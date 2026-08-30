Cultura

Demián Rugna, director del cine argentino de terror: “Hacer historias locas en español no me ha hecho el camino más fácil”

El realizador de ‘Cuando acecha la maldad’ defendió la fuerza técnica y creativa de la región, pero también reconoció su preocupación por que este gran momento del género no logre durar demasiado

Hombre con barba y camiseta negra con un diseño rojo y gris que levanta ambas manos en un espacio con fondo desenfocado
Demián Rugna afirmó que, tras el éxito de 'Cuando acecha la maldad', mantuvo su apuesta por películas en español y por historias con Latinoamérica como protagonista
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Tras el éxito de la cinta de terror Cuando acecha la maldad (2023), el director argentino Demián Rugna tenía claro que no se iba a dejar seducir por Hollywood y que su apuesta sería por proyectos en español y con historias donde Latinoamérica fuera la protagonista.

“Podría parecer que después de haber ganado el Festival de Sitges en 2023 por Cuando acecha la maldad, se me ha hecho más fácil el camino, pero no lo ha sido. Eso tiene que ver con hacer historias tan locas, pero, sobre todo, con querer hacerlas en español”, confiesa el cineasta de 46 años.

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Con motivo del 25.° aniversario del Festival Macabro, uno de los más reconocidos en México sobre el género de terror, Rugna visita España como uno de los referentes del terror folclórico del continente, a la espera de encontrar financiación para Cuando acecha la maldad 2.

“Es una apuesta cuatro veces mayor que la original. (...) Ha sido un proceso de guion bastante complejo de ensamblar porque la financiación que conseguimos era para hacer una película americana, no para una película en español. No conseguía el presupuesto para hacerla como yo quiero”, revela.

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Hombre con barba y camiseta negra con un diseño rojo y gris que levanta ambas manos en un espacio con fondo desenfocado
El director advirtió que el auge del terror latinoamericano podría ser pasajero, aunque valoró la diversidad de historias que ofrece la región

Aun así, se muestra tranquilo y asegura que, “aunque se está tardando”, si no es su próxima película, será la siguiente que ruede a medio plazo.

Después de haber batido récords con sus cintas en plataformas y salas de todo el mundo, Rugna ha logrado que su película Aterrados (2017) sea adaptada por Hollywood, concretamente por Warner Bros. y el director Noah Hawley, tras haber intentado previamente una versión con los hermanos Muschietti o Guillermo del Toro.

“Ninguno de los dos terminó en la película, pero fueron ocho años de proceso de volver a hacer una película que ya hice, dos veces. Cuando se cayó el proceso con los Muschietti el año pasado le dije a mi gente: ‘Bueno, ya vendo los derechos’”, bromea el cineasta.

Cine latinoamericano

Rugna celebra a Latinoamérica como una región que “ha llegado a un punto técnico asombroso”.

Hombre con barba y camiseta negra con un diseño rojo y gris que levanta ambas manos en un espacio con fondo desenfocado
Rugna destacó que el cine latinoamericano alcanzó un nivel técnico alto y que el público empezó a ver más películas en español del continente

“Tenemos grandes historias y el público está empezando a animarse a ver nuestras películas, lo que hacemos en español”, sentencia.

Para el cineasta, la coproducción argentino-mexicana La virgen de la Tosquera (2025) es un ejemplo de cómo el cine de otros países está comenzando a mirar lo que se realiza en el continente, aunque es consciente de que “llegar a darse la mano” con las grandes casas productoras es muy difícil.

“Cada semana me llega un guion de un estudio”, garantiza, al tiempo que reconoce que lleva tres años sin estrenar un proyector debido al rechazo que recibe, sobre todo por querer seguir contado historias basadas en su región.

También confiesa el miedo a que este éxito del terror latinoamericano sea una moda como ocurrió con el terror japonés de fantasmas con cintas como Ringu (1998) o Ju-On (2002).

“Ojalá que sigamos así. Hoy estamos funcionando, pero cada región tiene una época. A mí me gusta lo heterodoxo que es nuestro continente y que podamos contar historias tan diversas”, concluye.

Fuente: EFE.

Fotos: EFE/ Sáshenka Gutiérrez.

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