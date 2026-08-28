‘Columen’, la instalación ganadora del Premio ArtHaus/Bellas Artes 2026, ya se exhibe en el Museo Nacional de Bellas Artes

El Museo Nacional de Bellas Artes inauguró Columen, la instalación de sitio específico con la que Javier Soria Vázquez ganó el Premio ArtHaus/Bellas Artes 2026

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El Museo Nacional de Bellas Artes presenta desde esta semana Columen, la instalación de sitio específico con la que Javier Soria Vázquez, artista de Salta, obtuvo el Premio ArtHaus/Bellas Artes 2026 en la categoría instalación. La muestra puede visitarse hasta el 20 de septiembre en las salas del segundo piso del MNBA.

La palabra columen proviene del latín y designa aquello que sostiene, que puntualiza o refuerza. Fiel a ese significado, la obra de Soria Vázquez funciona como una columna vertebral que diagrama la memoria del Museo a través de una investigación basada en boletines oficiales, discursos institucionales de directores y pesquisas de agentes de la historia del arte nacional. El director del MNBA, Andrés Duprat destacó además el vínculo de la instalación con una fecha institucional: “La obra de Javier Soria Vázquez se integra a las celebraciones programadas este año por el 130° aniversario del Museo, ya que toma como punto de partida el nacimiento y las bases fundacionales de nuestra institución”. La pieza funciona así como un organismo conformado por múltiples voces y miradas que permite visualizar la historia del MNBA con sus particularidades y contradicciones.

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"Columen" propone una lectura de la memoria del Museo Nacional de Bellas Artes a partir de boletines oficiales, discursos institucionales y pesquisas sobre la historia del arte nacional

El artista salteño, nacido en 1975, recibió el galardón en marzo último, en la cuarta edición del Premio ArtHaus/Bellas Artes, cuyo jurado estuvo integrado por Andrés Duprat, director del Bellas Artes; Mariana Marchesi, coordinadora artística del Museo; Andrés Buhar, director de ArtHaus; y los artistas y curadores Carlos Gutiérrez y Leila Tshopp. En esa misma instancia se otorgaron menciones a los proyectos Demasiado pobres para ir a Marte, de Fede Gloriani, y Cocolle, el color del sur, de Lucila Gradín.

Soria Vázquez describió su proceso de trabajo con precisión: “Condensar esta historia para transcribir a puño sus párrafos sobre superficies sobrecargadas de sentido ha requerido evadir el juicio para encontrar en las palabras el franco relato de grandes travesías”. El artista definió la obra como “un acontecimiento testigo, una semblanza corpórea y presente” e invitó al público a recorrer “un interior acrónico que porta en sus superficies sinuosas las fluctuaciones de esta, nuestra gran historia”

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Además, Duprat celebró la continuidad del premio: “Es una gran alegría presentar por cuarto año consecutivo este premio, que opera directamente en el campo de la producción de arte, para ayudar a que los artistas puedan desarrollar sus proyectos”. El director también subrayó el valor de exhibir arte contemporáneo en un espacio de tanta tradición como el Bellas Artes.

Javier Soria Vázquez, artista salteño nacido en 1975, recibió el Premio ArtHaus/Bellas Artes 2026 en la categoría instalación durante la cuarta edición del certamen

Buhar, por su parte, destacó la dimensión histórica que adquiere el galardón con cada edición: “Un premio que se repite en el tiempo, donde se empiezan a acumular distintos artistas, distintas miradas, distintas voces, también habla de una memoria y habla de la construcción de una historia”. A su turno, Soria Vázquez agradeció un premio que ”da la posibilidad a los artistas de procesar, de proyectar y de situar particularmente una obra en este lugar con semejante historia”.

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Quién es Javier Soria Vázquez

Artista visual, curador y gestor cultural nacido en Cafayate, Salta, Javier Soria Vázquez desarrolla su obra en la intersección entre las prácticas, el imaginario y los convenios del arte como sistema. A través de instalaciones, intervenciones, performances y registros explora los vínculos entre objetos, cuerpo, práctica y contexto. Entre sus distinciones recientes figuran el Primer Premio en la categoría Espacio no disciplinario del 112° Salón Nacional de Artes Visuales (2025), el Segundo Premio del 51° Salón Tucumán de Artes Visuales para el Ámbito Nacional (2024) y el Gran Premio de Honor del Salón de Artes Visuales de la Provincia de Salta (2021). Sus obras integran las colecciones del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, el Museo Timoteo Navarro de Tucumán y los museos de Bellas Artes y de Arte Contemporáneo de Salta, entre otras instituciones.

*Columen puede visitarse de martes a viernes, de 11 a 19.30 (último ingreso), y los sábados y domingos, de 10 a 19:30, en el Museo Nacional de Bellas Artes (Av. del Libertador 1473, C. A. B. A.).

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[Fotos: prensa MNBA]