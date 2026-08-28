Guía de Arte y Cultura: semana del 28 de agosto al 4 de septiembre de 2026

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ARTE

Una copita llena de miel, nueva muestra de María Luque en Galería Mar Dulce

Una copita llena de miel es la quinta exposición individual de María Luque en Galería Mar Dulce y presenta 23 obras nuevas en arte textil cosido a mano, inspiradas en servilletas antiguas, retazos de tela y una colección de hilos de colores que la artista fue reuniendo con el tiempo. Inauguración: sábado 29 de agosto de 16:00 a 19:00. Junto con la exposición principal se presenta +COLECTIVA97, una curaduría de obras realizadas por otros artistas de la galería e invitados.

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Visitas de martes a sábados de 16:00 a 19:00. Hasta el 17 de octubre de 2026. Entrada libre y gratuita.

* Galería Mar Dulce, Uriarte 1490, C. A. B. A.

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Columen

Columen, instalación de sitio específico del artista salteño Javier Soria Vázquez (Salta, 1975), ganadora del Premio ArtHaus/Bellas Artes 2026 en la categoría instalación, puede visitarse en las salas del segundo piso del Museo Nacional de Bellas Artes. La obra —cuyo título proviene del latín y significa ‘sostén’, ‘puntal’, ‘refuerzo’— funciona como una columna vertebral que diagrama la memoria del Museo a través de una investigación basada en boletines oficiales, discursos institucionales y pesquisas de la historia del arte nacional. Visitas de martes a viernes de 11:00 a 19:30 y sábados y domingos de 10:00 a 19:30. Hasta el 20 de septiembre.

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* Museo Nacional de Bellas Artes, Av. del Libertador 1473, C. A. B. A.

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La Feria Plateada lleva el arte bonaerense al Teatro Argentino de La Plata

La Feria Plateada llega a su cuarta edición con 39 galerías y proyectos de la provincia de Buenos Aires y el país, con curaduría de Virginia Martin y Facundo Belén. El encuentro se traslada al hall principal y la plaza seca del Teatro Argentino, con una organización lineal pensada para facilitar el recorrido. La programación incluye una isla editorial con 11 proyectos, un espacio gastronómico y el Premio Plateada a la obra destacada, bajo la curaduría de Jimena Ferreiro y Carolina Pinciroli, que se entregará el sábado. Las funciones son el viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de agosto, de 13:00 a 19:00. Entrada libre y gratuita.

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* Centro Provincial de las Artes — Teatro Argentino de La Plata, Av. 51 702, La Plata, Provincia de Buenos Aires.

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Visita guiada con Laura Ferro por Lana Negra en Fundación Larivière

Laura Ferro recorre Lana Negra, con curaduría de Gonzalo Golpe, en una visita guiada en la que la artista comparte las experiencias, historias y hallazgos que dieron forma al proyecto. La muestra parte de las ovejas oscuras que nacen en rebaños destinados a obtener lana merino blanca y son separadas por la industria; Ferro dirige la mirada hacia ese material relegado y descubre un universo de marrones, grises y tonalidades naturales que las hilanderas patagónicas valoran y trabajan a partir de saberes transmitidos entre generaciones. La visita es el sábado 29 de agosto a las 16:00. Entrada general: $6.000; jubilados y estudiantes: $4.000; vecinos de La Boca y menores de 18 años: sin cargo.

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* Fundación Larivière, Caboto 564, C. A. B. A.

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Herlitzka & Co. llega a MONTE con un pop up de arte contemporáneo y objetos criollos

Herlitzka & Co. y Ricardo Paz | MONTE presentan un pop up que reúne obras de artistas de la galería —Carla Beretta, Martín Churba y Anabela Pérez, Washington Cucurto, Alicia Herrero, Teresa Pereda, Hernán Salamanco, Juan Sorrentino y Candelaria Traverso— con muebles, textiles y objetos criollos antiguos y contemporáneos del acervo de MONTE, uno de los espacios más singulares de Buenos Aires. La propuesta pone en diálogo el arte contemporáneo con los saberes y tradiciones del Norte argentino. Inauguración: martes 2 de septiembre a las 18:00. Visitas de 11:00 a 19:00. Hasta el 11 de septiembre.

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* Ricardo Paz | MONTE, El Salvador 4656, Palermo, CABA

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Museo de Arte Moderno de Buenos Aires

Bosques Umbral, inaugurada el jueves 20 de agosto, con curaduría de Nicolás Cuello y obras de Gala Berger, Flavia Da Rin, Lulo Demarco, Alejandra Mizrahi, Toni Morales, Eva Moro Cafiero, Yhomara Muñoz y Jimena Travaglio, explora las relaciones entre tecnología y hábitat a través de arquitecturas fantásticas, fábulas digitales y artefactos ecotécnicos. Hasta el 1° de agosto de 2027.

Luis Camnitzer: Todo por aprender: La resurrección de Simón Rodríguez , inaugurada el jueves 20 de agosto, con curaduría de Alfredo Aracil , recupera el pensamiento del filósofo y educador venezolano Simón Rodríguez para ponerlo en diálogo con el arte, la educación y la inteligencia artificial. La muestra incorpora una obra realizada por estudiantes del Instituto Vocacional de Arte Manuel José de Labardén y se presenta junto al libro Luis Camnitzer: Más allá de la inteligencia , disponible en la web del museo. Hasta el 1° de febrero de 2027 .

Océano interior , hasta abril de 2027 . Invita a aventurarse en las profundidades oceánicas a través de obras de artistas, arquitectos y científicos que abordan los paisajes polares y la inmersión como encuentro con lo remoto y lo íntimo. Curaduría: Alfredo Aracil , en diálogo con Victoria Noorthoorn y Patricio Orellana . Segundo subsuelo (Sala I).

Naturaleza arquitecta , hasta abril de 2027 . Invita a reconocer a la naturaleza como protagonista de las prácticas creativas y sociales, con obras de artistas que proponen escuchar las historias de bosques y ríos y aprender de los animales otra forma de ver el mundo. Curaduría: Patricio Orellana , en diálogo con Victoria Noorthoorn . Asistencia curatorial: Florencia Morel . Coordinación general: Agustina Vizcarra y Noelia Magnelli . Planta baja (Salas A y B).

Desde el origen , de Ariel Cusnir , hasta abril de 2027 . La acuarela más grande realizada por el artista, un gran mural ejecutado con agua de mar traída de Necochea que transforma el espacio de ingreso del museo en un cuaderno de viajes. Curaduría: Raúl Flores . (Espacios de circulación común en planta baja).

Moderno y MetaModerno: Edición 70 Aniversario , hasta abril de 2027 . Ambiciosa exposición del Patrimonio del Museo con más de 300 obras seleccionadas de un acervo de más de 8000 piezas, que ofrece un recorrido por los movimientos del arte argentino moderno y contemporáneo. Curaduría: Victoria Noorthoorn , Patricio Orellana , Pino Monkes , Franco Chimento , Nicolás Cuello , Raúl Flores , Jorge Ponzone y Valeria Semilla . (Salas C, E y F).

Materiales para la memoria, de Ana Gallardo, hasta abril de 2027. Escenifica los gestos íntimos a los que el arte recurre para sostener la presencia de quienes nos faltan, con recuerdos que anidan en la arquitectura de lo doméstico. Producción: Edgar Lacombe. Texto: Nicolás Cuello. (Café Moderno).

* Museo Moderno, en Av. San Juan 350, CABA.

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Registro abierto

Julia Baitalá Galería presenta Registro abierto, una exposición colectiva de fotografía que reúne el trabajo de Luis Casadevall, Tadeo Pestaña, Belén Yuste, Silvina Enrietti, Gonzalo Lauda, Grace Ratto y Clara Estrada. Las obras recorren escenarios de una cultura visual latinoamericana —la pampa y la tradición criolla, las ruinas de antiguos cines porteños, las marcas de la historia y la vida urbana cotidiana— para pensar la fotografía como construcción de memoria sensible. Visitas de martes a viernes de 14:00 a 19:00. Hasta el 12 de septiembre de 2026.

