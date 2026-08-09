Cultura
Agregar Infobae enGoogle

Salí a caminar y volví con un libro: cómo escribí ‘El nombre de todos los sonidos del bosque’

Durante años, salir fue la excusa para no estar del todo presente. Aquí el autor de esta colección de cuentos revela cómo esos desvíos y demoras dieron forma a cada uno de sus relatos

Santiago Craig portada
'El nombre de todos los sonidos del bosque' (Tusquets, 2026) reúne siete cuentos de Santiago Craig atravesados por la paternidad, la maternidad, la soledad y los afectos
Guardar

Escribí estos cuentos caminando. Si hay algo que hago, cuando puedo, es irme. Y estos cuentos los escribí yéndome a caminar. Paraba, claro, a veces, estaba quieto en un banco de plaza, abajo de una sombra, cerca de la calesita, en un café, en la cocina de mi casa, en la puerta del colegio de los chicos, en la fila del supermercado Coto de Amenábar, en la ducha, en una reunión laboral con gente que se llamaba casi siempre Adriana o Marcelo, sentado y asintiendo, ganando buenamente el pan o sosteniendo, en la terraza de la que fuera mi casa eventual, con broches a una soga larga, sábanas que me gustaba ver inflarse y desinflarse como buches anfibios.

Durante unos años, caminé y me detuve, me fui a estos cuentos. Porque irse, quiero decir, no estar, requiere casi siempre una excusa. Para poder correrse a un costado de las cosas hay que decir o hacer saber o, como mínimo, hacerse saber a uno mismo, que uno mismo está yendo a algún lado, haciendo algo, ocupado en un asunto, de ser posible, una urgencia. Estos cuentos que escribí me los conté yéndome, caminando. Me los inventé necesarios. Cuentos de necesidad y urgencia.

PUBLICIDAD

Siempre digo casi lo mismo. Porque soy inevitablemente yo. Esto de que escribir es estar y no estar, quedarse y a la vez irse. Inventarse la responsabilidad de sostener un mundo imaginado. “Sí, llegué tarde a la reunión, pero había dejado a ese chico hamacándose, ya era de noche, estaba bastante fresco: tenía que saber si iba a poder pasar o no el récord de su oponente chino japonés coreano”; “Ya voy a volver, me ocupo de la cena, pero antes tengo que ver cómo llega desde el río ese hombre que imaginé a su trabajo imaginado en sepia, en blanco y negro, en los años que repongo de una memoria ajena”. Eran esas mis excusas verdaderas y nunca dichas durante esos años en los que me demoraba de más, me deambulaba en estos cuentos.

Hay un montón de maneras de escribir cuentos; hay teorías, incluso, hay manuales, cursos, esquemas. He visto, he escuchado, he leído. En algunas, pareciera que se trata de acertar, dar en el blanco. Para escribir un cuento es necesaria la disciplina, la técnica, la precisión que dirija nuestras intenciones al centro de la cosa, al nudo de la cuestión. Hay, en esos cuentos hechos así, además del nudo, el inicio, el desenlace. La imagen es esa, un poquito pava, sé, pero la puedo usar, me es adecuada. Pareciera que, con pericia, para escribir el cuento, hubiera que apuntar, largar la flecha y hacerla ir recta enhebrando su trama áurea, mientras recorre el camino indicado en su tensión, en su fuerza, en su propósito, hasta acertar a la forma circular y preexistente. O eso de armar un reloj también se dice, todo parece ir por el lado de los círculos y las flechas.

PUBLICIDAD

Primer plano de unos pies con zapatillas deportivas grises y blancas caminando sobre un pavimento oscuro y mojado. El fondo muestra edificios y luces desenfocadas.
Los cuentos de El nombre de todos los sonidos del bosque se gestaron en plazas, veredas, filas de supermercado y reuniones de trabajo, cuenta Santiago Craig (Imagen Ilustrativa Infobae)

Están buenas esas maneras, dan resultados gloriosos. A veces. Deslumbrantes. Efectivos, sobre todo. Pareciera. Hay quien dice. He visto, he escuchado, he leído. Yo qué sé, capaz soy medio vago, pero a mí me gusta más otra. Cuando leo y cuando escribo. Una que antes que nada, tira y clava en algún lugar una flecha. La deja reverberar y se asombra de vivir en un mundo en el que esas cosas pasen. Es un montón, quiero decir, que existan flechas y fuerza de voluntad, que algo pueda erigirse así, volar de un lado a otro, quedar clavado y temblando.

En ese punto, puede ser que empiecen mis paseos. En no saber por qué hay, puede haber, una flecha ahí clavada. Y en no dejar que sea solamente enigma y arbitrariedad, capricho. Deambulando alrededor de esas flechas que, sí, basta de la analogía pobre, elemental, se entiende ¿no? son imágenes, personajes, escenas, ideas. Rodeándolas y merodeando hasta armar el surco que dé forma al blanco en el que la flecha se clava. Un blanco imperfecto, a medida, hecho para ella. No es hacer trampa dibujar el blanco en torno a la flecha: es jugar a que el acierto no se crea tan importante, es armar un sentido propio.

