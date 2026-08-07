La ONU exigió el fin de los ataques contra zonas civiles tras los nuevos bombardeos entre Ucrania y Rusia con decenas de víctimas

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres (REUTERS)

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El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó el jueves los ataques contra zonas civiles en Ucrania y Rusia, en medio de una nueva escalada militar marcada por bombardeos de largo alcance, ataques contra infraestructura energética, víctimas civiles y advertencias sobre la seguridad de la central nuclear de Zaporizhzhia. La jornada también dejó nuevos llamados de Kiev para reforzar su defensa aérea y la confirmación de una próxima visita del presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, a Serbia.

La condena de Naciones Unidas llegó después de que Ucrania atacara durante la noche dos refinerías de petróleo en territorio ruso y Rusia respondiera con nuevos bombardeos contra infraestructura ucraniana, entre ellos una estación ferroviaria y un buque mercante que transportaba trigo por el mar Negro.

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El portavoz de la ONU, Farhan Haq, advirtió que la violencia contra zonas pobladas sigue una tendencia preocupante. “Esta última serie de ataques sigue un patrón alarmante de escalada de ataques contra zonas pobladas”, afirmó durante una conferencia de prensa.

Además, sostuvo que “los ataques contra civiles e infraestructuras civiles constituyen una clara violación del derecho internacional humanitario y deben cesar de inmediato”.

En los últimos meses, tanto Ucrania como Rusia incrementaron de forma significativa sus operaciones de largo alcance. Kiev lanzó una cantidad récord de drones contra territorio ruso, mientras Moscú respondió con ataques con misiles de una magnitud sin precedentes, un escenario que elevó el número de víctimas civiles en ambos países.

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Zelensky confirmó que las fuerzas ucranianas alcanzaron refinerías ubicadas en las regiones rusas de Bashkortostán y Yaroslavl, situadas aproximadamente a 1.300 y 700 kilómetros de la línea del frente, respectivamente.

Ucrania alcanzó una refinería a 250 kilómetros de Moscú en ataque récord de más de 600 drones

Tras difundir un video publicado en redes sociales rusas en el que se observó una densa columna de humo sobre una instalación petrolera, el mandatario ucraniano aseguró que “Rusia debe optar por la paz”. También sostuvo que los nuevos ataques rusos contra Ucrania “fortalecen las perspectivas de la diplomacia”.

El Ministerio de Defensa de Rusia informó previamente que sus sistemas antiaéreos derribaron 605 drones ucranianos durante la noche.

Por su parte, el gobernador de la región de Yaroslavl señaló que las defensas interceptaron 92 drones y calificó el episodio como el ataque “más masivo” contra esa región desde el comienzo de la guerra.

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En la región rusa de Tver, otro dron impactó contra un centro logístico perteneciente a Wildberries, la mayor empresa rusa de comercio electrónico, que durante el último mes sufrió múltiples ataques.

La nueva ofensiva se produjo un día después de un ataque ruso con misiles sobre Kiev que dejó al menos 17 muertos y destruyó depósitos pertenecientes a varios comercios minoristas. Según el contexto presentado por las autoridades ucranianas, esa acción fue interpretada como una respuesta a la campaña de Kiev contra Wildberries, conocida popularmente como “el Amazonas ruso”.

Durante la noche del jueves, nuevos bombardeos rusos provocaron la muerte de dos personas en la estación ferroviaria de Lozova, en la región nororiental de Kharkiv. Además, un buque mercante que transportaba trigo ucraniano resultó alcanzado en el mar Negro por un barco ruso. El gobernador de la región de Odesa informó que el ataque causó la muerte de una persona.

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“El enemigo está atacando una vez más deliberadamente a civiles e infraestructura civil”, señaló la administración militar de Kiev que confirmó bombardeos contra hogares y edificios residenciales

Los recientes bombardeos también dejaron en evidencia las limitaciones de la defensa aérea ucraniana. Kiev no logró interceptar ninguno de los misiles lanzados por Rusia, situación que llevó a Zelensky a reiterar sus pedidos urgentes para obtener nuevos sistemas de defensa antiaérea de sus aliados.

Mientras los enfrentamientos continúan, los esfuerzos diplomáticos permanecen bloqueados más de cuatro años después del inicio de la ofensiva militar rusa a gran escala contra Ucrania. En paralelo, ambos países profundizaron sus ataques de largo alcance, con un impacto cada vez mayor sobre la población civil.

En ese contexto, un alto funcionario ucraniano confirmó a la AFP que Zelensky viajará este fin de semana a Serbia para realizar su primera visita oficial desde el comienzo de la invasión rusa. La fuente describió el viaje como “una bofetada para los rusos”.

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La oficina del presidente serbio, Aleksandar Vučić, confirmó la visita oficial y recordó que entre los temas previstos figuran las aspiraciones de ambos países para ingresar en la Unión Europea, además de la cooperación económica y energética.

Vučić reiteró la posición de Belgrado respecto del conflicto. “Serbia ha establecido su política”, afirmó durante un acto público. El mandatario agregó que, aunque Zelensky deje clara su posición durante la visita, la política serbia “seguirá siendo la misma hasta nuevo aviso”.

Serbia figura entre los pocos países europeos que no aplicaron sanciones contra Rusia desde el inicio de la guerra.

La oficina del presidente serbio, Aleksandar Vučić (REUTERS)

La jornada también estuvo marcada por una nueva advertencia del Organismo Internacional de Energía Atómica sobre la situación en la central nuclear de Central Nuclear de Zaporizhzhia, ocupada por fuerzas rusas.

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El director del organismo, Rafael Grossi, expresó su preocupación por los reiterados cortes del suministro eléctrico externo.

“Esta tendencia, con el creciente número de cortes de energía fuera de las instalaciones... es profundamente preocupante y claramente no es sostenible”, señaló en un comunicado.

El OIEA indicó además que su personal continúa escuchando actividad militar cerca de la planta, incluidas explosiones en las inmediaciones, y reiteró el llamado a la “máxima moderación militar” para evitar riesgos adicionales en una instalación que depende de sistemas eléctricos estables para mantener la refrigeración de sus reactores. La central sufrió un nuevo corte de energía el martes, aunque las causas todavía no fueron determinadas.

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(Con información de AFP)