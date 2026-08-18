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Uno de cada tres jóvenes que tiene deudas le debe a prestamistas o financieras informales

Un informe privado asegura que cada vez más jóvenes recurren a préstamos por fuera de los canales formales para afrontar sus gastos

Primer plano de dos manos sosteniendo una pila de billetes de cien pesos argentinos. Al fondo, un sillón verde, un suelo de madera y libros apilados
Los menores de 35 años presentan tasas de mora superiores al 25%
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El endeudamiento atraviesa a todos los grupos etarios, pero su impacto adquiere una dimensión particularmente fuerte entre los más jóvenes. El 77% de las personas de entre 18 y 39 años se endeudó, frente al 53,7% de los mayores de 60. Además, en ese segmento también es mayor la recurrencia a fuentes de financiamiento informales.

Así surge de una encuesta de la consultora Zentrix, la cual precisa que entre quienes tienen entre 18 y 39 años, el 35,8% tomó deuda con prestamistas o financieras informales, una proporción que se reduce al 7% entre los mayores de 60. Así, el grupo con menor respaldo patrimonial aparece, al mismo tiempo, como el más expuesto a las alternativas de crédito de mayor costo y menor regulación. El 51,1% de los jóvenes está endeudado con bancos, billeteras o tarjetas del sistema formal.

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Sucede que los menores de 35 años presentan tasas de mora superiores al 25% y, según el tipo de acreedor, los niveles llegan a alcanzar picos de hasta el 50%, de acuerdo a un informe del Centro de Estudios de la Ciudad, con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert.

Expulsados del acceso al crédito formal y ante la necesidad de afrontar las deudas ya tomadas, muchos jóvenes terminan recurriendo a prestamistas informales o entidades no reguladas. Esta alternativa, lejos de ofrecer una solución sostenible, suele implicar costos significativamente más altos y condiciones mucho más exigentes.

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Expulsados del acceso al crédito formal y ante la necesidad de afrontar las deudas ya tomadas, muchos jóvenes terminan recurriendo a prestamistas informales o entidades no reguladas. REUTERS/Francisco Loureiro
Expulsados del acceso al crédito formal y ante la necesidad de afrontar las deudas ya tomadas, muchos jóvenes terminan recurriendo a prestamistas informales o entidades no reguladas. REUTERS/Francisco Loureiro

Los riesgos asociados incluyen tasas de interés elevadas, ausencia de mecanismos claros de reclamo y, en muchos casos, prácticas de cobranza intimidatorias o abusivas.

Toda esta situación deriva en gran medida de que el 85,5% de los jóvenes de entre 18 y 39 años llega al día 20 del mes sin dinero disponible, frente al 60,6% de quienes tienen entre 40 y 59 años. “La juventud no solo gana menos: se queda sin colchón mucho más temprano en el mes”, destacó Zentrix.

En términos generales, indicó la consultora, el endeudamiento se alejó de la lógica del consumo aspiracional y pasó a estar cada vez más vinculado con la necesidad de cubrir gastos básicos. El 61,9% de los encuestados tomó deuda durante los últimos seis meses y, entre ellos, el principal motivo fue que los ingresos no alcanzaron para cubrir las necesidades esenciales: así lo señaló el 53,7%. En segundo lugar quedaron las subas de tarifas y servicios, con el 23,1%, mientras que la compra de bienes durables explicó apenas el 11,5% de los casos.

Los datos muestran así un cambio en el destino del crédito: la deuda dejó de funcionar principalmente como una herramienta para financiar proyectos o compras de mayor valor y pasó a utilizarse para sostener el consumo cotidiano y llegar a fin de mes.

En promedio, el 66% de las personas agota sus ingresos antes o, como máximo, el día 20 del mes. Apenas el 9,3% consigue llegar a fin de mes con capacidad de ahorro.

Primer plano de dos manos en un mostrador de madera, intercambiando un fajo de billetes de Pesos Argentinos a través de una bandeja metálica de ventanilla.
El 66% de las personas agota sus ingresos antes o, como máximo, el día 20 del mes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado, la encuesta revela que la evaluación negativa de la economía personal (42,8%) y, sobre todo, la de la economía nacional (61,8%) muestran que buena parte de la sociedad ya no lee el presente como un ajuste transitorio sino como un régimen de vida marcado por la restricción.

“La distancia de 19 puntos entre cómo cada uno evalúa su bolsillo y cómo evalúa al país sugiere que el deterioro percibido excede la experiencia individual: se lee como diagnóstico colectivo, no solo personal”, explica.

En esta línea, Santiago Poy, doctor en Ciencias Sociales y vicerrector de Investigación del CIAS, detalló en Infobae en Vivo, a partir de un estudio focalizado en barrios populares, que “el 75% de los jóvenes dice que la economía empeoró en los últimos doce meses”. Asimismo, señaló que el 60% de los consultados reportó ajustes en el consumo familiar, especialmente en alimentación y artículos básicos.

Y agregó que el 57% reporta que en sus familias se tomó deuda para afrontar gastos corrientes. Identifican la falta de trabajo, la inflación y la pobreza como los principales problemas.

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