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* Julia Baitalá Galería, Antezana 150, C. A. B, A.

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Teatro San Martín

Luz de Oriente, de Gabriel Giovanetti (FotoGalería Sara Facio - Hall del Teatro San Martín). La FotoGalería Sara Facio del Teatro San Martín presenta un recorrido fotográfico por los caminos de la fe musulmana a través de las inmensidades de Asia, desde los enclaves de China hasta las ciudades de Bujará y Samarcanda. La obra del artista argentino Gabriel Giovanetti (Buenos Aires, 1955-2023) propone una mirada sudamericana que combina la sensibilidad artística con la observación antropológica, y retrata un mundo de polvo, soledad y marginación donde sus personajes conservan la dignidad de reyes en el exilio. Texto curatorial: Hilda Lizarazu. Dirección: Claudio Larrea. Producción: Irupé Tentorio. Martes a viernes de 14 a 21; sábados y domingos de 13 a 20. Entrada gratuita.

* FotoGalería Sara Facio, Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530, C. A. B. A.

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Territorio efímero, de Carlos Furman. El Teatro San Martín presenta una selección de trabajos de la última década de Carlos Furman, uno de los fotógrafos de teatro más destacados de la Argentina, con retratos y escenas de grandes obras de teatro, danza y títeres, junto a imágenes diseñadas para la promoción de espectáculos. La muestra busca explorar el límite entre la fotografía como documento y como propuesta visual autónoma. Dirección: Claudio Larrea. Producción: Irupé Tentorio. Martes a viernes de 14 a 21; sábados y domingos de 13 a 20. Entrada gratuita.

* Hall Alfredo Alcón, primer piso del Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530, C. A. B. A.

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Muestras en el MALBA

Ayón Belkis

Belkis Ayón: Mito y desobediencia . En el nivel -1. Del 17 de julio al 12 de octubre de 2026 . Belkis Ayón (La Habana, 1967–1999) fue una influyente artista y grabadora cubana cuya obra transformó la gráfica contemporánea. A través de siete obras de la Colección Malba–Costantini, la exposición pone en escena el uso excepcional que la artista hizo de la colografía, centrada en el mito de la Sociedad Secreta Abakuá. Visitas guiadas: lunes a las 17:00. Curaduría: María Amalia García , Alejandra Aguado y Nancy Rojas . Visitas guiadas: lunes a las 17:00.

Colección Malba—Costantini: Latinoamérica en expansión. A partir del 1 de mayo. En el marco de su 25° aniversario, el museo presenta una selección del acervo y de la colección particular de su fundador, Eduardo F. Costantini. Alrededor de 150 piezas creadas entre 1900 y la década de 1970 se distribuyen en once núcleos que trazan los itinerarios del modernismo latinoamericano. Curaduría: María Amalia García, Alejandra Aguado y Nancy Rojas. Visitas guiadas: Miércoles y sábados a las 16:00, a partir del 2 de mayo. A partir del 1 de mayo. Nivel 1.

* Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), en Av. Figueroa Alcorta 3415, CABA.

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Muestras en el Centro Cultural Recoleta

Melodía encadenada, de Andrés Aizicovich, recupera la imagen de la inmersión para reflexionar sobre el acto creativo y los procesos de comunicación. La muestra presenta una serie de pinturas con cuerpos flotantes y contorsionados atravesados por una línea de agua que funciona como umbral entre la superficie y la profundidad, y se completa con cinco cabezas-vasijas que hacen circular agua en un circuito cerrado, volviendo visible y audible aquello que habitualmente permanece intangible: la memoria, los relatos y las formas mediante las cuales una comunidad comprende el mundo. Curaduría: Javier Villa. En la sala 4.

Eslabón de leyes es la primera exposición individual de Manuel Sigüenza. La muestra surge de su fascinación por un conjunto de cerámicas halladas en la década de 1930 en el arroyo Leyes, provincia de Santa Fe, y propone pensar la cerámica arqueológica y la contemporánea como una materialidad capaz de activar viajes en el tiempo y conservar algunos de los relatos más antiguos de la cultura argentina. A partir de esos restos, desplaza la pregunta sobre qué son estos objetos para indagar qué producen y cómo operan en la construcción de imaginarios, instituciones y relatos que se transforman a lo largo del tiempo. Curaduría: Javier Villa. En la sala 10.

Fantasía de valor , de Flor Alvarado , con curaduría de Carla Barbero , desarrolla una práctica anclada en una perspectiva marrón-indígena atravesada por la historia migrante de su familia. A través del dibujo, la pintura, la escultura y la performance, la exposición reúne obras realizadas en carbonilla sobre madera, pastel tiza sobre papel misionero y una escultura construida con cajones provenientes del circuito frutihortícola. En la sala 11 .

Isidoro Valcárcel Medina: El transcurrir . Curada por Ferran Barenblit , propone una reflexión sobre el tiempo como experiencia, estructura y medida, con una obra nueva que toma como punto de partida el medio siglo de distancia entre 1976 y 2026. En la sala 13 . Disponible hasta marzo de 2027 .

El juguete rabioso: 100 años . Curada por Sylvia Saítta y Juan Maisonnave , homenajea la primera novela de Roberto Arlt con un gran mural de tapas de diversas ediciones, ilustraciones, obras de artistas plásticos, un ejemplar de la primera edición y una réplica de la máquina de escribir Underwood citada por el autor. En las salas 2 y 3 . Disponible hasta marzo de 2027 .

Plástica escatológica . A cargo del artista Martin Farnholc Halley , reúne pintura, ensamblaje y video en un universo atravesado por la música, los vínculos personales y materiales de la vida cotidiana, en diálogo con la tradición abstracta argentina. En la sala 5 . Disponible hasta el 25 de octubre .

Calabxzxs & Dragxnes . Curada por Andrés Gorzycki , presenta una partida de juego de rol donde castillos, elfas, monstruos y dragones ofrecen distintos caminos para elegir la propia aventura. En la sala 6 . Disponible hasta el 11 de octubre de 2026 .

El camino de la espesura , de Patricia Fente . A través de la pintura, la artista visual se enfoca en el paisaje con miradas del cielo, arbustos y matorrales. Con el diseño de montaje de Luis Gimelli . En la sala 14 . Disponible hasta el 30 de agosto de 2026 .

Borges: ecos de un nombre . Curada por Rodrigo Alonso , Daniel Fischer y Maximiliano Tomas , aborda la obra y la vida del autor de Ficciones en homenaje a los 40 años de su muerte. Reúne objetos personales, primeras ediciones, manuscritos, fotografías y una recreación del cuarto de su departamento de Plaza San Martín. En la sala Cronopios . Disponible hasta el 30 de agosto .

Hijos de la Luna , del artista Eduardo Molinari , con curaduría de Javier Villa . A cincuenta años del último golpe de Estado en la Argentina, la muestra pone el foco en las juventudes de los años setenta y revisa la aparente dicotomía entre rock y militancia revolucionaria. En la sala J. Disponible hasta el 1 de septiembre de 2026. En la sala J . Disponible hasta el 1 de septiembre de 2026 .

Entusiasmo público , de la artista Liv Schulman , con curaduría de Carla Barbero . Primera exposición individual institucional de la artista en Buenos Aires, que reúne obras realizadas entre 2011 y la actualidad. A través de ficciones documentales, series, performances y textos, Schulman trabaja con el lenguaje como una tecnología política. En la sala C . Disponible hasta el 1 de septiembre de 2026 .

Federico Klemm. Iluminador de mitos . Coproducida junto a la Fundación KLEMM y curada por Federica Baeza, Guadalupe Chirotarrab y Santiago Villanueva, reúne más de noventa trabajos organizados en tres núcleos de obras producidas entre 1990 y 2000. En las salas 7, 8 y 9 . Disponible hasta el 27 de septiembre de 2026 .

Anahí en el jardín de humo negro . Artista: Hernán César . Mural textil que nace de una experiencia sensorial del artista en el Museo de Arte Popular José Hernández. Curadora: Silvia Amighini . En la Pared Villa Villa .

