestionó la respuesta del Ejecutivo y exhortó al Legislativo a construir una agenda nacional. “La inoperancia del gobierno salta a la vista”, afirmó durante la sesión.

Por su parte, Marleny Matías, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), reconoció la falta de acción del Legislativo. “Llevamos más de un mes que se terminó el subsidio y no hemos hecho nada como Congreso, el bolsillo de nuestra gente ya no aguanta”, sostuvo.

Vamos propuso eliminar el IDP y el IVA de las gasolinas

El jefe del bloque Vamos, Allan Rodríguez, intentó modificar el orden del día para conocer de urgencia nacional la iniciativa 6810, denominada Ley de Protección Económica al Consumidor de Combustible.

El proyecto contempla la exoneración por seis meses del Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo (IDP) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la importación, compra y venta de gasolina regular y superior.

La iniciativa 6810 de Vamos propone eliminar por seis meses el IDP y el IVA a la gasolina regular y superior, además de otorgar Q12 por galón de diésel.
Diputados de distintas bancadas cuestionaron el manejo de los Q2 mil millones autorizados para el subsidio previo a los combustibles y reclamaron transparencia. (Congreso de Guatemala)

También plantea un apoyo social de Q12 (USD 1.55) por galón de diésel destinado a productos para comercialización y consumo dentro del territorio guatemalteco. El fondo previsto asciende a Q1 mil 750 millones (USD 227 millones).

La propuesta incluye modificaciones al Presupuesto General de la Nación por Q424 millones (USD 55 millones), con recortes a varias carteras, y una readecuación presupuestaria por Q1 mil 326 millones (USD 172 millones). Rodríguez sostuvo que los recursos disponibles debían dirigirse a aliviar el impacto económico para los consumidores.

El tablero marcó 73 diputados y la sesión fue levantada

Cuando la moción estaba cerca de la votación, el presidente del Congreso, Luis Contreras, solicitó comprobar el quórum. Minutos después, el tablero electrónico registró la presencia de 73 diputados y la sesión quedó levantada.

Contreras atribuyó parte de los retrasos a la baja asistencia y a las discusiones prolongadas sobre otros proyectos. Indicó que buscará priorizar las iniciativas en tercer debate durante las próximas sesiones.

La siguiente plenaria fue convocada para el jueves 3 de septiembre y estará centrada en la interpelación al ministro de Desarrollo Social, Abelardo Pinto. El debate sobre subsidios, exoneraciones u otras medidas frente al alza de los combustibles quedó postergado por otra semana.

Continúan los bloqueos

En tanto, los bloqueos continúan activos. A las 20 horas aún se reportaban siete a nivel nacional, según la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial), aunque los manifestantes aseguran que están en 11 lugares.

La iniciativa 6810 de Vamos propone eliminar por seis meses el IDP y el IVA a la gasolina regular y superior, además de otorgar Q12 por galón de diésel.
Según la información oficial, se mantienen activos siete bloqueos, pero los transportistas aseguran que son 11. (Provial)

Mientras que los transportistas continúan con la amenaza de rodear el Palacio Legislativo hasta que sus demandas sean atendidas.

Esta situación ha generado la molestia de miles de personas que se han visto afectadas para acudir a sus destinos. Mientras que los sectores empresariales comienzan a reportar pérdidas millonarias.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaSubsidiosIVAprecio gasolinaCongreso de Guatemaladiputados

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¡Con violines! La peculiar manifestación en Guatemala tras la destitución del director de la Orquesta de Formación Artística

Al mediodía del 1 de septiembre, el himno nacional sonó como reclamo. Hablan de una notificación sin motivos y de puertas cerradas. Dos cartas buscan una explicación que todavía no llega

¡Con violines! La peculiar manifestación en Guatemala tras la destitución del director de la Orquesta de Formación Artística

Empresarios del transporte extraurbano en Guatemala amenazan con dejar la terminal de buses Centra Sur si no hay un refuerzo de seguridad

El sector fijó como límite el jueves 3 de septiembre y convocó a una última cita con autoridades locales, en medio de 37 víctimas mortales en 2026 que atribuyen a extorsiones

Empresarios del transporte extraurbano en Guatemala amenazan con dejar la terminal de buses Centra Sur si no hay un refuerzo de seguridad

Guatemala designó a Edwin Castellanos como nuevo ministro de Ambiente y anunció la ley de aguas como prioridad

La administración de Bernardo Arévalo confirmó el relevo la noche del lunes 31 de agosto, tras la salida de Patricia Orantes, quien dejará la cartera y regresará al Congreso de la República

Guatemala designó a Edwin Castellanos como nuevo ministro de Ambiente y anunció la ley de aguas como prioridad

El Ministerio de Comunicaciones inició la demolición del puente Güijo tras habilitar un paso provisional que reabrió el paso hacia el Caribe guatemalteco

Una vía alterna de 120 metros y 10 de ancho ya permite cruzar el kilómetro 111 en Usumatlán, mientras avanzan los trabajos para retirar el tramo colapsado y montar una estructura modular tipo Bailey

El Ministerio de Comunicaciones inició la demolición del puente Güijo tras habilitar un paso provisional que reabrió el paso hacia el Caribe guatemalteco

Guatemala presenta su primer sistema de cuentas ambientales vinculado a la economía nacional

La nueva contabilidad integra más de 300,000 registros de 2013 a 2024 y ordena datos sobre bosques, agua, energía, residuos, emisiones y materiales, con actualizaciones anuales previstas en 2026-2030

Guatemala presenta su primer sistema de cuentas ambientales vinculado a la economía nacional

TECNO

Google encarece su dispositivo para streaming: Google TV Streamer cuesta ahora 50 dólares más

Google encarece su dispositivo para streaming: Google TV Streamer cuesta ahora 50 dólares más

Sam Altman responde a las protestas por la IA: “Debemos ser respetuosos y poner centros de datos donde no haya gente”

Truth Social venderá en exclusiva los mensajes de Donald Trump a empresas de Wall Street

Cuáles son las 3 nuevas funciones de seguridad de WhatsApp y cómo funcionan

Microsoft emite alerta por nuevo ataque a Windows que usa captchas falsos para infectar el equipo

ENTRETENIMIENTO

Esto es lo que Harry Styles y Zoë Kravitz quieren para su boda: música en vivo y grandes fiestas

Esto es lo que Harry Styles y Zoë Kravitz quieren para su boda: música en vivo y grandes fiestas

Lionel Richie permanece en cuidados intensivos mientras se somete a análisis del corazón

A un año de la muerte de Hulk Hogan, Nick afirmó: “La dedicación a continuar el legado es lo que nos sostuvo”

Cher se enfrenta a su nuera por la tutela de su hijo Elijah Blue Allman

Callina Liang habló sobre su preparación para interpretar a Chun-Li: “Cambié drásticamente mi dieta”

MUNDO

Irán dijo que lanzó nuevos ataques con drones y misiles contra bases militares estadounidenses en Medio Oriente

Irán dijo que lanzó nuevos ataques con drones y misiles contra bases militares estadounidenses en Medio Oriente

Radares, defensas antiaéreas y centros de comunicaciones: los detalles del ataque de Estados Unidos a la Guardia Revolucionaria en Irán

Cómo es la tecnología que estableció Maldivas para vigilar a los tiburones ballena amenazados por el turismo

El extraño hábito que usan las cucarachas alemanas para reconocerse entre sí desde el nacimiento

Crisis en Irán: un alto funcionario del régimen instó a la población a ahorrar combustible