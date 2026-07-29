Leila Guerriero gana el Moors Cabot, el premio de periodismo más antiguo del mundo

El jurado del Premio María Moors Cabot destacó que Leila Guerriero une periodismo y literatura en una obra que descubre algo nuevo en cada relato.

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Leila Guerriero recibió este martes el Premio María Moors Cabot de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia, que la distinguió como una de las ganadoras de 2026 por haber “transformado el oficio del periodismo narrativo en español a lo largo de sus tres décadas de trayectoria”. La distinción, una de las más prestigiosas del periodismo internacional, también reconoció en esta edición al periodista colombiano Daniel Coronell, a la venezolana Luz Mely Reyes y a la corresponsal estadounidense Kate Linthicum, cada uno con una trayectoria marcada por la cobertura de conflictos, represión y crimen organizado en América Latina.

El jurado del Cabot describió a Guerriero como “una de las voces destacadas de esa tradición híbrida que une periodismo y literatura”, y sostuvo que la periodista argentina “no vuelve a contar lo que ya sabemos; en cada relato descubre algo nuevo”. Entre sus obras más reconocidas figuran La llamada —el retrato de Silvia Labayru, exmilitante de Montoneros que fue torturada y usada como carnada en la ESMA durante la última dictadura—, Los suicidas del fin del mundo, Una historia sencilla, Opus Gelber y La otra guerra. Columbia también valoró su labor como formadora: desde 2002, Guerriero condujo talleres y programas de maestría en América Latina y Europa, y editó antologías como Los malditos, Los malos y Extremas.

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Daniel Coronell fue premiado por cuatro décadas de periodismo de investigación sobre violencia política, derechos humanos y corrupción en Colombia, trabajo que lo llevó al exilio en Estados Unidos.

El galardón de Columbia se suma a una larga lista de reconocimientos internacionales. Guerriero obtuvo en 2010 el Premio Gabo de la Fundación Gabriel García Márquez al Nuevo Periodismo Iberoamericano por la crónica El rastro en los huesos, sobre el trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense. En 2019 fue distinguida con el Premio Manuel Vázquez Montalbán al Periodismo Cultural y Político, y declarada Personalidad Destacada de la Ciudad de Buenos Aires en el ámbito de la cultura. Su libro La llamada concentró varios reconocimientos en 2024: el Premio Konex de Platino en la categoría de crónicas, el Premio Cátedra Mujeres y Medios de la Universidad Diego Portales de Chile y el Prix du Meilleur Livre Étranger de no ficción en Francia. A comienzos de 2025 recibió el Premio Zenda de Narrativa en España y, meses más tarde, el Premio Cálamo Extraordinario por el conjunto de su obra. En mayo de 2026, la edición italiana de La llamada le valió el Premio Strega Europeo.

Coronell, expresidente de Noticias de Univision, fue reconocido por cuatro décadas de periodismo de investigación sobre violencia política, violaciones a los derechos humanos y corrupción en Colombia. Su trabajo derivó en persecución y amenazas de muerte que lo llevaron al exilio en Estados Unidos, donde continuó con la documentación de abusos contra la comunidad hispana.

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Luz Mely Reyes recibió la medalla del Premio María Moors Cabot por su cobertura del chavismo, la migración venezolana y las restricciones a la libertad de expresión en Venezuela.

Reyes, periodista y cofundadora de Efecto Cocuyo, recibió la medalla por su cobertura del chavismo, la migración venezolana y las restricciones a la libertad de expresión en Venezuela; tras años de amenazas, se exilió en 2023.

En el mismo anuncio, Columbia reconoció a Linthicum, del Los Angeles Times, a quien ubicó en una “larga tradición” de corresponsales del diario con cobertura de la región. La institución describió sus reportajes como apoyados en una red de fuentes y centrados en quienes resultaron más afectados por el auge del populismo, la erosión de la libertad de prensa y la expansión del crimen organizado.

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El jurado también otorgó menciones especiales a Jan Martínez Ahrens, director de El País; David Brooks, corresponsal de La Jornada en Estados Unidos; y Ricardo Trotti, periodista argentino-estadounidense que ocupó durante 31 años cargos de liderazgo en la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

“Este año, el jurado seleccionó a un grupo verdaderamente extraordinario de periodistas, con una amplitud y una profundidad excepcionales en su cobertura de las Américas”, dijo Rosental Alves, presidente del jurado. Alves agregó que “sus trayectorias establecen un estándar para los periodistas de todo el mundo; investigaciones que han tenido impacto; una escritura que ilumina nuestro mundo; y un coraje que nos inspira en este momento tan desafiante para la prensa”.

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El jurado quedó integrado, además de por Alves, por Hugo Alconada Mon, Diana Enríquez, Carlos Fernando Chamorro, Angela Kocherga, Marjorie Miller, Elena Cabral, Boris Muñoz, Ginger Thompson, Adriana Zehbrauskas y Abi Wright.

El premio lleva el nombre de María Moors Cabot, esposa del industrial y filántropo bostoniano Godfrey Lowell Cabot, quien falleció en 1934. Fue su hijo quien convenció al padre de crear el galardón en su memoria, y desde su primera edición, en 1939, la Universidad de Columbia lo entrega anualmente a periodistas del hemisferio occidental que hayan contribuido al entendimiento interamericano y a la defensa de la libertad de prensa. Los ganadores reciben una medalla de oro y un honorario de 5.000 dólares, más los gastos de viaje y alojamiento para la ceremonia en el campus de Nueva York. Con más de ocho décadas de historia, los Cabot son considerados los premios internacionales de periodismo más antiguos del mundo.

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Entre los periodistas argentinos que recibieron el galardón en años recientes figuran Martín Caparrós (2017), reconocido por su obra como periodista y autor independiente, y Hugo Alconada Mon (2018), distinguido por sus investigaciones sobre corrupción. En ediciones anteriores, la distinción también recayó sobre Gustavo Sierra (2008), Sergio Luis Carreras (2002), el caricaturista Juan Carlos Colombres —conocido como Landrú— y Jacobo Timerman, director de La Opinión, entre otros. Ricardo Trotti, periodista argentino-estadounidense, recibió en la edición 2026 una mención especial por sus tres décadas al frente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).