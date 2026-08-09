Morgan Freeman, a punto de cumplir 90, sigue sin entender por qué su voz fascina al mundo

Morgan Freeman, a sus 89 años, sigue en plena actividad y resta importancia al impacto de su voz: "Aún no me he dado cuenta. Solo me lo dicen" (Foto: REUTERS/Eduardo Muñoz)

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Morgan Freeman insiste en que todavía no entiende el alboroto que genera su voz. El actor, ganador del Óscar, de 89 años, ha interpretado a Dios y a presidentes, y es el narrador favorito de los documentalistas más reconocidos. Sin embargo, sigue restando importancia al impacto de su inconfundible y resonante barítono.

Freeman, cuya carrera no despegó hasta más tarde en su vida, está cerca de convertirse en nonagenario, pero sigue en plena actividad. Está retomando su papel de Edwin Mullins, el secretario de Estado de Estados Unidos, en la tercera temporada del thriller de espionaje Lioness de Taylor Sheridan en Paramount+, que también tiene como protagonistas a Zoe Saldaña y Nicole Kidman. El actor afroamericano además siente la responsabilidad de preservar el blues: es fundador de un club de blues en vivo en Clarksdale, Misisipi, y produjo y narró un disco que saldrá en agosto.

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Recientemente habló sobre su trabajo en el universo Sheridan, sobre esa voz y cómo elige sus proyectos.

—Taylor Sheridan ha atraído a una larga lista de estrellas de cine a sus proyectos. ¿Qué tiene su escritura que hace que sus series sean tan atractivas?

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—Su escritura tiene más que ver con la experiencia humana, lo que las personas realmente están viviendo, emocionalmente, en muchos casos. Eso se vio mucho en Yellowstone y, en realidad, se observa mucho en cualquiera de sus guiones. Y aquí, en Lioness, en el caso de Joe [el personaje de Zoe Saldaña], por ejemplo, trata con una mujer cuya vida está en peligro muy a menudo. Tiene hijos y un esposo. Toma decisiones y tiene que considerar estas cosas. Se necesita coraje para escribir sobre temas así, y Taylor parece tenerlo de sobra.

—Antes no se veía a muchas estrellas de cine sumándose a series episódicas. ¿Por qué ahora tantas lo hacen?

—Hay más trabajo en la televisión por streaming que en las películas que llegan a los cines. Si la gente puede quedarse en casa y ver algo extraordinario, eso es lo que hará. Por eso Warner Bros., Paramount y Hulu, todas ellas tienen estas plataformas de streaming.

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Morgan Freeman retoma su papel de Edwin Mullins, secretario de Estado, en la tercera temporada de 'Lioness', la serie de espionaje de Taylor Sheridan (Foto: Lauren Smith/Paramount+)

—En la serie, interpreta a un funcionario del gobierno en un momento en el que hay tanta inestabilidad geopolítica en la vida real. ¿Siente responsabilidad en ese papel cuando la vida real a menudo refleja el arte?

—Realmente no intentamos tratar cuestiones geopolíticas contemporáneas en absoluto. Sabemos que la gente va a sacar sus propias ideas sobre lo que vio y lo que significa, pero tal y como lo presentamos, no tiene nada que ver con las situaciones actuales.

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—La serie está llena de acción, pero sus escenas tienen lugar en una sala de situaciones. ¿Cómo genera tensión cuando solo tiene la sala como escenario y su voz como instrumento?

—No tenemos que generar la tensión. Es el diálogo lo que construye la tensión cada vez que tiene que haberla. Se trata de situaciones de vida o muerte con los equipos que están allá afuera en el territorio. Así que, eso mismo, uno toma lo que tiene en el guion y lo interioriza.

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—¿En qué momento se dio cuenta de que su voz era un instrumento tan único?

—Aún no me he dado cuenta. Solo me lo dicen.

—¿A qué edad se lo dijeron por primera vez?

—No sé... 80, 75.

—Eso es difícil de creer.

—No lo crea difícil. Mi carrera ni siquiera había comenzado cuando tenía 50 años.

—¿Qué piensa cuando la gente le dice que tiene una voz y una cadencia profundas?

—“Caray”, es lo que pienso. “¿En serio? Muchas gracias”. Eso es todo. ¿Qué más se puede hacer con ello?

—¿Ha hecho algo específico para perfeccionarla a lo largo de los años?

—No. Solo intento hablar claro. Eso es todo. Lo que hay, está.

"Ya casi tengo 90 años. Los papeles que me hubiese gustado interpretar, los interpretará Denzel Washington", dijo Morgan Freeman (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

—Se ha involucrado en el blues. ¿Por qué es importante para usted?

—El blues es, en primer lugar, la herencia fundamental de Estados Unidos, y esa herencia de base pertenece a la población negra de este país. La creamos. La cuidamos — esto es blues y góspel — porque muchos de nuestros cantantes de góspel luego comenzaron a hacer blues. El dinero en el blues es mejor que el dinero por una canción góspel. Y ambas están inextricablemente unidas. No es que me haya sentado a decidir que era algo que tenía que hacer. Fue algo que se me impuso.

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Un día estaba en Clarksdale, y un par de mochileros caminaban por las calles tratando de encontrar algún lugar donde escuchar blues en Clarksdale y no había ningún lugar. Mi socio y yo, simplemente decidimos que eso no podía ser. Tenemos que hacer algo al respecto. Así que realmente no puedo decirle que ha sido una pasión toda mi vida. La necesidad de hacerlo se me impuso.

—¿Hay algún elemento clave en un guion que le haga decir que sí?

—Si alguien le ofrece un trabajo, es muy agradable si además le ofrecen un guion emocionante, pero en realidad, entran en juego dos o tres cosas. ¿Cuánto le van a pagar? Si le van a pagar lo suficiente, entonces puede pasar por alto algunos de los fallos del guion que puedan estar ahí. A veces puede mencionar cosas del guion que no le convencen, y por lo general, eso se resuelve.

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—¿Hay algún papel que aún no ha interpretado y que todavía quiera hacer?

—No. Ya casi tengo 90 años. Así que los papeles que me hubiese gustado interpretar, los interpretará Denzel Washington.

—¿Qué es lo que lo sigue impulsando a hacer arte?

—Soy como Clint Eastwood en eso: no dejes entrar al anciano. Así que, siga trabajando. Si puede levantarse de la cama y no se cae al hacerlo, entonces debe agradecerlo y seguir adelante. Así que yo trabajaré mientras pueda — mientras alguien diga: “¿Quiere hacer este papel?"

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Fuente: The New York Times