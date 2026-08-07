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La basura en los drenajes de Managua y el límite de las respuestas punitivas ante las inundaciones

Las lluvias de la onda tropical número 25 volvieron a saturar los tragantes y cauces, pese al plan de limpieza y las sanciones, y reabrieron el debate sobre recolección, infraestructura obsoleta y hábitos ambientales

Las lluvias evidenciaron que las sanciones y la limpieza previa no bastaron para evitar bloqueos en tragantes, cauces y alcantarillas, un patrón que mantiene a la capital bajo riesgo recurrente de anegamientos. (Cortesía: Alcaldía de Managua)
Las lluvias evidenciaron que las sanciones y la limpieza previa no bastaron para evitar bloqueos en tragantes, cauces y alcantarillas, un patrón que mantiene a la capital bajo riesgo recurrente de anegamientos. (Cortesía: Alcaldía de Managua)
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Las lluvias asociadas a la onda tropical número 25 volvieron a exponer en Managua que la basura sigue obstruyendo el drenaje pluvial pese al plan de limpieza previo al invierno, al endurecimiento de multas y al decomiso de vehículos aplicado por la Alcaldía de Managua, en una ciudad que enfrenta cada tormenta bajo la amenaza de inundaciones recurrentes.

El problema reaparece en un contexto más amplio de presión sobre la gestión de residuos: en Nicaragua, cada ciudadano produce en promedio 1 kilogramo de desechos al día, lo que se traduce en miles de toneladas diarias a escala nacional. A esa carga se suman la falta de infraestructura adecuada y la debilidad de la educación ambiental colectiva.

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Según las publicaciones oficiales de la Alcaldía de Managua, las precipitaciones arrastraron montañas de basura que terminaron bloqueando tragantes, cauces y alcantarillas. La propia municipalidad difundió imágenes de toneladas de desperdicios acumulados en el cauce Adolfo Reyes, en el Distrito V de la capital.

Entre los residuos extraídos había botellas plásticas, sedimentos, llantas viejas y restos de electrodomésticos. La comuna reconoció que ese tipo de obstrucciones en los tragantes es el factor directo que provoca inundaciones en distintos puntos de la ciudad.

La municipalidad reconoció que los desechos acumulados son la causa directa de los desbordes, mientras persisten fallas de recolección, drenaje obsoleto y una débil cultura ambiental en la capital. (Cortesía: Alcaldía de Managua)
La municipalidad reconoció que los desechos acumulados son la causa directa de los desbordes, mientras persisten fallas de recolección, drenaje obsoleto y una débil cultura ambiental en la capital. (Cortesía: Alcaldía de Managua)

La alcaldía admite que los tragantes tapados provocan inundaciones

La municipalidad resumió el problema en un mensaje difundido en redes sociales: “Esta es la cantidad de basura que se acumula en cada tragante de la ciudad y que termina provocando inundaciones durante las lluvias”. En la misma publicación señaló que sus cuadrillas siguen retirando materiales para despejar las vías de evacuación del agua.

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Ese reconocimiento oficial convive con una evidencia incómoda para las autoridades: las estrategias aplicadas hasta ahora no han logrado contener el colapso del sistema cuando se intensifican las lluvias. El plan anual de limpieza profunda antes del invierno y el enfoque punitivo no evitaron que el agua de escorrentía convirtiera las calles en ríos de basura.

La alcaldía ha reforzado en los últimos meses las sanciones económicas contra quienes botan desperdicios en sitios no autorizados. También ha decomisado vehículos de personas sorprendidas arrojando basura en la vía pública.

Los resultados visibles en las calles muestran, sin embargo, que el problema excede la conducta individual sancionada con multas. El cuadro que describe el texto fuente combina falta de educación ambiental, deficiencias en la cobertura de recolección de residuos e infraestructura de drenaje obsoleta.

El arrastre de residuos también expone fallas estructurales de la capital

Las lluvias de la onda tropical 25 dejaron en evidencia cómo la escorrentía empuja la basura hacia los cauces hasta colapsarlos. Ese desborde aumenta el riesgo para la seguridad y los bienes de las familias que viven en barrios vulnerables.

La Alcaldía de Managua informó que las precipitaciones bloquearon tragantes, cauces y alcantarillas con basura arrastrada por el agua. (Cortesía: Alcaldía de Managua)
La Alcaldía de Managua informó que las precipitaciones bloquearon tragantes, cauces y alcantarillas con basura arrastrada por el agua. (Cortesía: Alcaldía de Managua)

El deterioro no se limita a anegamientos puntuales. El texto también ubica entre los principales problemas la existencia de cientos de botaderos ilegales en predios baldíos, esquinas, carreteras y zonas residenciales, asociados tanto a malas prácticas ciudadanas como a fallas del sistema de recolección.

A eso se agrega el impacto sobre el agua: bolsas, botellas plásticas y sedimentos son arrastrados hacia cuerpos hídricos, con afectación señalada sobre el lago Xolotlán. La separación de residuos en los hogares sigue siendo minoritaria, aun cuando existen recicladores informales y redes como la Red de Emprendedores Nicaragüenses del Reciclaje.

El antecedente más conocido del problema fue La Chureca, durante décadas el vertedero a cielo abierto más grande de Centroamérica. Tras un proyecto de reconversión financiado por cooperación internacional, el sitio pasó a convertirse en la Empresa Municipal de Tratamiento Integral de los Desechos, Emrides, con una planta de separación, procesamiento y relleno sanitario que redujo de forma drástica el impacto ambiental directo en la capital.

Frente al nuevo episodio, la comuna volvió a pedir a la población que no arroje basura en calles ni tragantes. “Mantener limpio el drenaje pluvial es una tarea de todos”.

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