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La inminente oferta del Manchester City por Enzo Fernández: la condición que pondría el Chelsea para transferirlo

El mediocampista de la selección argentina es uno de los grandes protagonistas del mercado de pases

Enzo Fernandez, antes del triunfo del Chelsea ante el Fulham (Reuters/Matthew Childs)
Enzo Fernandez, antes del triunfo del Chelsea ante el Fulham (Reuters/Matthew Childs)
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El Manchester City prepara una oferta formal por Enzo Fernández antes del cierre del mercado de pases en Inglaterra, con el mediocampista argentino ya dispuesto a dar el paso. El Chelsea, dueño de su contrato, fijó sus condiciones: solo lo cede si el dinero es el correcto y si puede reforzar el plantel con lo que reciba.

La información la confirmó este martes el periodista especializado en transferencias Fabrizio Romano, quien publicó en sus redes sociales que los Citizens están listos para presentar una propuesta formal. “El Manchester City está por enviar una oferta formal antes del cierre del mercado por Enzo Fernández. El City quiere intentarlo de nuevo y Enzo ha abierto las puertas al traspaso. El Chelsea mantiene que solo lo vende si el dinero es el correcto y si pueden mejorar el plantel”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter).

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Horas más tarde, el mismo periodista amplió la información con un segundo mensaje que despejó las dudas sobre la postura del propio jugador: “Enzo Fernández tiene luz verde para ir al Manchester City, ya que está abierto al traspaso y a reunirse con Enzo Maresca. La oferta del City está por enviarse y depende del Chelsea”, detalló Romano.

La figura de Enzo Maresca aparece como un factor determinante en esta operación. El técnico italiano, que dirigió a Fernández durante su etapa en Stamford Bridge, es quien impulsó la llegada del volante a su nuevo proyecto en el Etihad Stadium. Para el City, el argentino representa el reemplazante natural de Rodri, el mediocampista español que dejó un vacío difícil de cubrir en el centro del campo de Pep Guardiola.

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La distancia entre lo que ofrece el City y lo que exige el Chelsea es el único obstáculo que queda por salvar. Según informó TyC Sports, los Citizens estaban dispuestos a desembolsar alrededor de 120 millones de euros, mientras que los londinenses no aceptarán nada por debajo de los 140 millones (alrededor de USD 160 millones). Una brecha de 20 millones que, con el mercado a punto de cerrarse, podría achicarse en las próximas horas si el City decide estirar su propuesta inicial.

El entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, ya anticipó en su última conferencia de prensa que la situación se resolverá pronto. “En el fútbol, no me sorprende nada. Veremos esta semana… Mi deseo es que sepamos qué pasará en el futuro, pero veremos esta semana”, declaró el técnico español tras el triunfo 3-2 de su equipo ante el Fulham, partido en el que Fernández no fue titular. En ese mismo encuentro, hinchas del Fulham abuchearon al argentino en su estadio, tal como ya había ocurrido en Stamford Bridge con un sector de la propia afición del Chelsea, molesta con la posible salida del jugador.

Fernández llega a esta instancia del mercado con 25 años y un palmarés que lo posiciona entre los volantes más cotizados del mundo. Campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022, el bonaerense estuvo a un paso de repetir la hazaña en el Mundial de Norteamérica 2026, donde fue protagonista en la semifinal ante la propia Inglaterra: convirtió el gol que lideró la remontada albiceleste con un derechazo al ángulo, festejo del Topo Gigio incluido, que encendió a los hinchas argentinos y generó malestar en el país anfitrión.

Su relación con el Chelsea no atraviesa el mejor momento. Más allá de su peso en el mediocampo, la falta de titularidad en el último partido y los roces con parte de la hinchada anticipan que su ciclo en Londres podría llegar a su fin antes de que concluya la semana. TyC Sports señaló que Alonso ya comenzó a prepararse para afrontar el segundo semestre sin él.

El Manchester City incorporó recientemente al marroquí Ayyoub Bouaddi, pero esa operación no cerró el interés por Fernández. Para los Citizens, el argentino es un perfil distinto, con mayor experiencia internacional y capacidad para liderar el mediocampo en competencias como la Champions League. La oferta formal, según Romano, es inminente.

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