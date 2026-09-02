El Congreso de Guatemala levanta la sesión y deja sin votación una exoneración de combustibles mientras los bloqueos continúan en once puntos

El Congreso de Guatemala cerró el 1 de septiembre sin debatir ni votar de urgencia la iniciativa para suspender por seis meses impuestos a los combustibles. (Congreso de Guatemala)

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El Congreso de Guatemala cerró el 1 de septiembre sin debatir ni votar de urgencia nacional una iniciativa que planteaba suspender durante seis meses impuestos a los combustibles y otorgar un aporte temporal al diésel. La falta de quórum interrumpió la sesión cuando la moción impulsada por el bloque Vamos estaba próxima a someterse al pleno.

La propuesta buscaba responder al incremento de los precios de las gasolinas y el diésel, que también ha generado cuestionamientos por su efecto sobre la canasta básica. Durante la jornada, varios legisladores criticaron la ausencia de medidas tras el fin del subsidio anterior y en medio de dos días consecutivos de bloqueos de carreteras en distintas zonas del país.

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La discusión legislativa también abordó la sequía vinculada a la variabilidad climática y los riesgos para la seguridad alimentaria de millones de familias. Ninguno de los dos asuntos logró avances concretos en la plenaria.

La iniciativa oficialista sigue pendiente de dictamen

La bancada oficialista presentó el 27 de julio una propuesta de subsidio respaldada por el Ejecutivo. Sus impulsores fueron los diputados José Carlos Sanabria y Victoria Godoy Palala, pero el proyecto fue remitido a una comisión y aún no cuenta con dictamen.

La falta de cuórum interrumpió la sesión del Congreso de Guatemala cuando la moción impulsada por el bloque Vamos estaba por someterse al pleno. (Congreso de Guatemala)

La iniciativa encontró resistencias entre legisladores oficialistas, aliados y opositores. Parte de los cuestionamientos se concentró en el manejo de los Q2 mil millones (USD 260 millones) que fueron autorizados para un subsidio previo a los combustibles.

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Autoridades de los ministerios de Finanzas Públicas, Economía y Energía y Minas se reunieron con jefes de bloque para defender la propuesta gubernamental. Según expusieron, eliminar gravámenes a los combustibles podría tener efectos contraproducentes. Los diputados reclamaron mayor transparencia sobre el destino de los recursos utilizados en el programa anterior.

La diputada Sonia Gutiérrez, del bloque Winaq, cuestionó la respuesta del Ejecutivo y exhortó al Legislativo a construir una agenda nacional. “La inoperancia del gobierno salta a la vista”, afirmó durante la sesión.

Por su parte, Marleny Matías, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), reconoció la falta de acción del Legislativo. “Llevamos más de un mes que se terminó el subsidio y no hemos hecho nada como Congreso, el bolsillo de nuestra gente ya no aguanta”, sostuvo.

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Vamos propuso eliminar el IDP y el IVA de las gasolinas

El jefe del bloque Vamos, Allan Rodríguez, intentó modificar el orden del día para conocer de urgencia nacional la iniciativa 6810, denominada Ley de Protección Económica al Consumidor de Combustible.

El proyecto contempla la exoneración por seis meses del Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo (IDP) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la importación, compra y venta de gasolina regular y superior.

Diputados de distintas bancadas cuestionaron el manejo de los Q2 mil millones autorizados para el subsidio previo a los combustibles y reclamaron transparencia. (Congreso de Guatemala)

También plantea un apoyo social de Q12 (USD 1.55) por galón de diésel destinado a productos para comercialización y consumo dentro del territorio guatemalteco. El fondo previsto asciende a Q1 mil 750 millones (USD 227 millones).

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La propuesta incluye modificaciones al Presupuesto General de la Nación por Q424 millones (USD 55 millones), con recortes a varias carteras, y una readecuación presupuestaria por Q1 mil 326 millones (USD 172 millones). Rodríguez sostuvo que los recursos disponibles debían dirigirse a aliviar el impacto económico para los consumidores.

El tablero marcó 73 diputados y la sesión fue levantada

Cuando la moción estaba cerca de la votación, el presidente del Congreso, Luis Contreras, solicitó comprobar el quórum. Minutos después, el tablero electrónico registró la presencia de 73 diputados y la sesión quedó levantada.

Contreras atribuyó parte de los retrasos a la baja asistencia y a las discusiones prolongadas sobre otros proyectos. Indicó que buscará priorizar las iniciativas en tercer debate durante las próximas sesiones.

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La siguiente plenaria fue convocada para el jueves 3 de septiembre y estará centrada en la interpelación al ministro de Desarrollo Social, Abelardo Pinto. El debate sobre subsidios, exoneraciones u otras medidas frente al alza de los combustibles quedó postergado por otra semana.

Continúan los bloqueos

En tanto, los bloqueos continúan activos. A las 20 horas aún se reportaban siete a nivel nacional, según la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial), aunque los manifestantes aseguran que están en 11 lugares.

Según la información oficial, se mantienen activos siete bloqueos, pero los transportistas aseguran que son 11. (Provial)

Mientras que los transportistas continúan con la amenaza de rodear el Palacio Legislativo hasta que sus demandas sean atendidas.

Esta situación ha generado la molestia de miles de personas que se han visto afectadas para acudir a sus destinos. Mientras que los sectores empresariales comienzan a reportar pérdidas millonarias.

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