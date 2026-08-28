Cultura

Tips de ortografía: competir con alguien, no competirle a alguien

La Real Academia Española promulga normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante

Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)
Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)
Guardar

En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener importancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre traerá beneficios en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que se poseen; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

PUBLICIDAD

Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien redactado habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

PUBLICIDAD

En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, a través de la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversos tips para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

Usos y ejemplos

El verbo competir puede llevar un complemento introducido por con o contra , no por a , para indicar el rival.

Sin embargo, en los medios de comunicación cada vez son más habituales frases como «Estados Unidos quiere venderle aviones F-35 a Turquía y finalmente competirle a Rusia», «Lanza una convocatoria perfecta para competirle a Portugal» o «¿Tiene Colombia con qué competirles a los favoritos?».

Tal como recoge el Diccionario panhispánico de dudas , cuando se utiliza el verbo competir , el complemento con el que se alude a la persona o cosa con la que se compite va introducido por la preposición con o, más raramente, contra . Es impropio, por tanto, el uso de la preposición a y del pronombre le con este propósito, debido tal vez a un cruce con el verbo disputar ( Le disputó el premio a Juan ).

Por lo tanto, en los enunciados del principio lo adecuado habría sido escribir, por ejemplo, «Estados Unidos quiere venderle aviones F-35 a Turquía y finalmente competir con Rusia», «Lanza una convocatoria perfecta para competir con Portugal» y «¿Tiene Colombia con qué competir contra los favoritos?».

¿Cuál es la función de la RAE?

La RAE vela por el idioma español. (RAE)
La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.

Temas Relacionados

OrtografíaRAEFundéuCómo se escribeDudas del españolÚltimas actualizacionesRAE y OrtografíaConsultas de la Lengua

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Brillo sin sombra: lo que Andy Warhol no pudo ver en Dolly Parton

Él convirtió el vacío en arte. Ella convirtió la apariencia en armadura. Cuando sus mundos se cruzaron en un lienzo, el resultado fue un halago impecable — y una oportunidad perdida

Brillo sin sombra: lo que Andy Warhol no pudo ver en Dolly Parton

Bebía la sangre de los jóvenes para no envejecer: Florencia Canale revive la historia de la condesa más temida de Europa en el siglo XVI

Infobae Cultura publica un adelanto de ‘Maldita’, la nueva novela de la autora best seller argentina, en la que recrea la tumultuosa existencia de la aristócrata húngara Erzsébet Báthory

Bebía la sangre de los jóvenes para no envejecer: Florencia Canale revive la historia de la condesa más temida de Europa en el siglo XVI

Qué leer esta semana: el chico que se mató, la mujer que ignoraba su embarazo y lo que contó Sarmiento tras su encuentro con San Martín

De un caso conmocionante a una escena clave de la Historia argentina, editada por Infobae en un ebook gratuito. Tres textos para leer esta semana entre el estupor, la intimidad y la política

Qué leer esta semana: el chico que se mató, la mujer que ignoraba su embarazo y lo que contó Sarmiento tras su encuentro con San Martín

El santo que renunció a todo y terminó usado por el fascismo: la increíble vida de San Francisco según un historiador italiano

En el nuevo trabajo de Alessandro Barbero, documentos inéditos y biografías olvidadas muestran la distancia entre el hombre real y el mito, y cómo su legado fue manipulado a lo largo de los siglos

El santo que renunció a todo y terminó usado por el fascismo: la increíble vida de San Francisco según un historiador italiano

Guía de Arte y Cultura: semana del 28 de agosto al 4 de septiembre de 2026

Una agenda completa con variadas propuestas: música, teatro, cine, ferias, muestras y cursos que componen un programa de imperdibles

Guía de Arte y Cultura: semana del 28 de agosto al 4 de septiembre de 2026

DEPORTES

Sarmiento buscará trepar a la punta de su zona ante Unión en el inicio de la fecha 7 del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Sarmiento buscará trepar a la punta de su zona ante Unión en el inicio de la fecha 7 del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Luto en el automovilismo argentino por la muerte de Jorge Pedersoli, histórico preparador de TC

Los Leones enfrentarán a Alemania por el pase a la final del Mundial de hockey: hora, TV y todo lo que hay que saber

Boca Juniors buscará ingresar a zona de playoffs en su duelo ante Lanús: hora, TV y formaciones

Escándalo en el Mundial de hockey femenino por un polémico gol anulado a Bélgica ante Países Bajos en las semifinales: “Nos han robado”

TELESHOW

Entre lágrimas y palabras conmovedoras, Lucila, la hija de Rubén Rada, despidió a su papá: “Luchó como un gladiador”

Entre lágrimas y palabras conmovedoras, Lucila, la hija de Rubén Rada, despidió a su papá: “Luchó como un gladiador”

Brian Sarmiento abandonó Gran Hermano en medio de la madrugada: “Cambian las reglas cuando el partido ya empezó”

En medio de la polémica separación de Luck Ra y La Joaqui, el cantante se habría reconciliado con su expareja

El Zorro entre nosotros: Fernando Lúpiz, sucesor del icónico personaje, presenta la muestra itinerante con sus objetos históricos

Sebastián Estevanez recordó los accidentes que sufrió y que casi le cuestan la vida: “Tenía 4% de probabilidad de sobrevivir”

INFOBAE AMÉRICA

El desempleo subió en Alemania al 6,5%

El desempleo subió en Alemania al 6,5%

Hallazgo genético en Galápagos: revelan la existencia de linajes de tortugas gigantes que se creían perdido

El régimen de Irán lanzó una advertencia ante el temor a las sanciones de EEUU: “Los países están obligados a no aplicarlas”

Nicaragua: Rosario Murillo arremete contra la familia Chamorro en un mensaje oficial

Brillo sin sombra: lo que Andy Warhol no pudo ver en Dolly Parton