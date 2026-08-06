Cómo es el trámite online para pedir subsidios a la electricidad, el gas por redes y las garrafas

En electricidad, la bonificación base alcanza el 50% durante todo el año sobre el consumo definido como base.

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El pago de las boletas de luz y gas representa todo un desafío para miles de hogares en Argentina, en especial para aquellos con niveles de ingresos cercanos a los niveles de pobreza o indigencia. Frente a este escenario, el Estado nacional dispone de un mecanismo pensado para aliviar ese gasto a través de un beneficio que se tramita íntegramente de manera online.

Se trata de los Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), un esquema que desde 2026 unificó los criterios de acceso a las bonificaciones en electricidad, gas natural por red, gas propano por redes y garrafas de 10 kilos. A diferencia de los regímenes anteriores, que contemplaban distintas categorías de usuarios, el nuevo sistema establece un solo parámetro para determinar quién recibe el beneficio y quién queda afuera.

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La gestión del trámite se concentra en una única plataforma digital, administrada por el Ministerio de Economía, donde cada solicitante puede iniciar la inscripción, revisar el estado de su pedido o actualizar los datos de su grupo familiar. El sistema evalúa la información declarada y, en base a ella, confirma o rechaza el acceso al subsidio.

Quiénes pueden acceder al subsidio

El requisito central para ingresar al régimen es que los ingresos netos del grupo familiar no superen el equivalente a tres veces la Canasta Básica Total (CBT) para un hogar tipo 2, según los valores que difunde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Ese monto equivale hoy a 4.594.418 pesos.

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El tope de ingresos para acceder al subsidio equivale hoy a $4.594.418 para un hogar tipo 2, según el Indec. (Reuters)

Además de ese tope de ingresos, el sistema incorpora a otros hogares aun cuando no cumplan estrictamente ese límite, siempre que cuenten con al menos un integrante que posea Certificado de Vivienda expedido por el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), Pensión Vitalicia para Veteranos de Guerra del Atlántico Sur o Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Los hogares que quedan afuera del beneficio

El esquema también define un conjunto de condiciones patrimoniales que excluyen automáticamente a un hogar del subsidio, más allá del nivel de ingresos que declare. Quedan fuera aquellos grupos familiares en los que algún integrante sea titular de un automóvil con una antigüedad igual o menor a tres años, salvo que en el hogar exista una persona con Certificado Único de Discapacidad.

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También resultan excluidos los hogares cuyos integrantes posean en conjunto tres o más inmuebles, aquellos en los que alguno de sus miembros sea dueño de una embarcación de lujo o de una aeronave, y los casos en que algún integrante cuente con activos societarios. Es un hecho que esa evaluación patrimonial se realiza sobre el conjunto del grupo familiar y no de manera individual.

Paso a paso para inscribirse online

Antes de iniciar el trámite, conviene reunir la información necesaria para completar el formulario sin inconvenientes. Se necesita el número de medidor y el número de Cliente, Servicio, Cuenta, Contrato o NIS que figuran en la factura de electricidad y de gas por red, el DNI vigente de quien realiza la gestión, el número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años y una dirección de correo electrónico personal de uso frecuente.

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El trámite se completa en la plataforma oficial del Ministerio de Economía, con una cuenta habilitada en Mi Argentina. (Ventanilla Única de Servicio)

El primer paso consiste en verificar si el hogar ya forma parte del nuevo padrón. Quienes estaban inscriptos en el antiguo Registro de Acceso a Subsidios de Energía (RASE) no deben realizar ningún trámite adicional, dado que sus datos se trasladaron de manera automática al Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF). En cambio, sí deben inscribirse quienes nunca solicitaron el beneficio, los hogares que recibían el subsidio a través del extinto Programa Hogar para garrafas, y quienes eran beneficiarios de la Tarifa Social de Gas en las zonas donde regía ese esquema.

La inscripción se realiza en el sitio oficial del Gobierno (www.argentina.gob.ar/subsidios) destinado a los subsidios energéticos. Para operar en la plataforma es necesario contar con una cuenta habilitada en Mi Argentina, con CUIL y clave personal. Una vez dentro, el usuario puede elegir la opción que corresponda a su situación: iniciar una nueva solicitud, consultar el estado de un trámite en curso o pedir una revisión si los datos registrados no coinciden con la realidad del hogar.

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Quienes deban inscribirse por primera vez tienen que completar un formulario con carácter de declaración jurada, en el que se solicitan datos sobre ingresos, cantidad de integrantes del grupo familiar, situación laboral y otros aspectos patrimoniales. Parte de esa información se completa de manera automática con datos que ya posee el Estado, aunque queda a cargo del solicitante revisar los campos restantes y corregir cualquier dato desactualizado.

Con la solicitud enviada, el sistema cruza la información declarada con distintas bases de datos oficiales para confirmar la situación económica y patrimonial del hogar. En base a ese análisis, la plataforma notifica si la solicitud fue aprobada o rechazada. Cuando se producen cambios posteriores en la composición familiar, en los ingresos o en el tipo de servicio contratado, esos datos pueden actualizarse en cualquier momento para que sean tenidos en cuenta en próximas evaluaciones.

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Cómo se aplica el descuento en la factura

El beneficio se refleja de manera directa en la factura del servicio, sin que el usuario deba realizar un trámite adicional una vez aprobada la solicitud. En electricidad, la bonificación base es del 50% durante todo el año sobre el consumo definido como base, aunque en las zonas bioambientales muy cálidas y cálidas ese consumo base varía según el mes.

En gas por redes, el 50% de bonificación se concentra en los meses de mayor demanda del servicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso del gas por redes, el descuento del 50% se concentra en los meses de mayor demanda, mientras que no se aplica ninguna bonificación durante los períodos de menor consumo. De manera extraordinaria, y solo durante 2026, se sumó un descuento adicional del 25% en ambos servicios durante enero, que se irá reduciendo mes a mes hasta desaparecer por completo en diciembre.

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El subsidio para quienes usan gas envasado

Los hogares vulnerables que se abastecen con gas envasado también cuentan con un beneficio específico dentro del nuevo régimen. Quienes se inscriban a través del ReSEF pueden acceder a una bonificación mensual de $9.593 por garrafa de 10 kilos. Durante el período invernal, el subsidio contempla dos garrafas por mes, mientras que en el período estival se reduce a una garrafa mensual.

La compra debe realizarse de manera obligatoria a través de las billeteras virtuales BNA+ o MODO, incluyendo a todos los bancos adheridos a esa plataforma de pagos. De esta manera, el descuento opera como un reintegro directo en el momento de la operación, sin que el usuario deba realizar gestiones posteriores para recibirlo.

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Quienes eran beneficiarios del ex Programa Hogar y todavía no se inscribieron para recibir el subsidio a la garrafa a través del nuevo esquema pueden hacerlo desde la plataforma oficial o a través de la aplicación Mi Argentina. Ese registro no tiene una fecha límite establecida, aunque mientras la inscripción no se complete, los usuarios no podrán acceder al beneficio.