Lanzan un premio de pintura y muralismo con más de $ 22 millones en premios (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Banco de la Provincia de Córdoba presentó la 19ª edición del Premio de Pintura Bancor, una convocatoria federal para artistas visuales mayores de 18 años de todo el país que en 2026 repartirá $22.400.000 en reconocimientos y mantendrá abiertas las categorías de Pintura y Muralismo, con obras de temática libre y postulaciones individuales o colectivas.

La nueva edición llega después de un ciclo anterior en el que se presentaron 820 artistas en Pintura y 72 en Muralismo, una suba del 30% frente al período previo. Desde su creación en 2008, el certamen recibió 11.800 obras, sumó 75 piezas a la colección del Museo Tamburini e incorporó siete murales al patrimonio urbano de la ciudad de Córdoba.

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En Pintura, el certamen otorgará un Primer Premio Adquisición de $5.500.000, un segundo premio de $3.500.000 y un tercero de $2.500.000. A eso se sumarán tres Menciones Arte Bancor Joven de $1.800.000 cada una, reservadas para artistas de hasta 35 años.

En Muralismo, el primer premio también será de $5.500.000 y la obra ganadora se ejecutará en un espacio público de la ciudad de Córdoba que será designado por el municipio. La categoría incluirá además dos menciones a proyectos de obra sin gratificación económica.

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El plazo de inscripción se mantiene vigente hasta el 24 de septiembre para Pintura y hasta el 22 de octubre para Muralismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El plazo de inscripción se mantiene vigente hasta el 24 de septiembre para Pintura y hasta el 22 de octubre para Muralismo.

El premio es, de acuerdo con la información difundida por la entidad, el único salón que se realiza en Córdoba con alcance nacional. Camino a sus dos décadas, se consolidó como una plataforma de circulación para la producción contemporánea y como un espacio de reconocimiento para las artes visuales.

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La coordinación general del premio está a cargo de Verónica Molas, curadora, docente y artista visual. El jurado está integrado por Leila Tschopp, Ariel Martínez Archina y Franco Fasoli, mientras que la veedora provincial es Marcela Fernández, directora del Museo Histórico Sobre Monte.

En el marco del lanzamiento también quedó inaugurada Hallazgos en una colección en la Galería Francisco Vidal, dentro de la Casa de Córdoba. La muestra fue curada por Jorge Torres, profesor, artista, pintor y ex director del Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Caraffa de Córdoba.

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La exhibición presenta una selección de obras de la colección construida en gran parte a partir de premios adquisición otorgados en salones. Ese acervo, reunido por el Museo Tamburini, incluye piezas que la entidad considera representativas de algunos de los momentos más destacados del arte argentino.

Entre los artistas exhibidos figuran Lucas Di Pascuale, Rubén Menas, Oscar Suárez, Luis Sosa Luna, Pedro Pont Vergés y Raúl Pecker. También se incorporan a la selección las obras de Florencia Breccia, ganadora de 2024, y Manuel Molina, ganador de 2025.

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La muestra podrá visitarse hasta noviembre de este año, de lunes a viernes de 9:00 a 17:00, en la Casa de Córdoba, en Avenida Callao 332, con entrada libre y gratuita. Para consultas sobre el premio, la entidad informó el correo premiopintura@bancor.com.ar, su página de Facebook Premio Pintura Bancor y el sitio web www.bancor.com.ar.