Homenaje a Mireya Baglietto. Inauguración: 30 de abril. El primer homenaje del 2026 es a Mireya Baglietto, artista visual argentina, investigadora y creadora del Arte Núbico. La creadora interviene el espacio temporal de la Sala Histórica con su tradicional propuesta núbica: telas pintadas que simulan un cielo recubren y cuelgan del techo y el público es invitado a percibir el espacio mediante el celular, con el vidrio de la pantalla como si fuera un espejo ubicado a la altura de los ojos. Caminar, mirar el reflejo que se produce en el vidrio del aparato y acceder a una nueva dimensión en la que se invierten las referencias tradicionales, convirtiendo el cielo en tierra. Una pequeña reproducción de los trabajos de gran formato que la artista desplegó en las salas del centro cultural en décadas pasadas. En la Sala Histórica. Disponible hasta el 25 de octubre de 2026.

* Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, CABA.

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Arte en el Centro Cultural Borges

Tratado de repetición reúne esculturas y relieves de Luis Terán que recorren los principales ejes de su práctica: un método basado en la repetición de gestos y procedimientos en el que cada obra deriva de la anterior. Maderas, sogas, telas, plásticos y otros materiales recuperados conforman el punto de partida de una producción que encuentra en el descarte nuevas posibilidades, mientras las huellas y texturas de esos materiales permanecen visibles como testimonio de su historia. Curaduría: Laura Spivak . En el Piso 1 .

MÍMESIS (Sueños, animales y diapasones) , de Julián Galay . Investigación sobre las relaciones invisibles entre lenguaje, percepción animal y vibración sonora. A través de objetos, documentos, archivos, grabaciones y relatos, construye una zona donde conviven una plaga de estorninos, polillas con camuflaje acústico y arañas que sueñan. Texto, imágenes y sonido: Julián Galay ; montaje: Sebastián Zanzottera ; luthería Resonador Helmholtz: Javier Bustos ; filmaciones Escáner: Ronald Cerdas . Curaduría: Sebastián Verea . En el Espacio Beta .

Razones poéticas . Obras de Irene Banchero , Hernán Camoletto , Aili Chen , Patrick Glascher , Julieta Hanono , Alejandra Montiel , Hugo Padeletti , Veronica Romano que proponen una pausa y un leve desvío en la experiencia cotidiana. Curaduría: Eva Ruderman . En el Espacio Bon Marché .

Wunderkammer: Cámara de maravillas . Inspirada en las antiguas cámaras de maravillas europeas de los siglos XVI al XVIII, la muestra de Nicola Costantino reúne flores imposibles, máquinas, criaturas híbridas y dispositivos en movimiento en una gran escenografía inmersiva. En el Espacio Berni .

Mil pedazos , de Eugenia Calvo . Arquitectura en transición donde cuerpos que antes fueron sillas acompañan una caída, sosteniéndose entre sí en un estado ambiguo entre el colapso y la reorganización. En el Octógono .

Luz constructiva, de Gonzalo Maciel. Intervención espacial que investiga la naturaleza dinámica del color a partir de su triple condición: color luz, color pigmento y color sustractivo, mediante tubos LED, planos pintados y acrílicos semitransparentes. En el Acceso.

Horario de visita: de miércoles a domingos, de 14 a 21. Entrada gratuita.

* Centro Cultural Borges, Viamonte 525, CABA.

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Adriana Bustos, Código natal: los orígenes cósmicos del Museo

El Museo Nacional de Bellas Artes presenta esta exposición curada por Mariana Marchesi, con el dibujo monumental Carta natal del Museo Nacional de Bellas Artes, obra especialmente comisionada a la artista para celebrar los 130 años de la institución. Bustos traza allí un zodíaco personal con reinterpretaciones de obras de la colección. Presenta además el video Plutón en la Casa de Bombas, que recupera la memoria de los piletones subterráneos del edificio, y el dibujo Planisferio celeste del Museo, donado por la artista para la colección del Bellas Artes. Puede visitarse hasta el 7 de noviembre, en el primer piso, de martes a viernes, de 11 a 19:30, y los sábados y domingos, de 10 a 19:30.

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* Museo Nacional de Bellas Artes, en Av. del Libertador 1473, C. A. B. A.

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Alteraciones, de Mauricio Molina

Con la curaduría de Hernán Ulm, el artista salteño presenta en el Paco Urondo un trabajo que, a través del muralismo y la experimentación material, invita a reflexionar sobre la espiritualidad, el tiempo y la libertad. Con raíces profundas en el muralismo y el arte urbano, su obra toma como eje la naturaleza local de Salta por un sentido de pertenencia y fusiona diversas técnicas, colores y texturas. La exhibición permanecerá abierta desde el 12 de junio hasta el viernes 25 de septiembre. Entrada libre y gratuita.

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* Centro Cultural Universitario Paco Urondo (FFyL UBA), 25 de Mayo 221, C. A. B. A.

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Zona de vigilia, de Mirta Kupferminc

Bajo la curaduría de Florencia Qualina, Mirta Kupferminc propone un recorrido en el que instalaciones, grabados, pinturas, videos y esculturas despiertan asociaciones, intuiciones y recuerdos. A través de símbolos arquetípicos como árboles, tortugas y libros, las piezas despliegan una investigación sobre aquello que persiste en las imágenes cuando el tiempo parece erosionarlas. La exposición plantea una pregunta sobre el destino de los archivos fotográficos y la fragilidad de la memoria afectiva: ¿qué sucede con las fotografías cuando desaparecen quienes podían reconocerlas?

La exposición plantea una pregunta sobre el destino de los archivos fotográficos y la fragilidad de la memoria afectiva. Puede visitarse hasta el 16 de septiembre, de martes a sábados de 16 a 20.

* ZonderFlag, en Nicaragua 4880, C. A. B. A.

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El vórtice de la materia, de Paula Rivero

Paula Rivero presenta una exposición individual que reúne 53 obras y recorre casi cuatro décadas de producción visual, atravesadas por la transformación, la geometría y la materia como lenguaje vivo. A través de capas, pliegues, escrituras, relieves, transparencias y fragmentaciones, la artista construye un lenguaje visual propio donde cada pieza parece atravesar un estado continuo de mutación. Pinturas, collages, dibujos, esculturas e instalaciones conviven como parte de una investigación sobre la metamorfosis y la impermanencia. Horarios de visita: lunes a viernes, de 9 a 17. Hasta el 23 de septiembre de 2026.

* PS Gallery, en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 690, C. A. B. A.

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En MALBA Puertos, Paula Castro: Jugar las pinturas

Curadora: Alejandra Aguado. Malba Puertos presenta juegos escultóricos de Paula Castro que toman como punto de partida cinco obras de arte latinoamericano, resultado de una investigación que la artista viene desarrollando desde 2021. El conjunto de cinco juegos incluye la reedición de dos diseños y la presentación de tres exclusivos inspirados en la colección del museo.

* Malba Puertos, en Alisal 160 Bahía, Puertos, Belén de Escobar, Provincia de Buenos Aires.

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Casa Nacional del Bicentenario

Red (Unión), de Paula Toto Blake. Inauguración: miércoles 12 de agosto a las 18:00. La Casa Nacional del Bicentenario presenta esta exhibición de fotografías y videoinstalaciones curada por Florencia Battiti. El proyecto surge de un acercamiento a mujeres migrantes trabajadoras de casas particulares en Argentina, México y Francia, y se despliega en tres videoinstalaciones proyectadas sobre un palimpsesto con testimonios, voces y memorias de las relaciones que se tejen entre mujeres en el ámbito doméstico. De miércoles a domingos de 15 a 20 horas, hasta el 12 de octubre. Entrada libre y gratuita.

* Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985, C. A. B. A.

