Los Auténticos Decadentes y Mike Amigorena participarán en un domingo solidario por el Hospital Garrahan

Los Auténticos Decadentes

Guardar

Los Auténticos Decadentes, Mike Amigorena y artistas plásticos participarán este domingo 30 de agosto en un “Domingo Solidario” a beneficio del Hospital Garrahan, con entrada libre y gratuita e ingreso con donación, en Espacio Pinta (Lerma 653, Palermo), de 16:00 a 21:00.

La jornada combinará música, arte y actividades para toda la familia. Las donaciones estarán destinadas a pacientes del Garrahan, con una convocatoria abierta a quienes quieran acercar juguetes y otros elementos.

PUBLICIDAD

Entre los momentos anunciados figura la pintura en vivo: artistas plásticos crearán obras durante el encuentro que luego se sortearán entre quienes asistan con una donación. También habrá un “Acusticazo” con amigos y la musicalización del DJ Francés.

Mike Amigorena

Para las familias, se prevé un espacio con mesas con pinturas, pinceles y papel para realizar actividades creativas. La organización señaló que ya hubo una edición en 2025, con convocatoria de artistas, músicos y público.

PUBLICIDAD

Se sugieren donaciones como pelotas, burbujeros, instrumentos musicales, juguetes a cuerda, palitos chinos, tangram, jenga, encastres, rompecabezas y artículos de librería. Los juguetes deben ser nuevos y no se aceptan peluches ni juguetes a pila.