Escribí estos cuentos caminando. Dibujando blancos alrededor de las flechas. Entonces, cuando lo que había ahí era una mujer soñando, yo caminaba alrededor para inventarle el sueño y daba otra vuelta más para ver qué iba a pasar cuando se despertara y otra para encontrarme a los que andaban cerca, en el bosque o en el campo en el que vivía, y otra para que se dijeran cosas, y otra para que pudieran o no encontrarse. Y cuando lo que había ahí era una mujer escribiendo cartas sola y lejos, yo caminaba alrededor para saber qué le daba miedo y qué no y daba otra vuelta para ver cómo se apoyaba la mano en el estómago y otra para enterarme de que su bebé nacía saludando y otra para hacer que alguien llegara hasta su casa con ofrendas.

Al final, estos cuentos son el dibujo de esos recorridos. Esas formas de irme. De los paseos, creo, se vuelve siempre con algo y puede uno compartir con los demás la anécdota, el devaneo, los paisajes, las historias, un modo de haber visto sin explicar ni entender, el tiempo aparte, el asombro.

Temas Relacionados

Santiago CraigLiteraturaLibrosLiteratura argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un retrato de Charli XCX llegó a la colección de un importante museo

La imagen, tomada en 2023 por la fotógrafa Harley Weir, se exhibe en la National Portrait Gallery de Londres y acompaña el lanzamiento de ‘Music, Fashion, Film’

Un retrato de Charli XCX llegó a la colección de un importante museo

Silvia Plager: “Hay una rebeldía en la vejez: queremos ser vistos y tratados como personas”

A los 83, acaba de publicar una nueva novela, “Sin canje”, en la que, con el humor y la ironía que son marca de su estilo, explora temas íntimos del universo femenino. “Tengo la energía de una mujer de 39, 40”, asegura

Silvia Plager: “Hay una rebeldía en la vejez: queremos ser vistos y tratados como personas”

Violaine Bérot, la escritora que cambió la IA por la montaña: “Tengo miedo en la ciudad pero no en mi casa, porque no hay humanos”

Dejó su trabajo en tecnología y se fue a criar cabras. Su último libro traducido habla de una mujer que parió sin saber que había estado embarazada. Se presenta este domingo en la Feria de Editores.

Violaine Bérot, la escritora que cambió la IA por la montaña: “Tengo miedo en la ciudad pero no en mi casa, porque no hay humanos”

De Hiroshima a Stalingrado: así se construyó el documental ‘Segunda Guerra Mundial con Tom Hanks’

Mary Donahue, responsable de producción de History Channel, revela los desafíos de más de una década de trabajo detrás de la serie que reexamina el conflicto más devastador del siglo XX

De Hiroshima a Stalingrado: así se construyó el documental ‘Segunda Guerra Mundial con Tom Hanks’

Morgan Freeman, a punto de cumplir 90, sigue sin entender por qué su voz fascina al mundo

El actor afroamericano dice que se da cuenta del impacto de su barítono solo porque “me lo dicen”. Mientras tanto, regresa a la tercera temporada de ‘Lioness’ y produce un disco de blues

Morgan Freeman, a punto de cumplir 90, sigue sin entender por qué su voz fascina al mundo

DEPORTES

Murió Jorge Messi, en vivo: la familia se prepara para el último adiós y los hinchas dejaron mensajes de apoyo a Lionel en el cementerio

Murió Jorge Messi, en vivo: la familia se prepara para el último adiós y los hinchas dejaron mensajes de apoyo a Lionel en el cementerio

El divertido cruce entre Arruabarrena y Guillermo Barros Schelotto tras el empate entre Boca y Vélez: “Me voy porque él pide que me vaya”

El álbum de fotos de las vacaciones de Enzo Fernández junto a Valu Cervantes y sus hijos en un paradisíaco destino

La historia completa detrás de la primera foto que Jorge Messi le sacó a Lionel en Barcelona

Donald Trump promueve la llegada de la IndyCar a Washington con obras y renovaciones por los 250 años de Estados Unidos

TELESHOW

Al borde del llanto, La Joaqui contó cómo Pampita la ayudó a salir adelante después de su separación de Luck Ra

Al borde del llanto, La Joaqui contó cómo Pampita la ayudó a salir adelante después de su separación de Luck Ra

Qué pasará con los perros rescatados por Leandro Rud tras su muerte: el gesto de amor de Mariana Brey

Hernán Casciari contó el origen de la historia de “Canelones”: “Se juntó un enorme sentimiento de culpa”

Sangre, venganza y humanidad: Emmanuel Degracia encarna al mítico Sweeney Todd en su regreso al teatro argentino

De Springfield a Buenos Aires: los guiños de Los Simpson a la pasión argentina por la serie animada

INFOBAE AMÉRICA

Juegos Centroamericanos y del Caribe: Honduras por primera vez podría ser anfitriona en 2029

Juegos Centroamericanos y del Caribe: Honduras por primera vez podría ser anfitriona en 2029

Comedores comunitarios refuerzan la alimentación del voluntariado en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo

Costa Rica registra un aumento del 18% en casos de dengue en 2026 y supera los 2,400 contagios

Rusia y Ucrania intercambiaron una nueva ola de ataques mientras Zelensky pide a sus socios más misiles Patriot

Un retrato de Charli XCX llegó a la colección de un importante museo