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Instantáneas en el Subte

Foto de Gianfranco Chiappe que integra la muestra 'Instantáneas en el subte', en la estación Lacroze de la línea H del transporte subterráneo de la ciudad de Buenos Aires

Emova inaugura en la estación Las Heras de la Línea H la tercera edición de su exposición itinerante, una propuesta artística que invita a descubrir espacios inéditos del Subte. Los 12 participantes elegidos retrataron el Puesto Central de Operaciones, el Centro de Monitoreo de infraestructura y tres talleres históricos: Polvorín, Parque Patricios y Lacarra. Como novedad, la muestra incorpora una obra audiovisual realizada con cámara analógica Super-8. Se puede visitar, además, de manera virtual, ingresando a https://emova.com.ar/index.php/instantaneas-en-el-subte-2026.

* Estación Las Heras, Línea H, Avenida Pueyrredón y la Avenida Las Heras, C. A. B. A.

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Metamorfosis del jardín en el Centro Cultural MATTA

El Centro Cultural de la Embajada de Chile en Argentina presenta esta exposición que reúne obras de Guillermina Lynch, Irina Khatsernova y Rita Soto Ventura en un recorrido inmersivo que transforma las salas en un universo de bosques, flores, tejidos y formas orgánicas. El proyecto parte de la pregunta sobre qué nuevas formas de relación con la naturaleza puede imaginar el arte hoy. La exposición podrá visitarse hasta el 28 de agosto, de martes a sábados de 12 a 19, con entrada libre y gratuita.

* Centro Cultural MATTA, Embajada de Chile en Argentina, C. A. B. A.

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Para algunas caídas no existe la gravedad

Los artistas David Lamelas e Hildegarde Duane —cuyas obras integran las colecciones del MoMA, el Tate Modern, el Centre Pompidou, el Museo Reina Sofía y el Guggenheim— exhiben por primera vez en Chile. Curada por Paula Solimano, la exposición reúne cinco piezas audiovisuales en las que ambos artistas recurren a la parodia, la ironía y la sátira para examinar cómo los medios construyen y legitiman figuras de poder: a través de programas de televisión ficticios, Lamelas y Duane encarnan dictadores caídos, presentadoras de noticias y estrellas del espectáculo que dejan al descubierto los mecanismos con que la pantalla produce a las figuras públicas. Con motivo de la muestra, la dupla visitará Chile y participará en un conversatorio. La exposición puede visitarse hasta el 27 de septiembre de 2026, de martes a domingo, de 10:00 a 18:00, con entrada libre.

* Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, salón del tercer piso, Matucana 501, Santiago de Chile, Chile.

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Los museos porteños presentan sus exposiciones

Programación de las muestras que ofrece actualmente la red de MuseosBA.

Museo de Arte Español Enrique Larreta (Av. Juramento 2291, CABA):

En la pampa: Enrique Larreta y el campo argentino. Hasta el 12 de octubre. Con motivo del centenario de la novela Zogoibi (1926) del escritor argentino, la exposición propone un recorrido por las representaciones visuales y literarias que giraron en torno a la obra, entre ellas, los manuscritos, documentos, pinturas e ilustraciones de Carlos Sáenz de Tejada realizadas para la edición ilustrada de 1944. Curaduría: Patricia Nobilia y Ricardo Valerga. Intervenciones Mínimas VI. En esta ocasión se presentará una obra de Mariano Ferrante, en acrílico sobre tela, perteneciente a la colección del MACBA (Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires). En la sala Escritorio del Museo Larreta. Curaduría: Delfina Helguera.

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Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco – Sede Palacio Noel (Suipacha 1422, CABA):

FUEGUINOS: Imaginarios visuales de las tierras australes. Fotografías de Tierra del Fuego de los siglos XIX y XX. Hasta el 16 de noviembre. Esta exposición fotográfica explora los imaginarios visuales construidos en torno a los pueblos originarios australes a través de imágenes de los siglos XIX y XX, reuniendo un valioso corpus fotográfico registrado por expedicionarios, científicos y misioneros en el extremo sur de América. Curadora invitada: doctora Margarita Alvarado Pérez.

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Museo de Bellas Artes de Artistas Argentinos Benito Quinquela Martín (Av. Pedro de Mendoza 1835, CABA):

Maestros: El Bosque y el Árbol, de Gaby Messina. Exposición de Gaby Messina, con la curaduría de Helena Ferronato y Silvina Amighini, que reúne retratos fotográficos y registros audiovisuales de algunos de los artistas más importantes del país en los espacios donde desarrollan sus obras. Esta exhibición ofrece una mirada profunda y cercana a los procesos creativos de destacados artistas mayores de 65 años, entre ellos Luis Felipe Noé, Marta Minujín, Gyula Kosice y Julio Le Parc. María del arrabal, de Adolfo Pérez Esquivel. Concebida como una transposición visual de la ópera-tango María de Buenos Aires, la exposición propone una actualización de esa pieza clásica de Astor Piazzolla y Horacio Ferrer, desde una perspectiva feminista y contemporánea. Para eso, Pérez Esquivel elaboró una secuencia narrativa en una multiplicidad de técnicas pictóricas con diversos soportes —papel, cartón, tela y hasta plástico—. Con el apoyo de la Fundación Piazzolla.

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Museo de Arte Popular José Hernández - MAP (Av. del Libertador 2373, CABA)

Conservado y guardado: no olvidado. Piezas de la reserva del MAP poco conocidas. Hasta el 20 de septiembre. Esta exposición da a conocer obras del patrimonio del MAP realizadas con diversas materialidades y por artesanos que no se encuentran por lo general dentro de los ejes expositivos del museo. Estas colecciones han sido revisadas, catalogadas, actualizadas y puestas en valor. Se exhiben tabas, exvotos, chifles, yesqueros, cerámicas moqoit, chaguar wichis, boleadoras y estribos. Curaduría: equipo del MAP, coordinado por Horacio Torres. Rituales cotidianos, de Laura Pini. Inaugurado el sábado 4 de julio. Hasta el 28 de septiembre. Instalación en el jardín del museo. La propuesta consta de una serie de platos, de diferentes tamaños y formas, pintados con azul cobalto, cuya base se encuentra intervenida con pequeños y sutiles gestos en lápiz. A partir de la escala exagerada y la repetición, la artista propone reflexionar sobre la tensión entre lo sencillo y cotidiano que deviene en sagrado.

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Museo de la Ciudad (Sede Querubines, Defensa 223, CABA)

Buenos Aires Museo (BAM) abrió por primera vez en su historia una exposición permanente dedicada a la historia y la cultura de la ciudad, con propuestas interactivas que recorren los orígenes de la metrópoli hasta una proyección de su futuro. La muestra combina objetos patrimoniales con dispositivos tecnológicos para trazar las transformaciones de Buenos Aires y de la sociedad porteña a lo largo de los siglos.

La exhibición organiza su recorrido en torno a los hitos que moldearon la ciudad: sus primeros tiempos, las escenas culturales que la definen y una invitación a imaginar cómo será la urbe en las próximas décadas. El acceso es gratuito los miércoles.

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Museo de Esculturas Luis Perlotti (Pujol 644, CABA)

Lo arcaico por venir. Esculturas de Antonio Oriana y Rubén Locaso. Hasta el 12 de octubre. En el marco del ciclo Homenaje a Grandes Maestros, que pone en valor figuras relevantes de la escultura argentina, esta muestra articula un diálogo entre las obras de Antonio Oriana y Rubén Locaso, proponiendo un recorrido por dos modos de concebir la práctica escultórica y su relación con la temporalidad, en sus esculturas y obras bidimensionales. Curaduría: María José Pérez. En la sala del primer piso del museo. Umbrales y constelaciones. Brihuega – Bloise, de Mariana Brihuega y Andrea Bloise. Hasta el 15 de noviembre. Reúne trabajos realizados entre 2017 y 2026 por dos artistas con formación escultórica compartida y lenguajes divergentes: Brihuega trabaja con metal y objetos recuperados; Bloise desarrolla una pintura de paisaje onírico y dimensión metafísica. Curaduría: María José Pérez.

