Vicentico y Abel Pintos abrieron el Tango BA Festival y Mundial 2026 en una noche histórica

Abel Pintos cantó "Sus ojos se cerraron" y "Pasional" junto a la Camerata Argentina de Cuerdas, en una noche que definió como "muy emocionante"

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Abel Pintos y Vicentico, dos cantantes supuestamente ajenos al género musical porteño por excelencia, protagonizaron la apertura de Tango BA Festival y Mundial 2026, el miércoles por la noche en la Usina del Arte junto a la Camerata Argentina de Cuerdas, dirigida por Pablo Agri.

Además, por primera vez en su historia, la Orquesta del Tango de la Ciudad de Buenos Aires —un “emblema”, según definió el conductor Fernando Bravo, anfitrión de la noche— abrió el festival con sus dos directores titulares al frente: Juan Carlos Cuacci y Néstor Marconi. Cuacci tomó la batuta para liderar la formación que interpretó “Che Buenos Aires”, “Eclipse” y “Allegro Tangabile”. Luego, Marconi condujo “La última cita” y una selección de temas propios y de Julián Plaza. El repertorio no fue azaroso: como custodio de una identidad, la orquesta trazó un recorrido que va de los clásicos a obras menos transitadas de compositores de generaciones anteriores, entre ellos Raúl Garello, Osvaldo Piro y Astor Piazzolla. La invitada de esa primera parte fue Milagros Amud, recibida con gritos desde la platea. Con una voz potente y dramática, la cantante —que se perfiló hacia el repertorio tanguero durante su paso por el programa La Voz— encaró los versos de “Volver” ante una sala entregada.

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La segunda parte del concierto pertenecía a la Camerata Argentina de Cuerdas, bajo la conducción de Pablo Agri y con arreglos de Cristian Zárate. Vicentico entró al escenario como un músico más del conjunto: se sentó frente al micrófono con una guitarra y arrancó con “El último café”, a modo de calentamiento. Después llegó “Tinta roja”, con la que el cantante desplegó toda su potencia vocal. Unos minutos después, le cedió el lugar a Abel Pintos, quien tomó el micrófono e interpretó “Sus ojos se cerraron” y “Pasional”, el tango que cerró la noche. Al terminar, se dirigió al público con una declaración que resumió el clima de la velada: “Sepan disculparme. Esta es una de las cosas más emocionantes de mi carrera”. Enumeró los motivos: la agrupación que lo acompañaba, cantar tango en Buenos Aires y la presencia de su padre entre el público.

Vicentico, cantante de Los Fabulosos Cadillacs, interpretó "El último café" y "Tinta roja" junto a la Camerata Argentina de Cuerdas

En la previa del espectáculo musical, tomaron la palabra Jorge Macri, jefe de gobierno, y Gabriela Ricardes, ministra de Cultura. “Buenos Aires es la capital mundial del tango, pero lo más importante es que el tango se ha vuelto mundial. Conquistó cada rincón del planeta y sigue transformándose, combinando a los clásicos con los nuevos. Para nosotros es un orgullo cuidar este patrimonio y, al mismo tiempo, brindarle una oportunidad al talento argentino para que pueda vivir de lo que lo apasiona. Estamos cuidando un patrimonio inmaterial de la humanidad y tenemos que seguir protegiéndolo y alimentándolo”, sostuvo Macri.

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Por su parte, la ministra Ricardes afirmó: “Es un Festival que crece en cantidad, en calidad y, sobre todo, en generación de sentido para una Ciudad que tuvo la suerte de ver nacer al tango y tiene la enorme responsabilidad de preservarlo y compartirlo con el mundo. Las 800 parejas de más de 40 países inscriptas en el Mundial hablan de ese alcance. Esta es una edición para disfrutarla y vivirla como participante, espectador, bailarín o milonguero. En agosto, Buenos Aires es tango”.

Tango BA Festival y Mundial: todo lo que hay que saber

El Tango BA Festival y Mundial 2026 se extenderá hasta el 2 de septiembre en Buenos Aires, con una programación de 15 días que reúne a más de 2.000 artistas en más de 50 sedes distribuidas en 34 barrios porteños. El evento, organizado por el Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con dirección artística de Gustavo Mozzi, despliega conciertos, milongas, clases y exhibiciones de danza, proyecciones, muestras y una feria de productos en teatros, centros culturales, museos, bares notables y espacios barriales.

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De izq. a der.: Gabriela Ricardes, ministra de Cultura; Gustavo Mozzi, director de Tango BA; y Jorge Macri, jefe de gobierno de Buenos Aires

El cartel incluye al Sexteto Mayor, Sandra Mihanovich, Néstor Marconi, José Colángelo, Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto, Franco Luciani, Julieta Laso, Adriana Varela, El Arranque, Guillermo Fernández, la Orquesta Típica Fernández Fierro, Hugo Rivas y Johana Copes, entre muchos otros. El cierre del festival tendrá lugar el domingo 30 de agosto a las 20 en el Teatro Colón, con el Sexteto Mayor —que celebra 53 años de trayectoria— como protagonista junto al bandoneonista japonés Ryota Komatsu y su quinteto.

El Campeonato Mundial de Baile, que convoca a casi 800 parejas de 47 países —clasificadas en 26 competencias preliminares realizadas en Argentina y en distintos puntos del mundo—, desplegará sus rondas clasificatorias, cuartos de final y semifinales en la Usina del Arte. Las finales de las categorías Tango de Pista y Tango Escenario se disputarán el martes 1° y el miércoles 2 de septiembre en el Teatro Gran Rex.

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La política de entradas varía según la sede: en la Usina del Arte, el Teatro Colón y el Centro Cultural 25 de Mayo el acceso es libre y gratuito con reserva previa desde 72 horas antes del evento; en el Auditorio Belgrano, el Cine Teatro El Plata y el Teatro Gran Rivadavia el ingreso es por orden de llegada hasta agotar la capacidad; y el resto de las sedes también ofrecen entrada libre y gratuita bajo la misma modalidad. La programación completa y las entradas están disponibles en la web de Tango BA.