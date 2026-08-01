Kenneth Branagh vuelve al teatro de sus primeros pasos y cierra un círculo de cuatro décadas

Kenneth Branagh en el papel de Próspero en "La tempestad", de la Royal Shakespeare Company

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Kenneth Branagh tenía 23 años cuando pisó por primera vez las tablas de la Royal Shakespeare Company en Stratford-upon-Avon, Inglaterra, interpretando el papel principal en una producción de Enrique V en 1984. Tras tres años en la compañía, dirigió y protagonizó una importante adaptación cinematográfica de la misma obra, que le valió dos nominaciones al Oscar y lo convirtió en una figura muy conocida a nivel mundial.

Más de cuatro décadas después de su debut, Branagh regresa a Stratford para participar en dos producciones consecutivas de clásicos de Chéjov y Shakespeare, ambas con temas que resuenan sutilmente con su propia historia en la RSC.

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El jardín de los cerezos, que se estrenó la otra semana, narra historias de regresos y partidas, de recuerdos ligados a un lugar y del inexorable paso del tiempo. En una nueva interpretación de la obra de Chéjov a cargo de la dramaturga Laura Wade —dirigida por Tamara Harvey y en cartelera hasta el 29 de agosto— Branagh interpreta al emprendedor hecho a sí mismo Lopakhin, quien visita la finca donde su padre trabajó como siervo e insta a su dueña, Madame Ranyevskaya (Helen Hunt), agobiada por las deudas, a vender su propiedad para aliviar sus problemas financieros.

Tras cinco años en París, ha regresado a la casa familiar y su nostalgia la paraliza, incapaz de aceptar la sugerencia de Lopakhin de derribar su querido huerto y construir casas de campo en su lugar. Mientras ella se regodea en la nostalgia, él le suplica secamente: “¡Piénsalo!“.

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La puesta de “El jardín de los cerezos” muestra a Ranyevskaya y su entorno aferrados a la nostalgia mientras el huerto termina vendido en subasta

En consonancia con el tema de las raíces que se revisitan, Branagh interpreta a Lopakhin con el marcado acento norirlandés de su infancia en el Belfast obrero. (Branagh y su familia se mudaron a Inglaterra cuando él tenía 9 años, y posteriormente adoptó un acento inglés).

Si su Lopakhin se presenta más como un gerente de banco preocupado que como un negociante rapaz, no es algo malo. Su genuina preocupación trasciende el interés propio y cumple con la condición de Chéjov (en una carta de 1903 al director de teatro ruso Konstantin Stanislavski) de que el personaje sea “una persona decente en todo sentido”. Lopakhin puede ser un comerciante ambicioso, pero también es —al menos en este caso— una voz de la razón.

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Eso se debe a que Ranyevskaya y su séquito están en apuros. Intentan, con una frustración conmovedora, aferrarse a su dignidad en circunstancias difíciles, algo que se transmite sutilmente a través de las paredes verdes descoloridas y las tristes lonas que cubren el suelo, propias de la escenografía de Anna Fleischle.

Su difícil situación está delicadamente plasmada por un elenco talentoso. Destacan Bill Pullman como Gaev, el hermano de Ranyevskaya, un personaje rígido, locuaz y de vestimenta excéntrica (cuando declara que se ha gastado toda su fortuna en dulces, podemos creerle). Pishchik, interpretado por Guy Henry, es un parásito ingenioso y afable que no desentonaría en una novela de P.G. Wodehouse, y Michael Elwyn capta a la perfección el patetismo de la vejez del sirviente Firs, quien cree que la emancipación de los siervos fue el origen del fracaso de la sociedad rusa.

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En “El jardín de los cerezos”, Kenneth Branagh interpreta a Lopakhin, quien insta a Madame Ranyevskaya a vender la finca para salir de las deudas

En conjunto, tienen algo de manicomio. Así que, en última instancia, es lo mejor cuando un Lopakhin ebrio de champán irrumpe en la escena culminante de la obra y anuncia, con su acento de Belfast aún más marcado por la embriaguez, que el huerto se ha vendido en subasta. Al preguntarle quién lo compró, responde con un tono arrastrado, a la vez triunfal y tímidamente avergonzado: “¡Ayyyy!“ (yo).