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Museo Casa Carlos Gardel (Jean Jaurés 735, CABA)

Gardel, lo real, lo simbólico, lo imaginario, de Jorge Muscia. Hasta fin de año 2026. Una retrospectiva que reúne una selección de obras realizadas por el artista y maestro fileteador Jorge Muscia a lo largo de casi cuarenta años de trabajo de producción artística inspirada en la figura de Carlos Gardel. El poeta Horacio Ferrer bautizó a Muscia como El fileteador del tango, debido a su labor artística retratando a las figuras icónicas del género.

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Museo Histórico de Buenos Aires Cornelio de Saavedra (Crisólogo Larralde 6309, CABA)

La forma de las palabras. Herramientas, usos y espacios de escritura en el siglo diecinueve. La exhibición pone en diálogo las colecciones del Museo Histórico Saavedra y del Museo de las Escuelas para pensar en perspectiva histórica las profundas transformaciones culturales y tecnológicas que atraviesan las prácticas de escritura y lectura. Las palabras, sus técnicas y sus objetos como parte del modo en que imaginamos y construimos lo propio. Buena Madera. Hasta el mes de noviembre. Los jardines del museo serán un espacio donde la escultura no solo se exhibirá sino que también se creará frente al público. Realizada en colaboración con el Museo de Esculturas Luis Perlotti, la muestra presenta obras de destacados escultores: Adriana Badii, Christian Faccini, Darío Klehr, Jorge Gionco, Adriana Mazzotta, Juan Carlos Mercurio y Juan Alfredo Percivalle. Además, los artistas Darío Klehr y Jorge Gionco realizarán varias jornadas de talla en vivo..

MUSEOS BA: Los museos están abiertos de lunes a viernes de 11 a 19, y los sábados, domingos y feriados de 11 a 20. Los martes permanecen cerrados. Entrada general $10000; residentes argentinos y/o extranjeros con DNI, $2000. Miércoles, sin cargo. Los jubilados, ex combatientes de Malvinas, estudiantes universitarios, con presentación de acreditación, personas con discapacidad junto con un acompañante, menores de 12 años y grupos de estudiantes de colegios públicos, sin cargo todos los días.

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Museo Ana Frank

Recorridos guiados por cuatro salas con objetos originales de la época, la única recreación de la Casa de Atrás y el castaño original al que Ana le escribía en su diario. Jueves, viernes, sábado y domingo: visitas particulares de 14 a 18. 2 x 1 en la entrada general los jueves y domingos (solo en efectivo).

* Centro Ana Frank Argentina, Superí 2647, C. A. B. A.

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Colón Fábrica

Recorrido por las grandes escenografías del Teatro Colón, con vestuarios y elementos originales de las principales producciones del primer coliseo. Circuitos gratuitos todos los martes con previo retiro de entradas por la boletería. Abre de lunes a domingos de 10 a 18.

* Colón Fábrica, Av. Pedro de Mendoza 2147, C. A. B. A.

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TEATRO

Festival Llegás

Una selección de seis fotografías ilustra diversas propuestas escénicas y participantes del Festival LLegás 2026.

El Festival Llegás llega a su novena edición con más de 50 obras de la cartelera teatral porteña a mitad de precio, del 31 de agosto al 6 de septiembre, en 10 salas de Buenos Aires. Con dirección general y curaduría de Ricardo Tamburrano y Melina Seldes, la programación reúne a más de 500 artistas y suma, respecto a ediciones anteriores, clases magistrales, actividades especiales, un circuito en espacios no convencionales y producciones seleccionadas por convocatoria abierta. Entre los títulos confirmados figuran Civilización, Minima Moralia, SIMULACRO I – otra consagración, Con los ojos de ahora, Nacidas con Fórceps y Shakespeare en el cementerio. El jueves 3 de septiembre se realizará una clase magistral de actuación a cargo de Pablo Ariel Bursztyn en el Galpón de Guevara. Las entradas están a la venta en festival-llegas.com.ar, donde también puede consultarse la programación completa.

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Vampiras, terror gótico en el litoral argentino

Vampiras, escrita y dirigida por Tona Passarelli, con actuación de Pilar Castiñeyras y Liza Polo, sitúa el universo del terror gótico en un pequeño pueblo del litoral argentino de los años noventa, donde una joven fascinada por el imaginario gótico conoce a una misteriosa mujer que oculta su verdadera naturaleza desde hace siglos. Con humor, ironía y extrañeza, la obra reflexiona sobre el deseo, el paso del tiempo y los vínculos entre mujeres. Estreno: martes 2 de septiembre a las 21:00. Funciones los miércoles de septiembre y octubre a las 21:00. Las entradas cuestan $24.000 (estudiantes y jubilados $18.000), disponibles en alternativateatral.com.

* Teatro El Grito, Costa Rica 5459, CABA

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Maldición eterna a quien lea estas páginas, de Manuel Puig

Maldición eterna a quien lea estas páginas, basada en la novela de Manuel Puig, con adaptación de Claudia Piñeiro y Marcelo Moncarz y dirección de Marcelo Moncarz. La obra sigue a Larry, un neoyorkino contratado para pasear en silla de ruedas a un anciano argentino amnésico y afásico exiliado en Nueva York en 1978, cuyo misterioso pasado se irá revelando en cada encuentro. El elenco está integrado por Luis Campos, Mateo Chiarino y Luz Miraldi. Funciones los domingos a las 18:00. Las entradas cuestan $25.000 (general) y $23.000 (estudiantes y jubilados), disponibles en alternativateatral.com.

* Teatro Hasta Trilce, Maza 177, C. A. B. A.

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La Tristeza, de Consuelo Iturraspe

La Tristeza, escrita y dirigida por Consuelo Iturraspe y protagonizada por Fernanda Bercovich. La obra toma como punto de partida el cuento homónimo de Antón Chéjov para trasladar su motivo central —la necesidad de compartir el dolor ante la indiferencia ajena— a una remisería contemporánea, donde Sonia, operadora, y Caballo, chofer, se comunican por radio mientras intentan atravesar el suicidio de una compañera de trabajo. Funciones todos los domingos a las 19:00. Entradas disponibles en alternativateatral.com.

* Zelaya, Zelaya 3134, C. A. B. A.

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La Companyia Hongaresa en Buenos Aires

Llega al país para presentar dos de sus últimas producciones y un estreno mundial, Coro, cuya dirección estará a cargo de Paco Zarzoso y el argentino Germán Rodríguez.

David, tragicomedia de Paco Zarzoso con actuación de Ángel Fígols y Enric Juezas, presenta a un padre y un hijo cuya vida cotidiana se ve alterada por la aparición de un personaje misterioso. Última función:l sábado 29 de agosto a las 21:00. Las entradas cuestan $18.000, reservas al 11 3850-7885.

* Teatro de las Nobles Bestias, 14 de julio 142, Temperley, provincia de Buenos Aires.

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Tejedoras de abismos, del autor argentino Arnoldo Liberman, es una pieza en la que Lola López encarna los universos de Alejandra Pizarnik y Alma Mahler. La obra forma parte de la celebración de los 30 años de la Companyia Hongaresa de Teatre. Última función: viernes 28 de agosto, las 20:00. Las entradas cuestan $30.000, con descuento para estudiantes y jubilados. Reservas al 11 2786-1118.

* TODA Teatro, Tacuarí 964, C. A. B. A.

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Coro, de Paco Zarzoso, con dirección de Germán Rodríguez y Paco Zarzoso, e interpretación de Shanti Criscuolo, Paula Ituriza y Caro Setton, propone una escena doméstica —una madre, una hija, una abuela en una tarde de calor— que deriva hacia un territorio poético y ritual donde lo cotidiano revela lo oculto. Estreno: viernes 4 de septiembre a las 20:00. Funciones los viernes y domingos a las 20:00. Las entradas cuestan $30.000, con descuento para jubilados y estudiantes. Reservas al 11 2786-1118.

* TODA Teatro, Tacuarí 964, C. A. B. A.

