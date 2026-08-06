Corea del Norte eleva la tensión con Tokio: lanzó un misil balístico hacia el Mar de Japón

Corea del Norte lanza un misil hacia el mar de Japón tras criticar la deriva "belicista" de Tokio

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Corea del Norte disparó un misil balístico de corto alcance sobre el Mar de Japón este jueves, según informó el ejército de Seúl. El lanzamiento se produjo después de que Pyongyang criticara duramente el rearme militar japonés en el Pacífico.

Corea del Norte, que desde 2019 se ha declarado repetidamente un estado nuclear “irreversible”, figura entre las crecientes amenazas regionales en una reciente evaluación del gobierno japonés.

El ministro de Defensa de Tokio, Shinjiro Koizumi, declaró esta semana que las fuerzas armadas de Japón necesitan reforzarse con un “sentido de urgencia y crisis”.

En un comunicado difundido el miércoles por los medios estatales norcoreanos, Kim Yo Jong, la influyente hermana del líder Kim Jong Un, afirmó que el liderazgo de Pyongyang “establecerá opciones militares adicionales, obviamente debido a la transformación de Japón”.

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El jueves, el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur (JCS) informó que “nuestras fuerzas armadas detectaron un misil balístico de corto alcance lanzado desde la zona de Wonsan, en Corea del Norte, alrededor de las 17:00 (08:00 GMT)”.

Las autoridades de Seúl y Washington estaban analizando las especificaciones exactas del misil, añadió en un mensaje a los medios de comunicación.

El Estado Mayor Conjunto (EMC) informó anteriormente que el misil fue lanzado hacia el Mar del Este, también conocido como Mar de Japón.

El Ministerio de Defensa de Tokio publicó en X que “algo que podría ser un misil balístico ha sido lanzado desde Corea del Norte”, y posteriormente afirmó que no hubo impacto “en las zonas cercanas a Japón”.

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Seúl ha reforzado la vigilancia y se mantiene en estado de alerta ante posibles lanzamientos adicionales, compartiendo información con sus aliados de seguridad, Estados Unidos y Japón, indicó el EMC.

Se espera que Corea del Sur y Estados Unidos realicen sus ejercicios militares anuales Ulchi Freedom Shield, cuyo objetivo es contener a la potencia nuclear norcoreana, a finales de este mes.

Corea del Norte siempre se ha mostrado indignada por estos ejercicios conjuntos, calificándolos de ensayos para una invasión.

Bajo la postura de defensa conjunta de Corea del Sur y Estados Unidos, “nuestras fuerzas armadas mantienen la capacidad y la preparación para responder con contundencia a cualquier provocación”, declaró el EMC de Seúl el jueves.

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El líder norcoreano Kim Jong Un, acompañado por su hija Kim Ju Ae, visita el Cementerio de los Mártires Revolucionarios en el Monte Taesong antes del aniversario del armisticio de la Guerra de Corea, cerca de Pyongyang. REUTERS

‘Nuevo militarismo’

Corea del Norte ha estrechado sus lazos económicos y militares con Rusia, suministrando tropas y municiones para la guerra de Moscú en Ucrania a cambio de apoyo financiero, alimentos, energía y tecnología militar, según analistas.

Algunos expertos señalaron que el lanzamiento del jueves podría haber tenido como objetivo probar las armas antes de la esperada visita de Kim Jong Un a Rusia este año.

“Antes de viajar a Rusia, Kim podría haber querido demostrar que Pyongyang ya había probado estos sistemas de misiles y obtenido resultados satisfactorios”, declaró a la AFP Ahn Chan-il, investigador nacido en Corea del Norte.

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“Si el viaje se concreta, es muy probable que Kim los muestre a Rusia o intente exportarlos”.

El Ministerio de Defensa de Japón declinó hacer comentarios directos sobre la diatriba de Kim Yo Jong del miércoles, pero afirmó que las capacidades de defensa del país “siguen siendo mínimas” y “no pretenden amenazar a otros países”.

Tokio incrementó su gasto militar un 9,7%, hasta alcanzar los 62.200 millones de dólares en 2025, lo que equivale al 1,4% del PIB, su mayor porcentaje desde 1958.

China, un aliado clave de Corea del Norte, también ha expresado recientemente su alarma ante lo que considera un “nuevo militarismo” por parte de Japón.

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Kim Yo Jong, hermana del dictador de Corea del Norte Kim Jong Un. (Agencia Central de Noticias de Corea/Korea News Service vía AP)

El moderado presidente surcoreano, Lee Jae Myung, ha revertido la postura de su predecesor, de línea dura, desde que asumió el poder en Seúl en junio de 2025, ofreciendo conversaciones con Pyongyang sobre armas nucleares sin condiciones previas.

El hermético liderazgo de Corea del Norte aún no ha respondido a sus reiteradas ofertas.

Las dos Coreas siguen técnicamente en guerra, ya que el conflicto de 1950-1953, desencadenado por un ataque norcoreano, finalizó con un armisticio en lugar de un tratado de paz.

“Se ha lanzado desde Corea del Norte lo que podría ser un misil balístico. Informaremos tan pronto como haya más noticias”, detalló el ministerio en la red social X.

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El Ejército surcoreano dijo por su parte que Corea del Norte lanzó un proyectil no identificado hacia el mar de Japón, conocido como mar del Este en las dos Coreas, recoge la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

Las autoridades japonesas dijeron que no se registraron impactos en los alrededores del archipiélago tras el incidente.

(Con información de AFP y EFE)