Para la mayoría de estos personajes, el final de la obra representa la oportunidad de un nuevo comienzo. En esto, como en el ascenso de Lophakin del anonimato a la fama, vemos ecos de los inicios de la carrera de Kenneth Branagh. En sus memorias de 1991, Beginning, recuerda cómo dejó atrás su acento norirlandés para triunfar en el mundo de la actuación y desvela las tensiones que lo llevaron a abandonar la Royal Shakespeare Company en 1987. Su tiempo en Stratford fue formativo profesionalmente, pero turbulento. Tuvo conflictos con la dirección por la carga de trabajo y el salario, y finalmente sintió que debía marcharse para prosperar.

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Esa decisión parece haber dado sus frutos, y regresó a la compañía este julio como caballero. De hecho, su interpretación del mago Próspero en La tempestad tuvo una cualidad serena, casi majestuosa, que se mantuvo en cartelera durante cinco semanas antes del estreno de El jardín de los cerezos.

En la que fuesu primera aparición en un escenario de la Royal Shakespeare Company desde que interpretara a Hamlet allí en 1992-93 , Branagh subió al escenario con una capa de mago, sacó una varita de maestro y procedió a dirigir la tormenta que abre la obra, dispersando a un grupo de nobles y miembros de la realeza náufragos en la isla encantada de Próspero.

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En “La tempestad”, Branagh encarna a Próspero como agente del cambio y guía la acción con una interpretación sobria en la producción dirigida por Richard Eyre

Aquí, como en El jardín de los cerezos, el personaje era el agente del cambio. Próspero domina la isla y a sus habitantes: el espíritu Ariel (Amara Okereke), su sirviente esclavizado, Calibán (Ashley Zhangazha), y su hija Miranda (Ruby Stokes). Pero ejerce su influencia con una magnanimidad que es a la vez serena y benevolente.

Cuando Miranda, al despertar de su letargo, se quejó de una “pesadez”, Branagh movió las caderas mientras la animaba juguetonamente a “¡sacudirse la pesadez!”. Fue un raro momento de desenfreno en una actuación estudiadamente contenida.

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Si bien la interpretación en esta producción, dirigida por Richard Eyre, fue notablemente sobria —hasta el punto de ser casi imperceptible en ocasiones—, esto se compensó con el sonido y las imágenes, con una magnífica escenografía naranja y azul de Bob Crowley, que evocaba el sol y el mar, y el vestuario de Fotini Dimou.

Fragmentos de música interpretada con instrumentos tradicionales de África Occidental aludían a una alegoría poscolonial, al igual que la total ausencia de salvajismo en el Calibán de Zhangazha, que parecía un simple contable de barrio. La obra le devolvió su humanidad incluso antes de que Próspero lo liberara a él y a Ariel en una escena final elegantemente representada.

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La puesta en escena de “La tempestad” incorpora música de África Occidental y una lectura poscolonial

Branagh se arrodilló para renunciar a la “magia tosca” de Próspero, antes de partir por la mitad su batuta de director, romper sus partituras y marcharse. El telón se desvaneció, dejando al descubierto la zona entre bastidores, y el hechizo se rompió.

La tempestad fue la última obra de Shakespeare, al igual que El jardín de los cerezos lo fue de Chéjov. Al yuxtaponerlas, sus cualidades elegíacas resuenan con mayor fuerza, por lo que resulta tentador ver el regreso de Kenneth Branagh a su antiguo territorio como una despedida sentimental. Pero solo tiene 65 años, y a juzgar por lo visto, aún le queda mucho por ofrecer.

Fuente: The New York Times

[Fotos: Johan Persson/ The New York Times]