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Estos pequeños libros que quedan, de Cynthia Edul

Estos pequeños libros que quedan, escrita y dirigida por Cynthia Edul, con actuación de Mónica Raiola, Ignacio Sánchez Mestre y Agustina Muñoz, despliega el vínculo entre una madre y una hija que buscan un objeto perdido en una gran biblioteca con vida propia, mientras los poetas y escritores que la habitan ayudan a nombrar aquello que el dolor no puede expresar. Nuevas funciones: jueves de septiembre a las 20:00. Las entradas cuestan $20.000 (estudiantes y jubilados $14.000) y están disponibles en alternativateatral.com.

* Arthaus Central, Av. Bartolomé Mitre 434, C. A. B. A.

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Haroldo en la luz, un homenaje escénico a Haroldo Conti

Haroldo en la luz, escrita, dirigida y con puesta en escena de Paula Mujica Lainez, es un viaje escénico por los paisajes que habitaron al escritor y militante Haroldo Conti y su compañera Marta Scavac entre 1972 y 1976, con actuación de Osmar Núñez y Lorena Szekely. La obra, atravesada por textos de Conti, recorre momentos esenciales de su vida, su literatura y sus pasiones sin seguir una reconstrucción cronológica. Funciones los domingos a las 17:30. Las entradas cuestan $25.000 (general) y $22.000 (estudiantes y jubilados), disponibles en alternativateatral.com o en la boletería del teatro.

* El Portón de Sánchez, Sánchez de Bustamante 1034, C. A. B. A.

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La Escriba

La Escriba (Partitura poética para mujer y yarará), escrita y dirigida por Sandra Franzen e interpretada por Anahí Gadda, propone una partitura poética en la que una autora cuestiona el caos de la creación mientras su personaje vaga por el litoral argentino con la música como grito desgarrador. Escriba, mujer y yarará se transforman y se unen en el camino hacia una nueva figura: la mujer política. Estreno: sábado 5 de septiembre a las 18:00. Funciones los sábados a las 18:00. Las entradas anticipadas cuestan $20.000 y están disponibles en alternativateatral.com o en la boletería del teatro.

* Teatro Hasta Trilce, Maza 177, CABA

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Sarmiento, la clase

'Sarmiento, la clase', protagonizada por Juan Leyrado como el prócer argentino de la educación

Juan Leyrado interpreta a Domingo Faustino Sarmiento en una clase magistral sobre educación y progreso en la que el prócer vuelve a nuestros días y, entre la fascinación y el espanto que le provoca el presente, confronta reflexiones, confesiones, verdades incómodas y provocaciones. Una obra de Juan Francisco Dasso dirigida por Nicolás Dominici. Funciones: viernes, sábados y domingos a las 19:30.

* Sala Solidaridad, Centro Cultural de la Cooperación, Av. Corrientes 1543, C. A. B. A.

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Persona, héroe latino

Escrita por Federico Pezet y Eliane Rymberg, con dirección de Pablo Cusenza, la obra sigue a un joven que decide convertirse en escritor sin obra, experiencia ni certezas, y emprende un viaje en busca de un prestigioso profesor de Letras que abandonó el país tras una polémica clase. Protagonizada por Toto Kirzner junto a un elenco de diez actores. Funciones: martes de agosto y septiembre a las 20:30. Localidades $30.000 (jubilados $14.000. Promoción 2 x $40.000) en https://www.passline.com/eventos-plano/persona.

* Caras y Caretas, Sarmiento 2037, C. A. B. A.

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Migue y Lucy, una historia de rock

Musical sobre la identidad y el desafío de animarse a ser uno mismo. Migue es un chico sensible que quiere ser una estrella de rock; Lucy, su mejor amiga, cree que los deseos se escuchan y se defienden. Actúan: Faustina Pasarotti, Pedro Stamati, Sebastián Fernández, Sol Tobias, Victoria Arrabaça. Libro, música, letras y dirección general: Francisco Ruiz Barlett. Funciones: domingos a las 17:30. Duración: 85′. Entradas en www.alternativateatral.com.

* El Método Kairós Teatro, El Salvador 4530, C. A. B. A.

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Par ‘Elisa (Tiempo de despedida)

La dupla creativa conformada por Jorge Palant y Enrique Dacal sube a escena este clásico del teatro argentino. Una pareja de hombres ve alterado su ecosistema por el regreso inesperado de una mujer con historia común con ambos. Funciones: domingos a las 20. Entradas: $22.000, por Alternativa Teatral.

* Teatro Tadron, Niceto Vega 4802, C. A. B. A.

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Siete estaciones para hablar de amor

Una historia de amor en el corazón del granero del mundo, donde viven pobres desamparados y ricos desinteresados en la condición del otro. Autora: Victoria Hladilo, inspirada en el cuento “Del amor”, de Antón Chéjov. Carlos Belloso, Laura Nebole y Manuel Vignau dan vida a esta historia que cruza amores prohibidos, desigualdad y lucha de clases. Ganó el Premio Argentores 2023. Funciones: lunes a las 20.

* Teatro del Pueblo, Lavalle 3636, C. A. B. A.

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Todo lo que nombro desaparece

Luego de sus presentaciones en Argentina, España y Chile, regresa a escena este unipersonal escrito e interpretado por Hernán Lewkowicz. Con mínimos elementos escénicos y una fuerte impronta poética, construye un universo donde la memoria, la identidad y el deseo se entrelazan hasta volver difusos los límites entre realidad y ficción. Funciones: sábados a las 20, hasta el 29 de agosto. Entradas por Alternativa Teatral. Duración: 70′.

* NüN Teatro Bar, Juan Ramirez de Velasco 419, C. A. B. A.

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Centro Cultural Borges

Gregorio - sobre la metamorfosis de Kafka. Una lectura de La metamorfosis de Kafka como uno de los primeros textos trans del siglo XX. Con Manuel Hermelo y Maria Ucedo; dirección: Vivi Tellas. Función: domingo 30 de agosto a las 19. En el Espacio Infinito del Centro Cultural Borges.

Lorena. Unipersonal de ficción que narra en primera persona, con crudeza poética y humor, el paso por El Hotel Gondolín, lugar de refugio para personas travestis/trans. Actúa: Payuca. Dirección: Felicitas Kamien. Duración: 50′. Funciones: viernes 28 agosto a las 20, y sábado 29 agosto a las 20. En la Sala Mercedes Sosa del Centro Cultural Borges.

Museo Beresford. Comedia sobre la maldición de vivir en un país donde los muertos siguen hablando. Peteco, Titina y Neneco son convocados al antiguo departamento de su tía Justina para la lectura de un testamento con sorpresas. Dramaturgia y dirección: Martin Ortiz. Duración: 70′. Funciones: sábado 29 agosto a las 20 y domingo 30 de agosto a las 17. En la Astor Piazzolla del Centro Cultural Borges.

*Entrada gratuita para todas las obras. Las entradas se retiran desde media hora antes de la función en mesa de Informes del segundo piso. Se entregan hasta dos entradas por persona. Los espectáculos comienzan puntualmente.

* Centro Cultural Borges, Viamonte 525, C. A. B. A.

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'El trabajo', obra de Federico León que se presenta en Zelaya los viernes y sábados a las 20

El trabajo

Autor: Federico León. Tras su paso por el Festival Santiago a Mil de Chile y el FITEI de Portugal, regresa a la sala Zelaya del Abasto. León toma como punto de partida los talleres que dicta desde hace quince años y se incluye como intérprete junto a Santiago Gobernori y Beatriz Rajland. La obra pone en escena a un grupo de participantes de un taller en busca de una forma de experimentación radical. Funciones: viernes y sábados a las 20.

* Zelaya, Zelaya 3134, C. A. B. A.

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Mis cosas preferidas

Mis cosas preferidas (Pieza para cuatro personajes con uno solo en escena), escrita y dirigida por Macarena García Lenzi e interpretada por Valeria Giorcelli, regresa al Camarín de las Musas tras su aclamada temporada en España. Funciones los viernes a las 21:30. Entradas disponibles en la boletería del teatro.

