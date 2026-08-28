Cinco claves a tener en cuenta antes de pedir un crédito para evitar situaciones de morosidad

Uno de los primeros aspectos que hay que revisar es la tasa de interés (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En un contexto de morosidad récord, tomar un préstamo requiere analizar con atención cuánto costará el financiamiento y qué obligaciones implica. Comparar entre distintas opciones, revisar las tasas de interés, el Costo Financiero Total (CFT), el plazo y las condiciones de pago son algunos de los aspectos que el Banco Central recomienda tener en cuenta previamente.

“Un préstamo personal es un crédito de dinero que implica el compromiso de devolverlo en cuotas bajo ciertas condiciones. Antes de contratarlo, es clave comparar opciones y entender todos los costos”, remarcó la autoridad monetaria, que publicó una serie de consejos luego de que el equipo económico y el presidente Javier Milei aseguraran en reiteradas ocasiones que la irregularidad en la cartera de crédito y los acuerdos de refinanciación son un “problema entre privados” y que el Gobierno no piensa tomar ninguna medida para aliviar la situación de las familias.

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Argentina tiene el índice de créditos impagos más alto de América Latina. REUTERS/Agustin Marcarian

Las 5 claves a evaluar antes de pedir un préstamo

1. Comparar la tasa de interés

Uno de los primeros aspectos que hay que revisar es la tasa de interés. Puede ser fija, cuando se mantiene sin cambios durante todo el plazo del préstamo, o variable, cuando puede subir o bajar de acuerdo con la referencia establecida en el contrato.

Por eso, antes de elegir una alternativa, es conveniente comparar las tasas que ofrecen distintas entidades y verificar bajo qué condiciones pueden modificarse.

2. Mirar el Costo Financiero Total

La tasa de interés no es el único costo de un préstamo. El Costo Financiero Total (CFT) contempla los intereses, las comisiones, los seguros y otros cargos vinculados al crédito.

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Por ese motivo, el CFT permite conocer cuánto se pagará realmente por el financiamiento y constituye uno de los principales indicadores para comparar distintas opciones.

3. Revisar el plazo y la cantidad de cuotas

Otro punto central es analizar durante cuánto tiempo se deberá devolver el dinero y cuántas cuotas habrá que pagar.

Un plazo más extenso puede implicar cuotas más bajas, pero también puede aumentar el costo total del préstamo. Por eso, además del valor de cada cuota, es importante considerar cuánto dinero se terminará pagando al finalizar el crédito.

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4. Conocer las comisiones y las condiciones de pago

Antes de firmar, también hay que verificar qué comisiones y cargos contempla el préstamo y cuáles son las condiciones para realizar los pagos.

El contrato debe especificar las tasas, las comisiones, las formas de pago y qué ocurre si se produce una demora en alguna de las cuotas. Además, existen determinadas comisiones que las entidades no pueden cobrar, entre ellas algunas vinculadas con la cancelación anticipada.

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Hay que verificar qué comisiones y cargos contempla el préstamo y cuáles son las condiciones para realizar los pagos (Imagen Ilustrativa Infobae)

5. Leer el contrato antes de firmar

La última clave es revisar en detalle el contrato. Al firmarlo, el cliente acepta los derechos y obligaciones establecidos por la entidad, por lo que es fundamental leer todas las cláusulas antes de asumir el compromiso.

El documento debe detallar las condiciones del préstamo, las tasas y comisiones, las formas de pago y las consecuencias de una eventual demora. El BCRA recomienda conservar una copia del contrato para tener constancia de las condiciones acordadas.

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Calculadora para evitar tasas excesivas

Por otra parte, el economista Amilcar Collante desarrolló un simulador online gratuito que permite calcular y comparar el Costo Financiero Total (CFT) de un crédito con la inflación proyectada, además de medir el impacto de las cuotas sobre el presupuesto familiar.

La herramienta, que se puede encontrar en la web “https://simulador-riesgo-credito.netlify.app/”, ayuda a dimensionar riesgos financieros al mostrar cómo varía la relación cuota-ingreso bajo distintos escenarios de tasas y aumentos salariales, incluyendo un análisis de estrés en caso de no recibir el aumento esperado.

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Collante destacó la falta de educación financiera y transparencia en tasas crediticias y considera que el simulador ofrece información clave para evitar sobreendeudamiento, aunque no soluciona el problema de morosidad.

Recomienda precaución al tomar créditos de consumo a corto plazo y advierte sobre no sobreestimar ingresos futuros ni asumir que las cuotas se licúan por inflación.

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Qué hacer si rechazan una solicitud de crédito

Una entidad financiera puede rechazar un préstamo por distintos motivos, entre ellos considerar insuficientes los ingresos del solicitante, detectar inconsistencias en la documentación presentada o encontrar antecedentes en la Central de Deudores del sistema financiero.

Para conocer la situación crediticia, se puede consultar la Central de Deudores del BCRA ingresando el CUIT o CUIL. Allí es posible verificar si existen deudas, qué entidades las informaron, los montos involucrados y la situación asignada.

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Si los datos registrados son incorrectos, el reclamo debe realizarse ante la entidad que informó la deuda para solicitar su actualización.