Presidente de la Corte Suprema de Costa Rica hace un llamado al diálogo y defiende la labor del Poder Judicial en medio de las tensiones institucionales

El presidente de la Corte Suprema de Justicia aseguró que el Poder Judicial continuará actuando con independencia y en apego a la Constitución Política. Crédito: Captura Poder Judicial

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El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Orlando Agüirre, hizo un llamado a la serenidad, el diálogo y el respeto entre las instituciones del Estado, al afirmar que Costa Rica atraviesa un momento que exige entendimiento y apego a los principios democráticos. En un mensaje dirigido a la ciudadanía, el jerarca defendió el papel del Poder Judicial y aseguró que la institución continuará ejerciendo sus funciones con independencia y conforme a la Constitución Política.

El pronunciamiento se produce en un contexto de creciente tensión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, luego de varios meses de intercambios públicos por temas relacionados con la seguridad, el presupuesto judicial, la independencia de las instituciones y el funcionamiento del sistema de justicia. En las últimas semanas, la presidenta Laura Fernández Delgado ha cuestionado resoluciones judiciales, ha criticado la liberación de personas detenidas por distintos delitos y ha insistido en la necesidad de impulsar reformas para fortalecer la lucha contra el crimen organizado. Por su parte, el Poder Judicial ha respondido defendiendo su independencia, el respeto al debido proceso y la obligación constitucional de resolver los casos con base en la ley y no en presiones políticas.

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Las diferencias también se han intensificado por el debate sobre los recursos destinados a la administración de justicia y por la posición asumida por ambas instituciones en distintas discusiones nacionales. Mientras el Gobierno sostiene que algunas decisiones judiciales obstaculizan los esfuerzos para combatir la delincuencia y mejorar la seguridad ciudadana, la Corte Suprema insiste en que su función es garantizar la aplicación de la ley, proteger los derechos fundamentales y preservar la separación de poderes que establece la Constitución.

En ese escenario, el presidente de la Corte Suprema recordó que la democracia costarricense se ha consolidado gracias al respeto por el Estado de derecho, el diálogo y el cumplimiento de la ley.

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“Costa Rica no llegó por casualidad a ser la democracia que hoy conocemos. Durante generaciones, nuestro país ha construido su convivencia sobre el respeto a la ley, el diálogo y el compromiso con los valores democráticos”, expresó.

La Corte Suprema afirmó que el diálogo y el respeto entre instituciones son fundamentales para fortalecer la democracia costarricense.

El magistrado sostuvo que el debate y la crítica forman parte de una sociedad democrática y son mecanismos que permiten fortalecer las instituciones, siempre que se desarrollen dentro del respeto mutuo.

“Hoy vivimos un momento que exige mesura, respeto y voluntad de entendimiento. La crítica, el desacuerdo y el debate son propios de una sociedad libre. Nos permiten revisar decisiones, corregir errores y avanzar. Así se construye el bien común: dialogando, no imponiendo”, manifestó.

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Asimismo, defendió el papel que desempeña el Poder Judicial cuando rinde cuentas sobre su gestión, solicita los recursos necesarios para garantizar la administración de justicia o fija posición respecto a los límites establecidos por la Constitución.

“Los deberes que establece la ley hacen posible el funcionamiento del Estado y la protección de los derechos de las personas. El Poder Judicial cumple con ese deber cuando rinde cuentas, cuando defiende los recursos necesarios para administrar justicia o cuando señala los límites que establece la Constitución. No busca confrontar a nadie ni obtener privilegios. Cumple con su deber”, afirmó.

El jerarca también aprovechó el mensaje para reconocer el trabajo diario que realizan los funcionarios judiciales en medio de un contexto marcado por el incremento de la criminalidad organizada y los desafíos que enfrenta el sistema de justicia.

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Destacó la labor de investigadores judiciales, fiscales, defensores públicos, juezas, jueces y el resto del personal judicial, quienes —aseguró— continúan desempeñando sus funciones pese a las condiciones complejas que vive el país.

“Y en medio de las tensiones que el país conoce, nuestras personas investigadoras, fiscales, defensores públicos, juezas y jueces, en conjunto con el personal judicial, siguen dando lo mejor de sí. Desarticulan organizaciones criminales, protegen a las víctimas, brindan seguridad jurídica, resuelven conflictos y garantizan derechos. Muchas veces lo hacen en condiciones complejas, pero siempre con rigor, independencia y, sobre todo, con compromiso”, señaló.

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El mensaje se difundió en medio de las diferencias públicas entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial por temas relacionados con seguridad e institucionalidad. Crédito: Captura transmisión Presidencia de la República

El presidente de la Corte Suprema aseguró que el compromiso institucional se mantendrá invariable y reiteró que el Poder Judicial continuará ejerciendo su labor con serenidad, firmeza e independencia.

“Por eso le digo al pueblo de Costa Rica que el Poder Judicial seguirá protegiendo los derechos de las personas con serenidad, firmeza y con la Constitución en la mano. Seguiremos abiertos al diálogo y firmes en la defensa de lo que nos corresponde resguardar”, expresó.

El mensaje concluye en momentos en que las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial atraviesan uno de sus períodos de mayor confrontación en los últimos años, con diferencias públicas sobre la forma de enfrentar la inseguridad, el alcance de las competencias de cada institución y los límites que impone la separación de poderes. Pese a ello, el presidente de la Corte insistió en que la vía para resolver las diferencias debe ser el diálogo dentro del marco democrático.

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“El Poder Judicial cumplirá, como siempre, con la parte que le corresponde”, concluyó el presidente de la Corte Suprema de Justicia.