* El Camarín de las Musas, Mario Bravo 960, CABA

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La Paciencia (fatídica sindical)

En un centro de cuidados intensivos, dos enfermeras de turno noche cometen un error que deviene en fatalidad. Al llegar la jefa de enfermería de una protesta sindical, emergen en tono de comedia negra las miserias y el desgaste psíquico de una existencia consagrada al cuidado. Elenco: Noelia Prieto, Valeria Giorcelli y Karina Elsztein. Dramaturgia y dirección: Macarena García Lenzi. Funciones: sábados a las 20. Duración: 75′.

* El Camarín de las Musas, Mario Bravo 960, C. A. B. A.

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Laguna de los rosarios

Dramaturgia y dirección: Adrián Murga. Loa casi fantástica y grotesca sobre el origen de un mito rural en la pampa húmeda argentina, donde la frontera entre la vida y la muerte se desdibuja. Todos los viernes a las 20. Entradas: $24.000 / dto a estud y jubil. Hasta el 28 de agosto.

* Teatro del Pueblo, Lavalle 3636, C. A. B. A.

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Aurelia escribe

La obra de Adriana Tursi, con la actuación de Carolina Tejeda y la dirección de Marcelo Velázquez, recupera a Aurelia Vélez Sarsfield, figura central en la política y las leyes argentinas del XIX, con una mirada contemporánea que trasciende su romance con Sarmiento. Funciones: sábados a las 17. Entrada general: $24.000. Estudiantes y jubilados: $20.000. Hasta el 29 de agosto.

* Teatro del Pueblo, Sala Teatro Abierto, en Lavalle 3636, C. A. B. A.

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Somos 5

Somos 5, escrita por Rubén De la Torre y codirigida junto a Pablo Gorlero, con actuaciones de Dana Basso, Ana Padilla, Javier Niklison y Néstor Caniglia, sigue a cinco amigos inseparables que, tras la muerte del primero del grupo, intentan cumplir su último deseo: arrojar sus cenizas en el muelle de la casa del Tigre donde siempre se reunían. Funciones todos los lunes a las 20:00, desde el 3 de agosto.

* El Camarín de las Musas, Mario Bravo 960, CABA

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Una

Una mujer que un día se mira de verdad y ya no se reconoce. Lo que comienza como una pequeña grieta se convierte en una avalancha de preguntas sobre la identidad. Dramaturgia y dirección: Giampaolo Samá. Protagonista: Miriam Odorico. Funciones: sábados a las 17:30. Entradas en Alternativa Teatral. Duración: 70′.

* Almagna Teatro, Guardia Vieja 3783, C. A. B. A.

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Edipo en Ezeiza

Escrita y dirigida por Pompeyo Audivert. Los personajes dudan de su identidad y asumen estar siendo abducidos por un poder invisible en esta comedia metafísica donde nada es lo que parece. Las alusiones político-históricas orquestan identificaciones que invitan al espectador a reflexionar sobre el ser y el sentir lo nacional. Funciones: domingos a las 19. Valor de la entrada: $25.000. En Alternativa Teatral.

* Espacio Experimental Leónidas Barletta (Sala Inda Ledesma), Av. Pte. Roque Sáenz Peña 943, C. A. B. A.

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@Los_engranajes

De Nathán Cusnir. En el marco de una corporación empresaria, cuatro personajes juegan su destino guiados por la ambición. Con humor e ironía, la obra visibiliza la parte oscura y absurda de la condición humana, con una invitación a pensar junto a Bertolt Brecht. Actúan: Sofía Bertolotto, Pablo Cominassi, Liliana González, Diego Pañart, Zully Olmos y Miguel Ángel Villar. Funciones: domingos a las 18.

* Teatro Border, Godoy Cruz 1838, C. A. B. A.

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La salud de los enfermos

Texto de Julio Cortázar llevado al escenario en su versión original, con dirección de Leandro Cóccaro, que celebra los 60 años de la primera edición de Todos los fuegos el fuego. Ante una madre enferma, los miembros de la familia deciden ocultarle un hecho doloroso, y Cortázar juega con los conceptos de verdad, realidad y ficción. Funciones: domingos a las 18. Función especial: 22 de octubre de 2026, a las 20 en Fundación SAGAI (25 de Mayo 586, C. A. B. A.)

* Teatro del Pueblo, en Lavalle 3636, C. A. B. A.

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El beso de la mujer araña

Con Oscar Giménez y Pablo Pieretti y dirección de Valeria Ambrosio. La obra de Manuel Puig narra la historia de dos prisioneros en la Argentina de los años 70: un militante revolucionario y un homosexual acusado de corrupción de menores. Una obra sobre ideales, libertad y el amor más allá de la sexualidad. Funciones: viernes y sábados a las 20.

* Teatro Buenos Aires, en Rodríguez Peña 411, C. A. B. A.

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Incidente en Vichy

De Arthur Miller. Adaptación y dirección: Pablo Gorlero. Nominada a 8 premios ACE, ganadora como mejor obra y mejor actor en los Premios al Teatro Independiente. Funciones: jueves a las 20. Con el auspicio del Museo del Holocausto. Entradas en Alternativa Teatral o en la boletería del teatro.

* El Camarín de las Musas, Mario Bravo 960, C. A. B. A.

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CINE

Tierra Citrus, la ópera prima de Ayelén Agüero

Tierra Citrus, ópera prima de Ayelén Agüero, propone un viaje sensorial por los campos de limones de Alpachiri, en el norte argentino, donde los cuerpos explotados de los trabajadores de la tierra se contraponen con la mirada de Lucía, una niña que intenta curar con sus rituales la tristeza de su abuelo. Con una perspectiva inclusiva y ecofeminista, la película articula poéticamente una cosmovisión mágica y sensible. Las funciones confirmadas son: viernes 28 y sábado 29 de agosto en la Sala Hynes O’Connor (Tucumán); y los miércoles 2 y 9 de septiembre en Sala Lúcida.

* Museo del Cine, Agustín R. Caffarena 51, C. A. B. A.

* Sala Hynes O’Connor, Tucumán.

* Sala Lúcida, Av. Cabildo 4740, C. A. B. A.

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Xul, de Cristián Costantini

Sábados a las 18 h, a partir del 8 de agosto. Documental que explora la figura de Xul Solar —pintor, astrólogo, músico, inventor de lenguas— a través de entrevistas y un archivo de cuadernos, bocetos, cartas, fotografías y manuscritos. Con fotografía y montaje de Miguel de Zuviría, música de Leo Genovese y producción de Candelaria Artundo.

* Malba Cine - Museo Malba, Av. Pres. Figueroa Alcorta 3415, C.A.B.A.

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DANZA

Centro Cultural Borges

Segunda palabra. Los BESA continúan su investigación sobre la pregunta ¿Cómo vamos a envejecer?, ahora mirando hacia sus padres. Funciones: viernes 28 y sábado 29 de agosto a las 20. Dirección: Tomás Masariche. Duración: 45′. En el Espacio Infinito.

*Entrada gratuita. Las entradas se retiran desde media hora antes de la función en la mesa de Informes del segundo piso. Se entregan hasta dos entradas por persona. Los espectáculos comienzan puntualmente.

* Centro Cultural Borges, en Viamonte 525, C. A. B. A.

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Dreams On Stage

Espectáculo que combina canto en vivo, danza y acrobacia en una propuesta contemporánea sobre historias de transformación, deseo y encuentro. Dirigido y creado por Erik Ferreyra y Fernando Haidar. Estreno: domingo 9 de agosto a las 21:15. Funciones: domingos de agosto y septiembre a las 21:15. ATP. Entradas en PlateaNet y en la boletería del teatro.

Paseo la Plaza, en avenida Corrientes 1660, C. A. B. A.

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MÚSICA

Dos Miradas de Rusia, la Filarmónica de Buenos Aires con Srba Dinić y Aristo Sham

La Orquesta Filarmónica de Buenos Aires presenta Dos Miradas de Rusia, con el maestro Srba Dinić en la dirección y el pianista Aristo Sham como solista. El programa incluye la Sinfonía n.° 15 de Shostakovich y el Tercer Concierto para piano de Rachmaninov. Funciones: sábado 29 a las 20:00 y domingo 30 a las 11:00. Entradas en teatrocolon.org.ar y en la boletería del Teatro Colón, de lunes a sábados de 9:00 a 20:00 y domingos de 9:00 a 17:00.

