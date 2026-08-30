Cultura

Tras 5 siglos, restauran el primer gran retablo de Fra Angelico con una técnica innovadora

La pieza, realizada alrededor de 1420, sufrió diferentes restauraciones fallidas y desmembramientos

Pintura en un retablo dorado con la Virgen María, el Niño Jesús, ángeles, cinco santos con halos y un paisaje de fondo. En la base, cuatro paneles con grupos de personas
El retablo de Fiesole, de Fra Angelico, tras su restauración (Claudio Giusti / Friends of Florence)
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Cinco siglos después de una intervención renacentista que la volvió inestable, el primer gran retablo de Fra Angelico fue restaurado con un sistema de castaño y resortes que, según sus especialistas, puede convertirse en modelo para tratar paneles renacentistas dañados en el futuro.

La restauración sustituyó una cadena de arreglos fallidos, entre ellos un sistema de travesaños que terminó agrietándose por la misma tensión estacional que buscaba contener. El proyecto, financiado por Friends of Florence, también reparó daños acumulados durante siglos sobre la superficie pictórica, desde barnices oxidados hasta perforaciones causadas por insectos xilófagos.

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Antonella Ranaldi, directora de la oficina de patrimonio cultural de Florencia y Prato, definió la intervención como “un caso de estudio del mayor interés que servirá de modelo para los restauradores en los próximos años”, según Artnet News.

La obra está considerada el primer trabajo de gran escala de Fra Angelico. A comienzos de la década de 1420, el pintor y fraile, nacido como Guido di Pietro, ingresó en el convento de San Domenico de Fiesole, al norte de Florencia, donde recibió el encargo de crear un retablo para el monasterio recién construido.

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Pintura renacentista que muestra a la Virgen María sentada con el Niño Jesús, cuatro santos y ocho ángeles, bajo una estructura de arcos
El retablo durante su restauración (Cortesía de Claudio Giusti / Friends of Florence)

De acuerdo con la moda de la época, realizó un tríptico de estilo gótico tardío con abundante uso del oro. En el centro dispuso una imagen serena de la Virgen con el Niño, acompañada por ángeles adorantes y cuatro santos con halo.

El paso del tiempo deterioró la pieza y, para 1501, medio siglo después de la muerte del artista, el pintor Lorenzo di Credi fue contratado para actualizarla al gusto contemporáneo. Quitó las divisiones, redujo el tamaño del trono de la Virgen y reemplazó el fondo dorado por un paisaje naturalista.

Durante los siglos siguientes, el retablo fue desmembrado y varias de sus partes fueron saqueadas o vendidas en el mercado de antigüedades. La predela original, por ejemplo, pertenece hoy a la National Gallery de Londres.

El panel central permaneció en el convento, aunque sufrió restauraciones desordenadas y el ataque de insectos que perforan la madera. Cuando di Credi transformó la obra en un único rectángulo unió paneles con nueva madera, una decisión que introdujo una inestabilidad estructural que se arrastró durante siglos.

En 2024, en el marco de los preparativos para reunir el retablo en una gran exposición sobre Fra Angelico en la Fondazione Palazzo Strozzi y el Museo di San Marco de Florencia, el panel de San Domenico fue desmontado y enviado a restauración. La intervención abordó tanto la capa pictórica como el soporte de madera.

Tres figuras con nimbos dorados, dos con alas azules y rojas, vestidas con túnicas azules y naranjas, y un pilar decorado con relieves
El retablo fue desmembrado y varias de sus partes fueron saqueadas o vendidas en el mercado de antigüedades

La respuesta central al problema estructural fue retirar los antiguos añadidos y travesaños que habían intentado corregir la deformación. Como la madera se expande y se contrae con los cambios de temperatura, esos sistemas rígidos aumentaban el riesgo de grietas.

Roberto Buda, el conservador encargado del soporte, diseñó un marco de castaño con resortes ajustados que permite los movimientos naturales del panel. Esa solución reemplaza los mecanismos previos que habían fracasado precisamente porque inmovilizaban una estructura que cambia con las estaciones.

El tratamiento de la superficie pictórica quedó a cargo del restaurador florentino Daniele Rossi. Su trabajo incluyó la eliminación del barniz oxidado, el relleno de pérdidas de pintura y agujeros de insectos con yeso tradicional y cola animal, y la reintegración de zonas desvaídas con acuarelas.

Friends of Florence explicó que ese proceso “restauró la continuidad visual de la pintura sin interferir con la autenticidad de su historia y su conservación”. La intervención se realizó mientras avanzaban los planes para volver a presentar reunida una obra que había sido alterada, fragmentada y dañada desde comienzos del siglo XVI.

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