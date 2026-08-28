Cultura

Cuando la lógica de la productividad llega al amor: Alexandra Kohan cuestiona las nuevas formas de pensar los vínculos

La psicoanalista y ensayista cuestionó las recetas que prometen relaciones ideales, habló sobre el deseo y la felicidad y contó cómo llevó esas preguntas al escenario en un espectáculo con música y humor

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En una época en la que buena parte de la vida afectiva parece haber quedado sometida a consejos, categorías y fórmulas, Alexandra Kohan propone desconfiar de las respuestas demasiado sencillas. Para la psicoanalista y ensayista, el amor no es un mecanismo que pueda aprenderse a manejar ni una experiencia que pueda anticiparse. “Vos podés buscar pareja, podés buscar un proyecto, pero el amor es un hallazgo. Te agarra desprevenido”, sostuvo en Infobae a la Tarde.

Kohan encontró una síntesis de esa idea en una canción de Fito Páez: “Yo no buscaba a nadie y te vi”. La frase, explicó, condensa algo esencial de la experiencia amorosa: se puede buscar una pareja, pero no se puede salir a buscar el amor como quien persigue un objetivo concreto. Hay una dimensión del encuentro que escapa a cualquier planificación.

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Esa imprevisibilidad contrasta con el modo en que actualmente se habla de los vínculos. En redes sociales proliferan los especialistas que ofrecen consejos para detectar determinadas conductas, construir relaciones saludables, evitar vínculos tóxicos o aprender a gestionar las emociones. Para Kohan, esa sobreabundancia de respuestas puede terminar alimentando aquello que pretende solucionar.

“Hay muchos gurúes digitales… son pequeños estafadores”, afirmó. Y explicó que el terreno afectivo resulta especialmente propicio para este tipo de discursos porque se trata de experiencias que generan incertidumbre. “Es muy fácil empezar a dar consejos sobre estas cosas que justamente generan inquietud”, señaló.

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(Infobae en Vivo)
Alexandra Kohan señaló que términos como amor sano y amor tóxico pueden reducir los vínculos a etiquetas (Infobae en Vivo)

La cuestión no pasa solamente por la calidad de esos consejos, sino por la promesa que los sostiene: la posibilidad de encontrar una fórmula que permita evitar el conflicto, controlar el deseo o garantizar que una relación funcione. Frente a esa expectativa, Kohan es contundente: “El amor no tiene atajos y no hay forma de anticiparse. Hay que entrar en esa travesía y vamos viendo”.

El amor bajo la lógica del rendimiento

La necesidad de clasificar los vínculos forma parte, para Kohan, de una transformación más amplia en la manera de pensar la vida cotidiana. Términos como “amor sano” o “amor tóxico” se volvieron habituales y permiten nombrar situaciones concretas, pero también pueden reducir una experiencia compleja a una etiqueta.

Adjetivar el amor lleva a clasificar, etiquetar y segregar”, sostuvo. En esa tendencia observa la influencia de una lógica que excede las relaciones de pareja y que está presente en otros ámbitos de la vida: la búsqueda constante de eficiencia, rendimiento y optimización.

Es un discurso muy individualista y mercantilista, como la eficiencia y el rendimiento aplicados al amor”, planteó.

Desde el psicoanálisis, esa mirada entra en tensión con una dimensión del deseo que no puede ser completamente administrada. El vínculo amoroso introduce una cuota de incertidumbre y de falta que no encaja fácilmente en una lógica basada en resultados. “El capitalismo deja afuera las cosas del amor. Justamente el amor te hace trastabillar, es una falta. No tiene nada que ver con la productividad ni la gestión”, explicó, retomando una idea de Lacan.

La misma dificultad aparece cuando se intenta convertir la felicidad en una meta permanente. También allí abundan las recetas: hábitos, métodos, rutinas y estrategias para alcanzar un estado que, paradójicamente, podría perder su sentido si se lo transforma en una obligación.

(Imágen Ilustrativa Infobae)
La psicoanalista afirmó que se puede buscar pareja, pero que el amor aparece como un hallazgo imprevisible (Imágen Ilustrativa Infobae)

“La felicidad es un encuentro, no se puede diseñar”, afirmó Kohan. No se trata, según explicó, de negar la posibilidad de ser feliz, sino de cuestionar la idea de que pueda conocerse de antemano qué condiciones deben cumplirse para conseguirlo.

Durante la entrevista recordó el ensayo general de la obra que está a punto de estrenar. Después de trabajar durante meses sobre el espectáculo, hubo un momento en que simplemente pudo disfrutarlo. “Ayer fui feliz porque dije: ‘Ah, lo disfruté’”, contó.

“No tengo un concepto previo de lo que es la felicidad. Es algo que te sorprende. No se puede anticipar”, agregó.

Una obra para hablar del amor sin solemnidad

Las ideas sobre el deseo, el amor y la neurosis que Kohan desarrolla en su trabajo también llegan al escenario en Qué gran invento es el amor: música y neurosis, el espectáculo que protagoniza junto al actor y cantante James Cowan y el pianista Pablo Viotti.

La propuesta recorre canciones del rock nacional vinculadas con distintas experiencias amorosas y las combina con música en vivo, humor y psicoanálisis. La dramaturgia está a cargo de Gadiel Sztryk y Andrés Caminos.

“No es una obra de teatro tradicional, es un espectáculo con canciones en vivo y una trama que combina música, psicoanálisis y comedia”, explicó Kohan. El humor ocupa un lugar central y permite abordar las contradicciones de los vínculos sin solemnidad. “La palabra neurosis está ahí como clave cómica, porque la neurosis es cómica. Somos cómicos los neuróticos”, sostuvo.

(Infobae en Vivo)
Alexandra Kohan señaló que términos como amor sano y amor tóxico pueden reducir los vínculos a etiquetas (Infobae en Vivo)

Para la psicoanalista, el proyecto también significó salir del ámbito del consultorio y enfrentarse a una experiencia colectiva. “Solemos trabajar muy solos en el consultorio. Esta experiencia de trabajar con otros fue lindísima”, contó.

El desafío implicó, además, animarse a ocupar un lugar nuevo sin buscar garantías. “No hay lugares seguros ni me interesa tenerlos. ¿Por qué no haría esto que estoy haciendo en el teatro?”, planteó.

Qué gran invento es el amor: música y neurosis se presenta los jueves de septiembre y octubre, a las 20, en Dumont 4040. A través del rock nacional y el humor, la propuesta vuelve sobre aquello que atraviesa toda la conversación de Kohan: el amor como una experiencia que no admite fórmulas y que, justamente por eso, siempre conserva algo de imprevisible.

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