* Teatro Colón, Tucumán 1171, CABA

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Margarita Höhenrieder y la Camerata Bariloche, juntos por primera vez

La pianista alemana Margarita Höhenrieder se presenta junto a la Camerata Bariloche bajo la dirección del maestro Eugene Tzigane en un programa que incluye el Concierto para piano n.° 4 de Beethoven y la Sinfonía Italiana de Mendelssohn. Función: sábado 29 a las 17:00. Entradas en teatrocolon.org.ar y en la boletería del Teatro Colón, de lunes a sábados de 9:00 a 20:00 y domingos de 9:00 a 17:00. Promoción 2×1 para socios de Clarín 365 y 365 Plus.

* Teatro Colón, Tucumán 1171, CABA

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La Ópera de tres centavos, primera coproducción entre el Teatro Colón y el CTBA

La Ópera de tres centavos, con música de Kurt Weill y libreto de Bertolt Brecht, llega al Teatro Presidente Alvear en la primera coproducción entre el Teatro Colón y el Complejo Teatral de Buenos Aires. Con dirección general de Gabriel Calderón, dirección musical de Annunziata Tomaro y escenografía de Lucía Tayler, el elenco principal está integrado por Roberto Peloni, Alejandro Paker, Laura Silva, Evelyn Basile, Jessica Abouchian, Juan Cottet, Enrique Dumont y Rocío Noziglia. Funciones de miércoles a sábados a las 20:00 y domingos a las 19:00.

* Teatro Presidente Alvear, Av. Corrientes 1659, CABA

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Orquesta Sinfónica de la Universidad del Salvador - Sinfonía Jesuita

La Orquesta Sinfónica de la Universidad del Salvador presenta el viernes 28 de agosto, a las 18, la Sinfonía Jesuita del compositor mexicano Venus Rey Jr., una obra escrita para soprano solista y gran orquesta que recorre en nueve movimientos la vida espiritual de San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús. La soprano solista será Monserrat Maldonado, bajo la dirección del Maestro Ricardo Sidelnik. El concierto se enmarca en los festejos por los 70 años de la Universidad del Salvador (USAL) y la entrada es libre y gratuita.

* Iglesia del Salvador, Callao 542, CABA

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El Jardín Suena, un nuevo ciclo de música en el Museo Larreta

El Museo de Arte Español Enrique Larreta presenta El Jardín Suena, un ciclo de conciertos en su jardín andaluz que se desarrolla todos los sábados de septiembre a noviembre a las 17:00, con artistas de la escena local y regional. La programación de septiembre incluye a Sami Abadi (violín y electrónica) el sábado 5; Chechi de Marcos (rock y pop indie) el sábado 12; y Clarazul (canciones íntimas) el sábado 19. La actividad está incluida con la entrada al museo, por orden de llegada y sin inscripción previa. No se suspende por lluvia. La entrada general cuesta $10.000 y $2.000 para residentes argentinos; los miércoles es sin cargo para residentes.

* Museo de Arte Español Enrique Larreta, Av. Juramento 2291, C. A. B. A.

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The Lift Live Sessions – Versus y Symphonic Hits

El club The Lift presenta este fin de semana dos noches de música en vivo en su espacio de Palermo, con propuestas que van del jazz contemporáneo a los clásicos de los años 80 en versión de cámara. El viernes 28 de agosto, desde las 20, el cuarteto Versus —integrado por Gustavo Musso en EWI (instrumento de viento electrónico), Esteban Sehinkman en sintetizadores, Daniel Pipi Piazzolla en batería y Mariano Sívori en bajo eléctrico— lleva al escenario una fusión que cruza el jazz eléctrico con la electrónica.

El sábado 29, también a las 20, Symphonic Hits: Clásicos de los 80s convoca a Meliza Blanco (voz y armónica), Ariel Argañaraz (guitarra), Pato Villarejo (cello) y Natalia Robacio (violín), más invitados especiales, para una reinterpretación de canciones de esa década con arreglos de cuerdas. Ambas funciones son cena show con capacidad limitada, en

Godoy Cruz 1967.

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La Bohème, de Giacomo Puccini

El Teatro Maipú celebra su centenario con una producción de La Bohème, de Giacomo Puccini, en coproducción con la Compañía Ópera Independiente de San Telmo, con orquesta, coros y solistas. La dirección musical es de Ezequiel Saracco y la dirección de escena de Omar Ottomani. Entre los solistas se destacan Gabriela Ojeda (Mimì), Pablo Pollitzer y Javier Suárez (Rodolfo), Rocío Olaya Bolaños y Sol Risé (Musetta) y Alfredo González Reig (Marcello). La función el sábado 29 de agosto a las 20:00. Las entradas están disponibles desde $30.000 en teatromaipu.ar.

* Teatro Maipú, Maipú 380, Banfield, provincia de Buenos Aires.

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ACTIVIDADES CULTURALES

En Malba Puertos

Las dos Alicias, curso dictado por Silvia Hopenhayn, propone una lectura comentada de Alicia en el país de las maravillas y Detrás del espejo y lo que Alicia encontró allí, de Lewis Carroll, en el contexto de la muestra Metamorfo. Continuidad y transformación en la Colección Malba–Costantini. El Módulo II se desarrolla el sábado 29 de agosto de 11 a 13, con un costo de $35.000 por módulo y $20.000 por clase. Más información en educacion@malbapuertos.org.ar.

* Malba Puertos, en Alisal 160 Bahía, Puertos, Belén de Escobar, Provincia de Buenos Aires.

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Experiencia Evita

Experiencia Evita propone un recorrido emotivo por la vida de Eva Perón —su infancia, su ascenso público y su legado— guiado por la actriz Flora Ferrari, con dirección de Martín Alomar y guion de Francisco Taiana. El espectáculo combina teatro documental, performance y relato histórico, con imágenes de archivo y objetos auténticos, e incluye una cena de tres pasos con platos típicos de la gastronomía argentina y bebidas. Con traducción simultánea al inglés y al portugués. Funciones todos los domingos a las 19:00. Cupo limitado. Reservas e información en experience.evita@gmail.com o al +54 9 11 5769-4444.

* Perón Perón San Telmo, Bolívar 813, C. A. B. A.

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CONFERENCIAS, SEMINARIOS, TALLERES

Pantallas y salud mental, taller online y gratuito con Nora Merlin en el Medialab CCEBA

El Medialab del Centro Cultural de España en Buenos Aires (CCEBA) presenta Pantallas y salud mental, un taller online y gratuito a cargo de la psicoanalista e investigadora Nora Merlin, con coordinación de Emiliano Causa y Matías Romero Costas. El taller propone un espacio de reflexión sobre la subjetividad contemporánea y los nuevos malestares asociados al uso de tecnologías digitales: la dependencia de dispositivos, la ansiedad por la exposición permanente, las modificaciones en la atención y la socialización, y el crecimiento de las apuestas online. Las clases son los días 1, 4, 8 y 11 de septiembre, de 18:00 a 21:00. Actividad gratuita con inscripción previa en el sitio del CCEBA.

Taller online.

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CONVOCATORIAS Y CONCURSOS

Concursos literarios del Centro Ana Frank

14º Concurso Literario inclusivo, para jóvenes a partir de 13 años y personas adultas que asistan o hayan asistido a Escuelas de Educación Especial, Centros Terapéuticos, Centros de Día, entre otros. Los trabajos seleccionados son premiados en un gran acto de reconocimiento. Luego publicados y difundidos masivamente. Cierre del concurso: 1° de septiembre de 2026. para jóvenes a partir de 13 años y personas adultas que asistan o hayan asistido a Escuelas de Educación Especial, Centros Terapéuticos, Centros de Día, entre otros. Los trabajos seleccionados son premiados en un gran acto de reconocimiento. Luego publicados y difundidos masivamente. Cierre del concurso: Bases en este link . Info: actividades.cafa@gmail.com.

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* Podés enviar la información de actividades para esta agenda al mail cultura@infobae.com.