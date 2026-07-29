Douglas Stuart y Marlon James lideran la lista Booker 2026

Douglas Stuart y Marlon James encabezan la lista larga del Booker 2026 junto con Elizabeth Strout, mientras diez autores debutan en esta instancia - (Yuki Sugiura for Booker Prize Foundation)

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La Fundación del Premio Booker anunció el martes su lista larga para 2026, conocida como el “Booker Dozen”, con 13 novelas seleccionadas de 163 títulos escritos en inglés y publicados en el Reino Unido o Irlanda entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026. La nómina coloca al frente a dos ganadores anteriores del galardón —Douglas Stuart y Marlon James—, junto a la tres veces nominada Elizabeth Strout, y suma diez autores que aparecen por primera vez en esta instancia del certamen.

Según informó la Fundación del Premio Booker en su comunicado oficial, la selección, presidida por la clasicista Mary Beard, reúne obras ambientadas en lugares tan distintos como una celda turca, los bajos fondos del oeste de Dublín, las costas postapocalípticas de Kent o los pasillos de una universidad en ruinas. "Nunca se han escrito grandes libros con una sola fórmula“, sostuvo Beard al presentar la lista. “Estamos seguros de que nuestra lista larga tiene algo para todos.”

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La selección incluye autores de siete países —Jamaica, México, Turquía, Inglaterra, Escocia, Irlanda y Estados Unidos— y abarca tres continentes. Seis de los trece libros tienen menos de 250 páginas, mientras que el más extenso, The Disappearers de James, supera las 600.

La Fundación del Premio Booker anunció la lista larga del Booker 2026 con 13 novelas elegidas entre 163 títulos publicados en el Reino Unido o Irlanda - (Yuki Sugiura for Booker Prize Foundation)

Los dos ex ganadores en busca de un segundo Booker

Marlon James regresa a la competencia con su quinta novela, The Disappearers, ambientada en la Jamaica de finales del siglo XX. La trama gira en torno al asesinato de un actor gay que ensaya una obra de teatro y las consecuencias trágicas que desencadena ese crimen. El jurado señaló que el libro “examina territorio que la literatura caribeña raramente se atrevió a ocupar” y está “escrito con la plena complejidad y el amor de alguien que conoce el lugar y sus contradicciones desde adentro”. James ganó el Booker en 2015 con A Brief History of Seven Killings, publicada en español bajo el título Breve historia de siete asesinatos por Malpaso en 2016.

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Douglas Stuart, vencedor en 2020 con su debut Shuggie Bain —editada en castellano por Sexto Piso como Historia de Shuggie Bain—, compite ahora con su tercera novela, John of John, en la que un joven graduado en arte regresa a la isla de Harris, en las Hébridas escocesas, para enfrentarse a su familia, su religión y su identidad. El jurado elogió “el detalle imagístico hermoso” con que Stuart teje “la excavación de la familia, la violencia y la vergüenza”. Si cualquiera de los dos escritores gana, pasará a ser apenas el quinto autor en obtener el Booker dos veces, junto a J.M. Coetzee (1983 y 1999), Peter Carey (1988 y 2001), Hilary Mantel (2009 y 2012) y Margaret Atwood (2000 y 2019).

La segunda novela de Stuart, Young Mungo, fue publicada en español en 2023 por Random House con el título Un lugar para Mungo.

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La lista del Booker 2026 reúne autores de siete países y tres continentes, con novelas de menos de 250 páginas y otras de más de 600 - (Yuki Sugiura for Booker Prize Foundation)

Posibles hitos en la historia del premio

La lista abre la posibilidad de al menos tres registros inéditos. Chloe Aridjis, autora mexicobritánica de The Shadow of the Object —historia de una recuperación hospitalaria en la Ciudad de México— sería la primera ganadora de herencia mexicana. Kenan Orhan, escritor turcoestadounidense que debuta con The Renovation, una novela donde una mujer descubre que los albañiles transformaron su baño en una celda de prisión turca, sería el primero de herencia turca en alzarse con el galardón.

M. John Harrison, autor inglés de The End of Everything, su decimocuarta novela, tiene 81 años y figura por primera vez en una lista del Booker. Si gana, superará a Atwood como el ganador de mayor edad en los 57 años de historia del certamen; la escritora canadiense tenía 79 cuando compartió el premio en 2019. En el extremo opuesto, el debutante irlandés Djamel White, de 28 años, es el autor más joven de la lista con All Them Dogs, relato ambientado en los círculos criminales del oeste de Dublín.

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La Fundación del Premio Booker también destacó que el comunicado oficial precisa que Strout suma su tercera aparición en el Booker con The Things We Never Say, su undécima novela, tras la lista larga de 2016 por My Name Is Lucy Barton y la lista corta de 2022 por Oh William!. Sus obras tienen amplia presencia en español: Me llamo Lucy Barton y Olive Kitteridge están disponibles por Duomo Ediciones, y Ay, William! fue editada por Alfaguara en 2022.

Douglas Stuart busca su segundo Booker con John of John, una novela sobre el regreso de un graduado en arte a la isla de Harris en las Hébridas escocesas - (Yuki Sugiura for Booker Prize Foundation)

El resto de la lista

Tres debutantes completan el panorama de nuevas voces: además de Orhan y White, Rebecca Perry presenta May We Feed the King, novela que entrelaza la historia de un monarca medieval con la de una curadora moderna, y que ya ganó el premio Waterstones de ficción debut en julio de 2026. El libro de Gwendoline Riley, The Palm House, su octava novela, fue descrito por el jurado como “minimalista, preciso e indeleble”; la autora ya cuenta con traducción al español: My Phantoms fue publicada en castellano como Mis fantasmas.

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La lista se completa con Switzy de Emma Cline —un hombre que viaja en avión privado a una clínica de suicidio asistido en Zúrich—; Black Bag de Luke Kennard —un actor que pasa un semestre en clase metido dentro de una bolsa negra—; y The Vivisectors de Missouri Williams, novela gótica universitaria que el jurado definió como “genuinamente experimental” y “un antídoto vigorizante a la novela de campus cómoda”. También integra la selección Helen of Nowhere de Makenna Goodman, de apenas 140 páginas y considerada la más breve de la lista.

De acuerdo con la información difundida por la Fundación, cinco de los trece libros provienen de sellos de Penguin Random House, con dos títulos de Chatto & Windus y dos de Hamish Hamilton, mientras que Picador y John Murray aparecen dos veces cada uno. Tres editoriales independientes —Fitzcarraldo Editions, Serpent’s Tail y Granta— también tienen representación.

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La lista corta se conocerá el 22 de septiembre en el Southbank Centre de Londres, y el ganador del Booker 2026 se anunciará el 9 de noviembre.