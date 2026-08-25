Brasil: una joven fue secuestrada por su expareja y la encontraron encadenada a una cama después de cinco días

Emiliane Tamara Nunes Carvalho fue rescatada en Goiás, Brasil, después de pasar cinco días secuestrada por su expareja

Guardar

Emiliane Tamara Nunes Carvalho, de 24 años, fue rescatada después de permanecer cinco días secuestrada en una vivienda de Goiás, Brasil. La Policía Militar la encontró encadenada a una cama, con las manos y los pies inmovilizados y una máscara de gas en el rostro, dentro de una habitación insonorizada que había sido acondicionada para mantenerla cautiva durante un período prolongado. Por el hecho fue detenido Ailton Rodrigues de Souza, de 46 años, su expareja.

La investigación comenzó después de que la familia denunciara la desaparición de la joven. Los antecedentes de violencia que Emiliane había denunciado contra Rodrigues de Souza llevaron a los investigadores a considerarlo el principal sospechoso. La Policía estableció que había alquilado una vivienda en el barrio Jardim América Tres y comenzó a seguir sus movimientos hasta localizar el automóvil que utilizaba.

PUBLICIDAD

Según la reconstrucción del caso, el hombre intentó escapar cuando fue interceptado por los agentes, pero fue perseguido y detenido. Luego, la Policía allanó la vivienda y encontró a Emiliane dentro de una habitación especialmente preparada para el cautiverio. En el lugar había paneles que impedían ver hacia el interior, además de cadenas de hierro, esposas, sogas y reservas de comida.

La cantidad de alimentos almacenados y las condiciones de la habitación llevaron a los investigadores a considerar que el secuestro había sido planificado y que Rodrigues de Souza pretendía mantener a la joven encerrada durante mucho tiempo. También encontraron una carta dirigida a la familia de Emiliane, firmada por ella, en la que pedía que no llamaran a la Policía. La principal hipótesis es que el hombre la obligó a firmarla.

PUBLICIDAD

La citó para hablar de sus hijos y terminó secuestrada

El secuestro ocurrió el lunes 17 de agosto. Ese día, Emiliane salió de su casa rumbo a un centro estético y posteriormente tenía previsto encontrarse con su expareja para hablar sobre la manutención de los dos hijos que tienen en común, de 2 y 4 años.

La Policía encontró a la joven encadenada a una cama dentro de una habitación insonorizada preparada para un cautiverio prolongado (Infobae en Vivo)

El encuentro estaba pactado en una distribuidora de bebidas que ambos compartían en Goiás. Según el relato de la joven, Rodrigues de Souza no quiso hablar sobre los niños sino que le exigió que retomara la relación. Emiliane se negó y, en ese momento, el hombre utilizó un paño o tela impregnado con una sustancia cuya composición todavía no fue determinada para cubrirle la boca y el rostro.

PUBLICIDAD

La joven intentó resistirse, pero perdió el conocimiento. Cuando volvió en sí, ya estaba inmovilizada dentro de la habitación donde permanecería cautiva durante los siguientes cinco días.

De acuerdo con su testimonio, Rodrigues de Souza le dijo que nunca volvería a salir de la vivienda y que ese lugar sería el nuevo hogar de ambos. También le habría dicho que su propia vida había terminado y que la de ella terminaría junto con la suya.

La habitación había sido insonorizada para evitar que los gritos pudieran ser escuchados desde el exterior y contaba con elementos destinados a mantenerla inmovilizada. La máscara de gas que llevaba puesta al momento del rescate también habría sido utilizada para impedir que pudiera pedir ayuda.

PUBLICIDAD

Los antecedentes de violencia que ya había denunciado

El secuestro fue el episodio más extremo de una serie de hechos que Emiliane había denunciado después de separarse de Rodrigues de Souza en diciembre de 2025. Según su testimonio, el hombre no aceptó el final de la relación y comenzó a hostigarla y amenazarla. “Vos sos mía o no sos de nadie”, era una de las frases que, según la joven, le repetía su expareja.

La investigación se activó por la denuncia de desaparición y por los antecedentes de violencia que Emiliane ya había presentado contra Rodrigues de Souza (Infobae en Vivo)

Entre los episodios denunciados aparecen el daño de las ruedas de su automóvil con el objetivo de provocar un accidente, la contaminación del tanque de agua de su vivienda con soda cáustica, pintadas en su casa y un ingreso no autorizado a su domicilio.

PUBLICIDAD

Las denuncias también quedaron bajo análisis después del secuestro. La investigación apunta a determinar por qué las autoridades no habían podido confirmar previamente que Rodrigues de Souza estuviera detrás de esos ataques. Cuando la familia denunció la desaparición de Emiliane, los antecedentes permitieron concentrar la búsqueda sobre él.

La encontraron con múltiples lesiones

Emiliane fue rescatada con lesiones en distintas partes del cuerpo. Presentaba quemaduras y descamación en los labios, quemaduras en el interior de la boca, dolor y dificultad para tragar y lesiones en los ojos. También tenía hematomas, las manos hinchadas y lastimadas y marcas en los brazos, los pies, las piernas y el cuello, compatibles con las distintas ataduras.

PUBLICIDAD

La joven contó además que durante los primeros días posteriores al rescate tenía dificultades incluso para mirar la pantalla de un teléfono celular debido al dolor que le provocaba la luz.

El caso incorporó además una nueva denuncia después de la liberación: Emiliane afirmó que fue víctima de abusos sexuales durante los cinco días que permaneció cautiva.

Según el testimonio de Emiliane, su expareja la citó para hablar de la manutención de sus hijos y la secuestró tras exigirle retomar la relación (Infobae en Vivo)

“Podríamos haber pasado muchos años ahí”

Después de ser liberada, la joven agradeció el apoyo de su familia, de sus vecinos y de las personas que participaron de su búsqueda. Su testimonio también permitió dimensionar el temor que tuvo durante el cautiverio y la posibilidad de que la situación se prolongara.

PUBLICIDAD

“Yo quiero decir de corazón muchas gracias por todo. Muchas gracias. Me sentí realmente muy acogida. Si no fuera por el esfuerzo de mi familia, de mi barrio, de mi ciudad, no estaría acá para contar la historia”, expresó.

Emiliane aseguró que su expareja no tenía intención de liberarla y que contaba con los elementos necesarios para mantenerla encerrada durante mucho tiempo. “Él nunca me hubiera dejado salir de ahí. Él nunca, nunca, nunca. Él estaba muy abastecido. Podríamos haber pasado muchos años ahí”, afirmó.

Rodrigues de Souza quedó detenido y el sábado se confirmó su prisión preventiva. La investigación se encuentra todavía en una etapa inicial: la acusación comenzó centrada en el secuestro y deberá ampliarse a partir de la denuncia de abuso sexual y de los demás hechos de violencia que la víctima atribuye a su expareja.

PUBLICIDAD

El caso también puso bajo la lupa las denuncias realizadas por Emiliane antes de su desaparición y la respuesta que recibió frente a una escalada de violencia que terminó con ella encerrada, encadenada y aislada dentro de una habitación preparada específicamente para su cautiverio.

–

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.