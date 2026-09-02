Panamá

Zona Franca Pesquera del Pacífico procesa en Panamá 300 mil libras de pescado semanales para mercados internacionales

Proyecto reúne a compañías dedicadas a transformar pescado, aprovechar sus subproductos y prestar servicios comerciales dentro de un régimen especial

Este tipo de proyecto genera procesamiento, transporte, logística, servicios, exportaciones y empleo. (MICI)
Este tipo de proyecto genera procesamiento, transporte, logística, servicios, exportaciones y empleo. (MICI)
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La Zona Franca Pesquera del Pacífico proyecta ampliar su superficie en cerca de una hectárea y media para incorporar empresas, elevar su capacidad comercial y abrir nuevas vacantes en Tanara, distrito de Chepo.

El recinto busca consolidar actividades de procesamiento, logística y exportación vinculadas con los productos del mar.

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El proyecto reúne a compañías dedicadas a transformar pescado, aprovechar sus subproductos y prestar servicios comerciales dentro de un régimen especial.

La iniciativa fue autorizada por el Consejo de Gabinete en septiembre de 2025, con una inversión superior a $10,8 millones.

La zona franca procesa aproximadamente 300 mil libras semanales de pescado congelado, que se dirige a compradores de América, Europa y Asia. Los mercados europeos y asiáticos concentran una parte relevante de ese destino internacional.

Primer plano de una mano enguantada de negro sosteniendo un pescado pequeño sobre una gran cantidad de peces plateados en una superficie. Otra mano borrosa al fondo.
En una planta de procesamiento, manos enguantadas seleccionan cuidadosamente pequeños peces, como sardinas, de una cinta transportadora, parte esencial de la cadena de suministro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El complejo se convirtió en pocos años en un punto especializado para la adecuación, la transformación y la valorización de productos pesqueros. Su actividad incluye la recepción de materia prima importada y de insumos procedentes del mercado local.

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El gerente administrativo del recinto, Edgardo Pérez, explicó que la finalidad es facilitar la llegada de empresas relacionadas con el procesamiento y la comercialización posterior de pescado y sus derivados.

“Nuestras operaciones incluyen el ingreso de materia prima, tanto importada como proveniente del mercado local, para su procesamiento y transformación, con miras a su posterior exportación hacia diferentes mercados internacionales”, señaló Pérez.

La Zona Franca Pesquera del Pacífico funciona bajo el Régimen Especial de Zonas Francas, creado mediante la Ley 32 de 2011. Ese marco reúne incentivos fiscales, mecanismos aduaneros y servicios para compañías que elaboran productos destinados al comercio exterior.

La operación genera alrededor de 140 empleos directos y prevé ampliar esa capacidad con la expansión del recinto. La administradora Yariela Castillo indicó que cerca del 70% de la fuerza laboral está integrada por mujeres.

El régimen de zonas francas forma parte de la estrategia panameña para fortalecer su papel como plataforma logística y de servicios para el comercio internacional.
El régimen de zonas francas forma parte de la estrategia panameña para fortalecer su papel como plataforma logística y de servicios para el comercio internacional.

El impacto del proyecto también abarca acciones de responsabilidad social en Tanara. La administración informó que mantiene iniciativas de apoyo para centros educativos de la comunidad.

Durante un Consejo de Gabinete Extraordinario Ampliado realizado en Tortí, Chepo, el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, vinculó el desarrollo de la zona franca con la creación de actividades asociadas a la producción local.

“Este tipo de proyecto que genera empleos directos e indirectos muestra cómo una decisión de esta administración puede abrir nuevas actividades alrededor de lo que una región produce: procesamiento, transporte, logística, servicios, exportaciones y empleo”, expresó.

La expansión prevista apunta a atraer nuevos operadores y a reforzar el movimiento comercial del área. El crecimiento buscará extender la cadena de valor más allá de la captura y venta primaria de pescado.

La zona está integrada por Corporación Pesquera del Istmo, Biorenewal Rendering y Servicios Francos. Las empresas desarrollan tareas complementarias en el procesamiento pesquero, el uso de residuos y los servicios comerciales.

Vista aérea de la cubierta de un barco pesquero con cuatro marineros trabajando con redes y cabos, y ocho atunes grandes alineados en el suelo mojado.
Pescadores a bordo del barco 'El Pescador' realizan la faena de pesca de atún en aguas de Panamá mientras atunes recién capturados reposan sobre la cubierta mojada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Corporación Pesquera del Istmo cuenta con túneles de congelación de alta tecnología. La compañía también avanza en la instalación de paneles solares para incorporar fuentes renovables de energía a su operación.

Biorenewal Rendering aplica un modelo de economía circular a partir de residuos generados por plantas procesadoras de pescados y mariscos. La empresa recolecta ese material y lo convierte en harina y aceite de pescado.

Ese proceso permite crear mercancías con valor comercial y reducir el impacto ambiental asociado a los desechos de la industria. El aprovechamiento de subproductos forma parte de la estructura productiva del recinto.

Servicios Francos, a su vez, integra la oferta de apoyo comercial que requiere la actividad exportadora. La combinación de estas compañías permite que la zona franca concentre distintas etapas de una misma cadena de producción.

El régimen de zonas francas forma parte de la estrategia panameña para fortalecer su papel como plataforma logística y de servicios para el comercio internacional. La ubicación del país y la presencia del Canal de Panamá son factores centrales de esa política.

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