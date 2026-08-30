Con Charly García entre los homenajes, el FICPBA vuelve con estrenos y funciones gratuitas

Con Charly García entre los homenajes, el FICPBA vuelve a La Plata con estrenos y funciones gratuitas

Guardar

El Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires (FICPBA) celebrará su cuarta edición entre el 2 y el 9 de septiembre con sede principal en La Plata y una programación gratuita que incluirá funciones, homenajes, actividades especiales y espacios para la industria audiovisual.

La apertura será el miércoles 2 de septiembre a las 17:00 en la Sala Ginastera del Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino, en la capital bonaerense. Durante esa jornada, el encuentro distinguirá a Dolores Fonzi, Fernán Mirás, Lorena Vega, Alejandra Flechner, Virginia Innocenti, Benjamín Naishtat y Carmen Guarini, y también entregará un reconocimiento especial a Charly García.

PUBLICIDAD

La ceremonia incluirá una intervención musical de la Camerata Académica y el Coro de Niñas y Niños del Teatro Argentino, con un repertorio vinculado al cine. El acceso será libre y gratuito, con reserva previa online.

Después de la apertura, el festival exhibirá Una energía invisible me devora sin descanso, cortometraje dirigido por Ludmila Fontana y fotografiado por Mani Maureira. La obra fue semifinalista de los Student Academy Awards, la competencia estudiantil oficial de los Premios Oscar. El proyecto se realizó en el Taller de Tesis de la carrera de Artes Audiovisuales de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata y está protagonizado por Lautaro Morán y Maite Aguilar.

PUBLICIDAD

Teatro Argentino de La Plata

La base principal del FICPBA será Cinema Paradiso, en 46 entre 10 y 11. Las charlas y actividades especiales se desarrollarán en el Teatro Argentino. También habrá funciones y encuentros en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, el Anexo de la Cámara de Diputados de la Provincia y el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires.

La programación también llegará a una subsede en Luján y a la Red de Salas Bonaerenses, con más de 100 pantallas en más de 60 municipios de la provincia.

PUBLICIDAD

La edición 2026 incluirá cinco competencias oficiales: Internacional de Largometraje de Ficción, Internacional de Largometraje Documental, Cortometraje Internacional, Largometraje Bonaerense y Cortometraje Bonaerense.

A esa agenda se sumará la tercera edición del Mercado Internacional de la Industria Audiovisual de la Provincia de Buenos Aires, orientado a promover coproducciones, circulación de proyectos e intercambio entre actores del sector.

PUBLICIDAD

El festival también contará con un espacio para estudiantes de cine y disciplinas audiovisuales, con actividades pensadas para la formación y el intercambio.

Cuba, país invitado de honor

Cuba será el país invitado de honor de esta edición y tendrá una sección especial dedicada a su historia y a su producción cinematográfica.

Entre los títulos programados figuran Fidel de cerca, de Eduardo Flores Torres, Gabriel Beristáin y Roberto Chile, y Para vivir: el implacable tiempo de Pablo Milanés, de Fabien Pisani.

PUBLICIDAD

La programación internacional incorporará además secciones especiales como “A 50 años del golpe”, centrada en la memoria y la historia reciente a través del cine. Allí se incluyen Infancia clandestina, de Benjamín Ávila; Raymundo, de Virna Molina y Ernesto Ardito; y Tiempo de revancha, de Adolfo Aristarain.