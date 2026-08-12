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Cómo se escribe según la RAE: walkie-talkie, alternativas

La Real Academia Española tiene como principal función el velar por la lengua española ante su continua adaptación a las necesidades de los hablantes

Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)
Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)
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En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener relevancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre será benéfico en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que una persona posee; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

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Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien escrito habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

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En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, a través de la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversas recomendaciones para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

Usos y ejemplos

Adaptaciones como walkitalki o wokitoki (según se pronuncie) y expresiones como transceptor portátil son alternativas adecuadas al extranjerismo walkie-talkie .

En las noticias se pueden ver frases como las siguientes: «Los mejores Walkie Talkies con radio FM para poder comunicarte e informarte sin necesidad de luz», «Cinco walkie talkies infantiles para jugar, potenciar la comunicación y acompañar sus aventuras» o «Este set de walkie-talkies es el regalo ideal para que tus hijos pasen todo el verano jugando a los espías».

La forma inglesa walkie-talkie , que alude a un pequeño aparato que permite comunicarse en distancias cortas, puede adaptarse al español como walkitalki o wokitoki : la primera es frecuente en el español de España y la segunda responde a la pronunciación habitual en el español americano , según el Diccionario panhispánico de dudas . Además, en varios países se usa la forma boquitoqui . Sus plurales son regulares ( los walkitalkis , los wokitokis y los boquitoquis ).

Aunque es preferible walkitalki a walki-talki , por reflejar la pronunciación como una sola palabra, la forma con guion es aún mayoritaria en el uso. Su plural es los walki-talkis .

Coloquialmente, es frecuente el acortamiento walki (mejor que walkie o walky ), con plural walkis .

También es posible recurrir a expresiones equivalentes, como transmisor-receptor (plural transmisores-receptores ), transceptor o radioteléfono (portátil) , de acuerdo con la obra antes citada. En cualquier caso, todas estas opciones son nombres comunes, por lo que se escriben con minúsculas .

Por todo ello, en los ejemplos se podría haber escrito «Los mejores walkitalkis/wokitokis/boquitoquis con radio FM para poder comunicarte e informarte sin necesidad de luz», «Cinco transmisores-receptores infantiles para jugar, potenciar la comunicación y acompañar sus aventuras» y «Este set de transceptores portátiles es el regalo ideal para que tus hijos pasen todo el verano jugando a los espías».

Si, por cualquier razón, se mantiene el extranjerismo, lo apropiado es resaltarlo con cursiva (o comillas), como lo hace el Diccionario de la lengua española .

¿Qué es la RAE?

La RAE vela por el idioma español. (RAE)
La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.

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