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Mulino suma su viaje número 28 con la investidura de Abelardo de la Espriella en Colombia

La gira de un día incluye reuniones bilaterales y la participación en una ceremonia que reunirá a varios jefes de Estado y al rey Felipe VI de España.

El presidente José Raúl Mulino viajará este viernes a Cali para asistir a la toma de posesión de Abelardo de la Espriella y sostener reuniones bilaterales con autoridades colombianas. REUTERS/Aris Martinez
El presidente José Raúl Mulino viajará este viernes a Cali para asistir a la toma de posesión de Abelardo de la Espriella y sostener reuniones bilaterales con autoridades colombianas. REUTERS/Aris Martinez
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El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, realizará este viernes 7 de agosto su viaje internacional número 28 desde que asumió el poder el 1 de julio de 2024, al trasladarse a Cali, Colombia, para asistir a la ceremonia de toma de posesión del nuevo mandatario colombiano, Abelardo de la Espriella, en una agenda que también contempla reuniones bilaterales centradas en cooperación, seguridad, comercio e inversiones.

La visita tendrá lugar en un momento en que Panamá y Colombia buscan fortalecer su relación bilateral tras meses de cooperación en temas migratorios, combate al crimen organizado y desarrollo económico.

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La ceremonia de investidura se celebrará a las 3:00 de la tarde en la Arena USC de la Universidad de Cali, donde también estarán presentes jefes de Estado y otras altas autoridades internacionales.

Antes del acto protocolar, Mulino sostendrá una reunión bilateral con De la Espriella, en la que ambos mandatarios abordarán asuntos considerados prioritarios para los dos países.

Entre ellos figuran la interconexión eléctrica regional, la lucha contra el crimen organizado, la cooperación en materia de seguridad, el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales, así como una alianza para impulsar nuevas inversiones en el sector turístico.

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Torre y cables de alta tensión junto a una señal de peligro eléctrico bajo un cielo azul.
La interconexión eléctrica será uno de los temas que abordarán José Raúl Mulino y Abelardo de la Espriella durante la reunión bilateral prevista en Cali. (Eduardo Parra / Europa Press)

El mandatario panameño también tiene prevista una reunión con la ministra de Estado para la Cooperación Internacional de Emiratos Árabes Unidos, Reem Al Hashimy, con quien analizará oportunidades de colaboración e inversiones entre Panamá y el país del Golfo.

La delegación panameña estará integrada por el canciller Javier Martínez-Acha, el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, y el embajador de Panamá en Colombia, Mario Boyd Galindo.

Según informó la Presidencia panameña, las autoridades colombianas garantizaron las condiciones de seguridad para la ceremonia.

El Gobierno de Colombia desplegó un operativo especial que incluye 21 puestos de control funcionando las 24 horas, además de restricciones temporales para el transporte de carga, circulación de motocicletas, porte de armas, uso de drones, sobrevuelos de helicópteros y la aplicación de ley seca durante la jornada.

A la investidura también asistirán el rey Felipe VI de España y los presidentes Javier Milei (Argentina), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay), Laura Fernández (Costa Rica), Luis Abinader (República Dominicana), José Antonio Kast (Chile) y Nasry Asfura (Honduras), entre otros invitados internacionales.

Los desafíos en materia de seguridad en la frontera del Darién estarán entre los asuntos que analizarán Mulino y De la Espriella. /AP y REUTERS
Los desafíos en materia de seguridad en la frontera del Darién estarán entre los asuntos que analizarán Mulino y De la Espriella. /AP y REUTERS

Finalizado el acto, Mulino y la delegación oficial retornarán a Panamá ese mismo viernes.

Con esta visita a Colombia, el mandatario panameño acumulará 28 viajes internacionales en poco más de un año de gestión, una agenda enfocada de acuerdo con las autoridades en fortalecer las relaciones diplomáticas, atraer inversiones, participar en foros multilaterales y posicionar a Panamá en temas económicos y comerciales.

Desde el inicio de su administración, Mulino ha participado en eventos de alto nivel como la Cumbre del Mercosur en Paraguay, la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, además de realizar visitas oficiales y reuniones bilaterales en República Dominicana, Francia, Uruguay, Costa Rica, Brasil, Japón, Ecuador y México.

En varios de esos desplazamientos, el presidente ha promovido la estrategia de convertir a Panamá en un centro regional de inversiones y logística, impulsando proyectos vinculados al Canal de Panamá, infraestructura, energía y comercio.

Con su visita a Colombia, José Raúl Mulino alcanzará 28 viajes internacionales desde que asumió la Presidencia de Panamá el 1 de julio de 2024. (EFE/ Bienvenido Velasco
Con su visita a Colombia, José Raúl Mulino alcanzará 28 viajes internacionales desde que asumió la Presidencia de Panamá el 1 de julio de 2024. (EFE/ Bienvenido Velasco

La gira por Japón, por ejemplo, estuvo orientada a atraer inversiones y reforzar la cooperación económica, mientras que las reuniones en México y Costa Rica buscaron ampliar los vínculos comerciales y la integración regional.

La agenda internacional de Mulino también ha incluido su participación en encuentros multilaterales como la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Foro Económico Mundial y reuniones vinculadas a la CAF, además de visitas oficiales y encuentros bilaterales en distintos países.

El viaje a Colombia se incorpora a ese recorrido y estará centrado en la toma de posesión de Abelardo de la Espriella y en reuniones sobre seguridad, interconexión eléctrica, comercio, turismo y relaciones diplomáticas entre ambos gobiernos.

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